Мои заказы

Пушкинская Москва

Прогулка по местам, где жил, творил, любил великий русский поэт
Конечно, вся наша прогулка посвящена Александру Пушкину.

Но помимо посещения пушкинских мест столицы и историй из жизни поэта мы обсудим значимость его творчества.

Она заключена не столько в музыке стиха и лёгкой рифме, сколько в информации, скрытой в его произведениях на уровне второго смыслового ряда. Вам откроется много неожиданного!
Пушкинская Москва© Артём
Пушкинская Москва© Артём
Пушкинская Москва© Артём
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Начнём со Старого Арбата, где проходили первые счастливые месяцы семейной жизни молодожёнов Пушкиных. Почитаем стихи и раскроем тайны жизни поэта, о которых не говорят в открытых источниках.

По пути к главным пушкинским местам познакомимся с доходными домами 20 века и уцелевшими усадьбами Трубниковского переулка, а также с привнесённой сюда лептой лужковского модерна 21 века.

Окажемся на Поварской, где с 18 века селились аристократы. Александр Сергеевич захаживал на Поварскую погостить к друзьям. Да и весь свет русской литературы связывал судьбы с этой улицей — вспомним Державина, Лермонтова, Гоголя, Бунина.

Побываем в сердце пушкинской Москвы: Никитский и Тверской бульвары хранят тёплую память о поэте по сей день.

Выйдем на легендарную Пушкинскую площадь с памятником поэту и Тверскую улицу с масонским Английским клубом.

Вы узнаете:

  • Где находится единственная в своём роде православная икона с изображением Александра Пушкина
  • Куда пропал поэт, на пару дней приехав в имение Большое Болдино
  • Кто скрывается за персонажами Руслана и Людмилы

И многое-многое другое!

Организационные детали

Удобная обувь, одежда по погоде и горячий чай или бодрящий кофе, которые мы можем взять с собой в любой кофейне по пути — это весь арсенал, который нам понадобится.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Арбате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 252 туристов
Меня зовут Артём. Профессиональный аккредитованный гид. Любовь к России, интерес к культуре и искусству привели меня в экскурсионный мир. Мой дедушка, прошедший всю Великую Отечественную войну, привил мне интерес к
читать дальше

прошлому и заложил правильные жизненные ценности. Дальнейшее изучение разных периодов русской и мировой истории, знакомство с интересными людьми и получение от них информации и знаний дали повод и желание делиться всем этим с вами. До скорой встречи!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве (18+)
Пешая
1.5 часа
155 отзывов
Групповая
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
14 ноя в 19:00
15 ноя в 16:30
1500 ₽ за человека
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 18:00
16 ноя в 17:00
1500 ₽ за человека
Центральный павильон ВДНХ: выставка «Образ Москвы в русском искусстве» (билеты включены)
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Билеты
Центральный павильон ВДНХ: выставка «Образ Москвы в русском искусстве» (билеты включены)
Редкая возможность увидеть коллекцию Русского музея в исторических интерьерах
Начало: У станции метро «ВДНХ»
16 ноя в 15:00
26 ноя в 16:00
1700 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве