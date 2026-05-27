Из Москвы - в Дмитров и усадьбу Марфино

По страницам истории Подмосковья: от древнего кремля до готического замка
Откройте для себя «Дмитровскую Швейцарию»! Здесь вас ждут величественные храмы города-ровесника Москвы, загадочные скульптуры и усадьба в готическом стиле.

Вы увидите, где снимали знаменитые фильмы-сказки, попробуете бельгийскую кухню и прогуляетесь по парку, который помнит балы эпохи классицизма.
Из Москвы - в Дмитров и усадьбу Марфино

Описание экскурсии

Дмитровский кремль

Вы увидите Успенский собор 16 века с редкими изразцовыми иконами и старинным иконостасом. А на пешеходном Арбате — скульптуры, исполняющие желания.

Борисоглебский монастырь

Одна из древнейших обителей Подмосковья. Здесь находятся почитаемые святыни и святой источник. По желанию можно купить пироги из лавры.

Обед (по желанию)

В ресторане «Ильинские холмы» вам предложат комплексный обед из трёх блюд бельгийской кухни.

Усадьба Марфино

Подмосковный готический замок над прудом, место киносъёмок. На прогулке вы увидите:

  • мост и пристань с грифонами
  • старинные церкви и парковые ротонды
  • постройки в виде античных храмов

Важно: для посещения усадьбы Марфино необходим оригинал российского паспорта. Иностранные граждане не допускаются.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Москвы
10:00 — прибытие в Дмитров. Обзорная автобусная экскурсия «Младший брат Москвы»
10:00–12:30 — экскурсионная программа в Дмитрове: кремль, Успенский собор, Борисоглебский монастырь
13:00 – 14:30 — обед в ресторане бельгийской кухни (по желанию, за доплату)
15:15 — прибытие в усадьбу Марфино, прогулка по территории
18:00 — ориентировочное время возвращения в Москву

Организационные детали

Условия бронирования

  • Потребуется указать ФИО и серию/номер паспорта/свидетельства о рождении для пропуска в усадьбу
  • Обязательно возьмите оригиналы документов с собой. Без них на территорию вас не пропустят
  • В стоимость входит трансфер по программе на туристическом автобусе и радиогиды с удобными одноразовыми наушниками
  • Обед в бельгийском ресторане — 990 ₽ за чел. (по желанию, оплата при бронировании)
  • В монастыре вам пригодится пустая бутылка, чтобы набрать воды из источника
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3980 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Алтуфьево»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

