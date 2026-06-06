Шумные проспекты, потоки машин и бесконечная спешка останутся в стороне. Мы отправимся в другое Замоскворечье — камерное, уютное и удивительно спокойное. Нас ждут старинные особняки, скрытые дворики, необычные архитектурные находки. Побываем в атмосферной Марфо-Мариинской обители. И поговорим об историках, миллионерах, художниках и святых, чьи судьбы связаны этими местами.

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Описание экскурсии

Афонское подворье. Вы увидите необычный голубой особняк 1912 года с домовой церковью и узнаете, какое отношение это место имеет к героям Русско-турецкой войны.

Дом Ключевского. Поговорим о человеке, чьи труды считаются классикой российской исторической науки.

Деревянный модерн и арт-забор. Рассмотрим необычный деревянный дом 1925 года с элементами модерна и уличную выставку, превратившую обычный забор в арт-объект.

Марфо-Мариинская обитель. Окажемся на островке тишины в центре мегаполиса. Мы зайдём на территорию обители, посетим Покровский собор и полюбуемся росписями Михаила Нестерова и Павла Корина. Я расскажу об истории великой княгини Елизаветы Фёдоровны и архитектурном замысле Алексея Щусева.

Усадьба Хлудова. Вы узнаете о жизни одного из самых эксцентричных московских миллионеров, чьи поступки, увлечения и образ жизни поражали современников.

Дом-музей Островского. Подойдём к дому великого драматурга, который поселил многих своих героев именно в Замоскворечье.

Организационные детали