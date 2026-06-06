Пройти по самым тихим переулкам, заглянуть в Марфо-Мариинскую обитель и увидеть город, каким он был
Шумные проспекты, потоки машин и бесконечная спешка останутся в стороне. Мы отправимся в другое Замоскворечье — камерное, уютное и удивительно спокойное. Нас ждут старинные особняки, скрытые дворики, необычные архитектурные находки. Побываем в атмосферной Марфо-Мариинской обители. И поговорим об историках, миллионерах, художниках и святых, чьи судьбы связаны этими местами.
Описание экскурсии
Афонское подворье. Вы увидите необычный голубой особняк 1912 года с домовой церковью и узнаете, какое отношение это место имеет к героям Русско-турецкой войны.
Дом Ключевского. Поговорим о человеке, чьи труды считаются классикой российской исторической науки.
Деревянный модерн и арт-забор. Рассмотрим необычный деревянный дом 1925 года с элементами модерна и уличную выставку, превратившую обычный забор в арт-объект.
Марфо-Мариинская обитель. Окажемся на островке тишины в центре мегаполиса. Мы зайдём на территорию обители, посетим Покровский собор и полюбуемся росписями Михаила Нестерова и Павла Корина. Я расскажу об истории великой княгини Елизаветы Фёдоровны и архитектурном замысле Алексея Щусева.
Усадьба Хлудова. Вы узнаете о жизни одного из самых эксцентричных московских миллионеров, чьи поступки, увлечения и образ жизни поражали современников.
Дом-музей Островского. Подойдём к дому великого драматурга, который поселил многих своих героев именно в Замоскворечье.
Организационные детали
Экскурсия включает посещение Марфо-Мариинской обители, поэтому рекомендуется соблюдать дресс-код
Мы закончим рядом с Третьяковской галереей — при желании вы самостоятельно посетите её (билеты не включены)
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Полянка»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
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Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!
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