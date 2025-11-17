Эта экскурсия позволит взглянуть на Александра Сергеевича не как на великого поэта, а как на живого человека — весёлого, страстного, любимого друзьями. Я расскажу о смехе, шутках, привычках и правилах Пушкина. Вы узнаете малоизвестные факты из его жизни и откроете для себя Москву пушкинской эпохи. А ещё удивитесь, как изменилось мировоззрение москвичей за прошедшие 200 лет.
Описание экскурсии
- Музей Пушкина на Пречистенке — атмосфера эпохи: балы Хрущёва, хлебосола и родственника Пушкина, а также театральные увлечения поэта
- Усадьба Дениса Давыдова — «старшего брата» Пушкина в поэзии и близкого друга
- Дом учёных (усадьба Коншиной) — особняк И. А. Нарышкина, посажёного отца на свадьбе Пушкина
- Дом Нащокина в Гагаринском переулке — вспомним о дружбе поэта с П. В. Нащокиным и их задушевных беседах
- Дом Гоголя на Никитском бульваре — поговорим об отношениях двух гениев 18 века
- Церковь Большое Вознесение у Никитских ворот и фонтан-ротонда — я расскажу о долгожданной свадьбе поэта, которую постоянно откладывали родственники невесты
- Собачья площадка на Новом Арбате — место дома Соболевского, где Пушкин нередко останавливался
- Пушкинский сквер у храма Спаса Преображения на Арбате (московский дворик)
- Арбат, 53 — музей-квартира Пушкина
Вы узнаете:
- об удивительном смехе, шуточных забавах и прекрасных зубах Пушкина
- о царствующем в среде дворян «дуэльном мировоззрении»
- чем поэта восхищал миниатюрный домик Нащокина
- за что Пушкина любили друзья и как проходили их беседы
- что общего у биографии поэта и фильма «Ирония судьбы»
- почему он сходил с ума от «маленькой женской ножки» и влюблялся не в красавиц, а в обладательниц изящных ступней
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет живо и доступно познакомиться с Пушкиным и атмосферой его Москвы.
Не подойдёт профессиональным литературоведам и пушкинистам.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на возрастную категорию 15+.
в пятницу в 10:00, в субботу в 15:00 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00, в субботу в 15:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тинатина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 21 туриста
Москва — мой родной город! Каждый сантиметр московской земли пропитан глубочайшей историей, узнавая которую мы становимся причастниками нашей общей истории, жизни… На экскурсиях я стремлюсь показать нашу Москву живой, сохранить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Смирнова
17 ноя 2025
Прекрасная прогулка и чудесный экскурсовод! Очень интересно было послушать про Александра Сергеевича Пушкина и прогуляться по историческим местам. Большое спасибо!
