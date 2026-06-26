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Пушкин - наше всё! Из Москвы в Большие Вязёмы и Захарово

Отправиться в места, где прошло детство поэта, и открыть для себя своего Пушкина
Хотите побывать во дворце «Пиковой дамы» и узнать, кто научил Пушкина говорить по-русски? Едем в родные пушкинские места — подмосковные усадьбы Захарово и Вяземы. Каждая из них по-своему судьбоносна для
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поэта. В усадьбе Захарово он впервые увидит красоту русской природы и услышит народные сказки. Поговорим здесь о жизни Пушкина, побродим по паркам и садам, вспомним любимые строки поэта.

В Вязёмах обсудим, как судьба классика изменилась роковым образом, погуляем по гигантским солнечным часам и побываем в тайной масонской комнате.

Пушкин - наше всё! Из Москвы в Большие Вязёмы и Захарово
Пушкин - наше всё! Из Москвы в Большие Вязёмы и Захарово
Пушкин - наше всё! Из Москвы в Большие Вязёмы и Захарово

Описание экскурсии

Большие Вязёмы

  • Дворцово-парковый ансамбль XVI–XIX веков.
  • Церковь Преображения Господня (действующая) с уникальными граффити XVI века — надписями на польском языке времён польской интервенции.
  • Дворец с флигелями и хозяйственными постройками XVIII–XIX веков. Двухэтажный каменный дом был возведён при князе Н. М. Голицыне.
  • Регулярный липовый парк и место захоронения младшего брата А. С. Пушкина у стен Спасо-Преображенской церкви.

Захарово

  • Усадебный дом бабушки поэта Марии Ганнибал — место проведения ежегодных Пушкинских праздников поэзии.
  • Липовая аллея, ведущая от дома к пруду.
  • Деревянная беседка — любимый уголок юного Пушкина.

В Захарове воссоздан усадебный дом Марии Алексеевны Ганнибал — бабушки поэта. Именно она подарила маленькому Саше чувство любви, привила интерес к чтению, научила правильно говорить и писать по-русски. Здесь начал раскрываться его поэтический талант. Вы узнаете, почему Пушкин всю жизнь стремился вернуться в любимое Захарово, посвятил ему множество строк, а сама усадьба стала одним из прообразов имения Лариных в «Евгении Онегине».

Мы пройдём по комнатам дома, увидим старинную мебель, детскую с игрушками и книгами, прижизненные портреты поэта, кабинет Марии Алексеевны и редкие предметы быта. Затем прогуляемся по фруктовому саду, где когда-то играл будущий поэт, выйдем к пруду и посетим деревянную беседку — его любимое место для уединения.

Неподалёку находится ещё одна важная пушкинская усадьба — Большие Вязёмы. Её называют одной из самых загадочных усадеб Подмосковья. В парке мы увидим необычные солнечные часы, роль которых выполняют кольцевые дорожки и деревья, и узнаем, почему их связывали с масонскими обрядами.

Будучи взрослым, Пушкин часто бывал во дворце Голицыных и даже описал его в «Евгении Онегине». Мы посетим этот дворец, который нередко называют «дворцом Пиковой дамы», увидим парадные залы и анфилады, узнаем о визите Наполеона в Вязёмы и познакомимся с историей семьи Голицыных.

Также мы посетим Спасо-Преображенскую церковь — семейный храм Бориса Годунова с белокаменным царским крыльцом и уникальными росписями конца XVI века. Рядом находится редкая звонница с шестью арочными пролётами для колоколов.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на туристическом автобусе и билеты в музей
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — 790 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет6790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1171 туриста
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

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