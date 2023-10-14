Мы пройдём по пути свадьбы пары — от храма Симеона Столпника, где венчались Николай и Прасковья, до Шереметева двора, куда граф привёз свою жену. Вы узнаете, какие события происходили в этих местах, как это связано с Булгаковым и Гоголем и чем роман последнего из рода Шереметева похож на роман его деда с крестьянкой.

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Описание экскурсии

Храм Симеона Столпника и знаменитые пары

Начнём путешествие от старинного арбатского храма 17 века, прихожанином которого был Гоголь. Храм знаменит чудом сохранившейся иконой преподобного Симеона Столпника, а также тем, что в нём венчались граф Шереметев с Прасковьей Ковалёвой, Николай Караченцев с Людмилой Поргиной и другие известные пары.

Усадьба Толстого и Дом полярников

От храма мы дойдём до Никитского бульвара и заглянем в гости к графу Александру Толстому, в доме которого Гоголь провёл последние годы своей жизни. Я расскажу, какие места и метафизические события связывают Гоголя с Булгаковым и Еленой Нюренберг.

Рядом с усадьбой Толстого полюбуемся Домом полярников, великолепным сталинским барокко архитектора Иохлесса. В этом доме провела последние годы жизни Елена Булгакова, хранительница архива писателя. Вы услышите о самом первом герое Советского Союза — полярном лётчике Ляпидевском, который тоже жил в этом доме.

Замок Морозова и нелепая смерть хозяина

Затем перейдём Никитский бульвар к Воздвиженке мимо знаменитого дома «Моссельпрома», где вспомним Маяковского и героев романа «12 стульев». Будем двигаться в сторону дома Шереметева. По пути остановимся у замка Морозова и вспомним нелепую историю гибели этого самого непутёвого представителя клана промышленников.

Наугольный дом Шереметева и храм в стиле барокко

И вот мы у Наугольного дома Шереметева, в который приехал после венчания граф со своей молодой женой. Вы познакомитесь с удивительной историей этого места — во времена Ивана Грозного здесь находился Опричный двор, потом его сменил Романов двор, потом Оружейный, потом Нарышкин, потом Разумовский и, наконец, Шереметев.

От Нарышкиных остался Храм Знамения иконы Божией Матери — один из лучших образцов московского нарышкинского барокко. Зайдём в храм и увидим святыни семьи Шереметевых. Это место тихое и спокойное, хотя рядом кипит жизнь.

Судьба Шереметевых в России

Напротив, через Романов переулок, вы увидите знаменитые доходные домами Шереметева со множеством мемориальных досок на фасаде. Вы узнаете, для кого их строили и как называли после революции, какой знаменитый революционер тут жил и почему на доме нет его мемориальной доски.

К сожалению, этих Шереметевых в России не осталось. Интересна судьба последнего российского Шереметева, правнука графа, которого звали так же — Николай Петрович Шереметев. История его любви чем-то похожа на любовь прадеда. Я расскажу о ней и о загадочной гибели последнего российского Шереметева в 1944 году.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 14 лет.