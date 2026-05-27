Откройте для себя «Дмитровскую Швейцарию»! Здесь вас ждут величественные храмы города-ровесника Москвы, загадочные скульптуры и усадьба в готическом стиле. Вы увидите, где снимали знаменитые фильмы-сказки, попробуете бельгийскую кухню и прогуляетесь по парку, который помнит балы эпохи классицизма.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Дмитровский кремль

Вы увидите Успенский собор 16 века с редкими изразцовыми иконами и старинным иконостасом. А на пешеходном Арбате — скульптуры, исполняющие желания.

Борисоглебский монастырь

Одна из древнейших обителей Подмосковья. Здесь находятся почитаемые святыни и святой источник. По желанию можно купить пироги из лавры.

Обед (по желанию)

В ресторане «Ильинские холмы» вам предложат комплексный обед из трёх блюд бельгийской кухни.

Усадьба Марфино

Подмосковный готический замок над прудом, место киносъёмок. На прогулке вы увидите:

мост и пристань с грифонами

старинные церкви и парковые ротонды

постройки в виде античных храмов

Важно: для посещения усадьбы Марфино необходим оригинал российского паспорта. Иностранные граждане не допускаются.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Москвы

10:00 — прибытие в Дмитров. Обзорная автобусная экскурсия «Младший брат Москвы»

10:00–12:30 — экскурсионная программа в Дмитрове: кремль, Успенский собор, Борисоглебский монастырь

13:00 – 14:30 — обед в ресторане бельгийской кухни (по желанию, за доплату)

15:15 — прибытие в усадьбу Марфино, прогулка по территории

18:00 — ориентировочное время возвращения в Москву

Организационные детали

Условия бронирования

Потребуется указать ФИО и серию/номер паспорта/свидетельства о рождении для пропуска в усадьбу

Обязательно возьмите оригиналы документов с собой. Без них на территорию вас не пропустят