Конечно, вся наша прогулка посвящена Александру Пушкину. Но помимо посещения пушкинских мест столицы и историй из жизни поэта мы обсудим значимость его творчества. Она заключена не столько в музыке стиха и лёгкой рифме, сколько в информации, скрытой в его произведениях на уровне второго смыслового ряда. Вам откроется много неожиданного!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём со Старого Арбата, где проходили первые счастливые месяцы семейной жизни молодожёнов Пушкиных. Почитаем стихи и раскроем тайны жизни поэта, о которых не говорят в открытых источниках.

По пути к главным пушкинским местам познакомимся с доходными домами 20 века и уцелевшими усадьбами Трубниковского переулка, а также с привнесённой сюда лептой лужковского модерна 21 века.

Окажемся на Поварской, где с 18 века селились аристократы. Александр Сергеевич захаживал на Поварскую погостить к друзьям. Да и весь свет русской литературы связывал судьбы с этой улицей — вспомним Державина, Лермонтова, Гоголя, Бунина.

Побываем в сердце пушкинской Москвы: Никитский и Тверской бульвары хранят тёплую память о поэте по сей день.

Выйдем на легендарную Пушкинскую площадь с памятником поэту и Тверскую улицу с масонским Английским клубом.

Вы узнаете:

Где находится единственная в своём роде православная икона с изображением Александра Пушкина

Куда пропал поэт, на пару дней приехав в имение Большое Болдино

Кто скрывается за персонажами Руслана и Людмилы

И многое-многое другое!

Организационные детали

Удобная обувь, одежда по погоде и горячий чай или бодрящий кофе, которые мы можем взять с собой в любой кофейне по пути — это весь арсенал, который нам понадобится.