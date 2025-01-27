Александр Сергеевич часто бывал в Донском — здесь похоронены его близкие и любимые люди. Память о них дошла и до нас, благодаря единственному сохранившемуся дворянскому некрополю в Москве. На прогулке по территории некрополя вы узнаете, кто из близких поэта нашёл тут свой последний приют. Рассмотрите надгробия и посетите соборы монастыря, в которых молился сам Пушкин.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Территорию некрополя.
- Большой собор Донского монастыря.
- Малый собор Донского монастыря.
- Усыпальницу Голицыных.
Вы узнаете:
- Историю Донского некрополя.
- Об окружении Александра Сергеевича.
- Чьи могилы посещал великий поэт.
- Где нашли последнее пристанище близкие и дальние знакомые Пушкина.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно:
- Большой и Малый соборы — 200 ₽ за чел.
- Храм Архангела Михаила (усыпальница Голицыных) — 100 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1885 туристов
Я аккредитованный экскурсовод в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.Задать вопрос
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