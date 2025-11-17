читать дальше

драгоценную преемственность от прошлого к будущему! Мои главные увлечения: история, природа, английский язык. У меня два высших образования: МАИ (инженер-математик) и МГПУ (методист-организатор). Первое образование помогает мне чётко структурировать материал, видеть главное и второстепенное. Второе образование помогает проводить экскурсии доходчиво и наглядно. Я считаю, что настоящий гид никогда не должен стоять на месте, но — идти вперёд, развиваться. Я постоянно работаю над своим профессиональным ростом. В частности, прямо сейчас получаю третье высшее образование, на сей раз историческое! Специализация — историко-культурный туризм. Рада, что вскоре мои экскурсанты смогут сказать, что были на экскурсии у профессионального историка!)))