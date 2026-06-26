Хотите побывать во дворце «Пиковой дамы» и узнать, кто научил Пушкина говорить по-русски? Едем в родные пушкинские места — подмосковные усадьбы Захарово и Вяземы. Каждая из них по-своему судьбоносна для

поэта. В усадьбе Захарово он впервые увидит красоту русской природы и услышит народные сказки. Поговорим здесь о жизни Пушкина, побродим по паркам и садам, вспомним любимые строки поэта. В Вязёмах обсудим, как судьба классика изменилась роковым образом, погуляем по гигантским солнечным часам и побываем в тайной масонской комнате.

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Описание экскурсии

Большие Вязёмы

Дворцово-парковый ансамбль XVI–XIX веков.

Церковь Преображения Господня (действующая) с уникальными граффити XVI века — надписями на польском языке времён польской интервенции.

Дворец с флигелями и хозяйственными постройками XVIII–XIX веков. Двухэтажный каменный дом был возведён при князе Н. М. Голицыне.

Регулярный липовый парк и место захоронения младшего брата А. С. Пушкина у стен Спасо-Преображенской церкви.

Захарово

Усадебный дом бабушки поэта Марии Ганнибал — место проведения ежегодных Пушкинских праздников поэзии.

Липовая аллея, ведущая от дома к пруду.

Деревянная беседка — любимый уголок юного Пушкина.

В Захарове воссоздан усадебный дом Марии Алексеевны Ганнибал — бабушки поэта. Именно она подарила маленькому Саше чувство любви, привила интерес к чтению, научила правильно говорить и писать по-русски. Здесь начал раскрываться его поэтический талант. Вы узнаете, почему Пушкин всю жизнь стремился вернуться в любимое Захарово, посвятил ему множество строк, а сама усадьба стала одним из прообразов имения Лариных в «Евгении Онегине».

Мы пройдём по комнатам дома, увидим старинную мебель, детскую с игрушками и книгами, прижизненные портреты поэта, кабинет Марии Алексеевны и редкие предметы быта. Затем прогуляемся по фруктовому саду, где когда-то играл будущий поэт, выйдем к пруду и посетим деревянную беседку — его любимое место для уединения.

Неподалёку находится ещё одна важная пушкинская усадьба — Большие Вязёмы. Её называют одной из самых загадочных усадеб Подмосковья. В парке мы увидим необычные солнечные часы, роль которых выполняют кольцевые дорожки и деревья, и узнаем, почему их связывали с масонскими обрядами.

Будучи взрослым, Пушкин часто бывал во дворце Голицыных и даже описал его в «Евгении Онегине». Мы посетим этот дворец, который нередко называют «дворцом Пиковой дамы», увидим парадные залы и анфилады, узнаем о визите Наполеона в Вязёмы и познакомимся с историей семьи Голицыных.

Также мы посетим Спасо-Преображенскую церковь — семейный храм Бориса Годунова с белокаменным царским крыльцом и уникальными росписями конца XVI века. Рядом находится редкая звонница с шестью арочными пролётами для колоколов.

Организационные детали