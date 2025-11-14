Начнём со Старого Арбата, где проходили первые счастливые месяцы семейной жизни молодожёнов Пушкиных. Почитаем стихи и раскроем тайны жизни поэта, о которых не говорят в открытых источниках.
По пути к главным пушкинским местам познакомимся с доходными домами 20 века и уцелевшими усадьбами Трубниковского переулка, а также с привнесённой сюда лептой лужковского модерна 21 века.
Окажемся на Поварской, где с 18 века селились аристократы. Александр Сергеевич захаживал на Поварскую погостить к друзьям. Да и весь свет русской литературы связывал судьбы с этой улицей — вспомним Державина, Лермонтова, Гоголя, Бунина.
Побываем в сердце пушкинской Москвы: Никитский и Тверской бульвары хранят тёплую память о поэте по сей день.
Выйдем на легендарную Пушкинскую площадь с памятником поэту и Тверскую улицу с масонским Английским клубом.
Вы узнаете:
Где находится единственная в своём роде православная икона с изображением Александра Пушкина
Куда пропал поэт, на пару дней приехав в имение Большое Болдино
Кто скрывается за персонажами Руслана и Людмилы
И многое-многое другое!
Организационные детали
Удобная обувь, одежда по погоде и горячий чай или бодрящий кофе, которые мы можем взять с собой в любой кофейне по пути — это весь арсенал, который нам понадобится.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 252 туристов
Меня зовут Артём. Профессиональный аккредитованный гид. Любовь к России, интерес к культуре и искусству привели меня в экскурсионный мир. Мой дедушка, прошедший всю Великую Отечественную войну, привил мне интерес к читать дальше
прошлому и заложил правильные жизненные ценности. Дальнейшее изучение разных периодов русской и мировой истории, знакомство с интересными людьми и получение от них информации и знаний дали повод и желание делиться всем этим с вами. До скорой встречи!