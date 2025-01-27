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Александр Сергеевич часто бывал в Донском — здесь похоронены его близкие и любимые люди. Память о них дошла и до нас, благодаря единственному сохранившемуся дворянскому некрополю в Москве. На прогулке по территории некрополя вы узнаете, кто из близких поэта нашёл тут свой последний приют. Рассмотрите надгробия и посетите соборы монастыря, в которых молился сам Пушкин.