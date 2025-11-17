Мои заказы

По Пушкинским местам Арбата

Погулять по Арбату пушкинской эпохи, где поэт дружил, спорил и влюблялся
Эта экскурсия позволит взглянуть на Александра Сергеевича не как на великого поэта, а как на живого человека — весёлого, страстного, любимого друзьями. Я расскажу о смехе, шутках, привычках и правилах Пушкина. Вы узнаете малоизвестные факты из его жизни и откроете для себя Москву пушкинской эпохи. А ещё удивитесь, как изменилось мировоззрение москвичей за прошедшие 200 лет.
Описание экскурсии

  • Музей Пушкина на Пречистенке — атмосфера эпохи: балы Хрущёва, хлебосола и родственника Пушкина, а также театральные увлечения поэта
  • Усадьба Дениса Давыдова — «старшего брата» Пушкина в поэзии и близкого друга
  • Дом учёных (усадьба Коншиной) — особняк И. А. Нарышкина, посажёного отца на свадьбе Пушкина
  • Дом Нащокина в Гагаринском переулке — вспомним о дружбе поэта с П. В. Нащокиным и их задушевных беседах
  • Дом Гоголя на Никитском бульваре — поговорим об отношениях двух гениев 18 века
  • Церковь Большое Вознесение у Никитских ворот и фонтан-ротонда — я расскажу о долгожданной свадьбе поэта, которую постоянно откладывали родственники невесты
  • Собачья площадка на Новом Арбате — место дома Соболевского, где Пушкин нередко останавливался
  • Пушкинский сквер у храма Спаса Преображения на Арбате (московский дворик)
  • Арбат, 53 — музей-квартира Пушкина

Вы узнаете:

  • об удивительном смехе, шуточных забавах и прекрасных зубах Пушкина
  • о царствующем в среде дворян «дуэльном мировоззрении»
  • чем поэта восхищал миниатюрный домик Нащокина
  • за что Пушкина любили друзья и как проходили их беседы
  • что общего у биографии поэта и фильма «Ирония судьбы»
  • почему он сходил с ума от «маленькой женской ножки» и влюблялся не в красавиц, а в обладательниц изящных ступней

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет живо и доступно познакомиться с Пушкиным и атмосферой его Москвы.
Не подойдёт профессиональным литературоведам и пушкинистам.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на возрастную категорию 15+.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тинатина
Тинатина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 21 туриста
Москва — мой родной город! Каждый сантиметр московской земли пропитан глубочайшей историей, узнавая которую мы становимся причастниками нашей общей истории, жизни… На экскурсиях я стремлюсь показать нашу Москву живой, сохранить
читать дальше

драгоценную преемственность от прошлого к будущему! Мои главные увлечения: история, природа, английский язык. У меня два высших образования: МАИ (инженер-математик) и МГПУ (методист-организатор). Первое образование помогает мне чётко структурировать материал, видеть главное и второстепенное. Второе образование помогает проводить экскурсии доходчиво и наглядно. Я считаю, что настоящий гид никогда не должен стоять на месте, но — идти вперёд, развиваться. Я постоянно работаю над своим профессиональным ростом. В частности, прямо сейчас получаю третье высшее образование, на сей раз историческое! Специализация — историко-культурный туризм. Рада, что вскоре мои экскурсанты смогут сказать, что были на экскурсии у профессионального историка!)))

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
17 ноя 2025
Прекрасная прогулка и чудесный экскурсовод! Очень интересно было послушать про Александра Сергеевича Пушкина и прогуляться по историческим местам. Большое спасибо!

