Промозглым ноябрьским утром 1917 года графиня Софья Панина ещё спала, когда за ней пришли с арестом. Комиссар с гордостью повторял, что арестовал первую женщину России.
Панину обвиняли в сокрытии государственных денег — но только ли в этом было дело? И куда исчезла министерская касса? Отправляйтесь на квест по усадьбе Марфино — и распутайте эту загадочную историю!
Панину обвиняли в сокрытии государственных денег — но только ли в этом было дело? И куда исчезла министерская касса? Отправляйтесь на квест по усадьбе Марфино — и распутайте эту загадочную историю!
Описание квеста
Вы погуляете по необычному для Подмосковья усадебному ансамблю — готический дворец, парадные флигели, краснокирпичный мост, башни и парадные ворота Марфино. Благодаря своему сказочному облику усадьба не раз становилась декорацией для съёмок.
И, выполняя задания квеста, узнаете:
- кто владел Марфино до семьи Паниных и как усадьба стала готической
- зачем здесь держали больше тысячи собак
- какие известные гости бывали в Марфино
- как Софья Панина попала в политику и за что её назвали красной графиней
- где была спрятана министерская касса
Как пройти квест
- Это квест без гида. Все задания — в мобильном приложении, которое может работать без интернета. Вам понадобится телефон или планшет
- После внесения предоплаты мы отправим вам ссылку на доплату и код для доступа к квесту: один код — одно устройство
- Пройденный квест нельзя начать заново, но можно поставить на паузу и вернуться к нему позже
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на территорию усадьбы — 50 ₽ за чел. Для оформления пропуска нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
- Режим работы усадьбы: по будням — 12:00–20:00, по выходным и праздникам — 10:00–20:00
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Квест в приложении: дополнительная ссылка, если вас больше 2 чел.
|675 ₽
|Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Марфино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 988 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
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