По страницам истории Подмосковья: от древнего кремля до готического замка
Откройте для себя «Дмитровскую Швейцарию»! Здесь вас ждут величественные храмы города-ровесника Москвы, загадочные скульптуры и усадьба в готическом стиле.
Вы увидите, где снимали знаменитые фильмы-сказки, попробуете бельгийскую кухню и прогуляетесь по парку, который помнит балы эпохи классицизма.
Описание экскурсии
Дмитровский кремль
Вы увидите Успенский собор 16 века с редкими изразцовыми иконами и старинным иконостасом. А на пешеходном Арбате — скульптуры, исполняющие желания.
Борисоглебский монастырь
Одна из древнейших обителей Подмосковья. Здесь находятся почитаемые святыни и святой источник. По желанию можно купить пироги из лавры.
Обед (по желанию)
В ресторане «Ильинские холмы» вам предложат комплексный обед из трёх блюд бельгийской кухни.
Усадьба Марфино
Подмосковный готический замок над прудом, место киносъёмок. На прогулке вы увидите:
мост и пристань с грифонами
старинные церкви и парковые ротонды
постройки в виде античных храмов
Важно: для посещения усадьбы Марфино необходим оригинал российского паспорта. Иностранные граждане не допускаются.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Москвы 10:00 — прибытие в Дмитров. Обзорная автобусная экскурсия «Младший брат Москвы» 10:00–12:30 — экскурсионная программа в Дмитрове: кремль, Успенский собор, Борисоглебский монастырь 13:00 – 14:30 — обед в ресторане бельгийской кухни (по желанию, за доплату) 15:15 — прибытие в усадьбу Марфино, прогулка по территории 18:00 — ориентировочное время возвращения в Москву
Организационные детали
Условия бронирования
Потребуется указать ФИО и серию/номер паспорта/свидетельства о рождении для пропуска в усадьбу
Обязательно возьмите оригиналы документов с собой. Без них на территорию вас не пропустят
В стоимость входит трансфер по программе на туристическом автобусе и радиогиды с удобными одноразовыми наушниками
Обед в бельгийском ресторане — 990 ₽ за чел. (по желанию, оплата при бронировании)
В монастыре вам пригодится пустая бутылка, чтобы набрать воды из источника
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
3980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Алтуфьево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Из Москвы - в Дмитров и усадьбу Марфино»