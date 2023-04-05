Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса

Автотур по просторам Калужской области: необычные музеи и самый большой арт-парк Европы

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вокруг Калуги необычных мест не счесть. Не так давно тут выбрали свои «7 чудес» — памятники природы и культуры. Все показать не обещаю, но самые интересные уже ждут вас. Вы пройдёте по «неведомым дорожкам», где некогда гулял великий поэт. Увидите судьбоносные для истории России берега. И удивитесь нестандартным решениям в разных областях — от искусства до экофермерства.
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Никола-Ленивец и другие среднерусские чудеса
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Полотняный завод: история литературы

Сначала мы посетим усадьбу Афанасия Гончарова (деда супруги А. С. Пушкина). В своё время это имение было одним из самых больших и богатых по убранству в России. Сейчас часть построек восстановлены, а вокруг разбит уютный парк со следами былого великолепия. Словно верная стража, там растут деревья, посаженные более двух столетий назад. Я проведу вас «тропой влюблённого поэта». Покажу дуб, который напомнит о сцене из повести «Дубровский». Раскрою, для чего нужны парковые «затеи»: «сенная беседка», «пнёвая хижина» и «усадьба поселян». При желании осмотрим музейную экспозицию, посвящённую истории рода Гончаровых, развитию местного полотняного и бумажного производства.

Тихонова пустынь: великая победа

Далее мы отправимся по местам, где в 1480 году состоялась победа русской армии над войсками ордынского хана Ахмата. Обсудим, как это событие изменило историю Руси и положило конец многолетнему игу. Здесь же находится монастырский скит, на территории которого расположены музейный комплекс и один из значимых храмов Калужской области — в честь иконы Владимирской Божией Матери.

Никола-Ленивец: об искусстве и не только

Вокруг крохотной деревни раскинулся уникальный музей современного искусства в природной среде. Сюда едут, чтобы сбежать от суеты, увидеть культовые арт-объекты, посетить эко-ферму и многое другое. Мы с вами выберем наиболее интересные ландшафтные скульптуры и попробуем разгадать замысел их создателей. Затем выделим время на простые радости загородной жизни: побродим по полям, посидим у реки, насладимся тишиной и устроим пикник.

Медынь: охота к перемене мест

На обратном пути проедем через Медынь. Это удивительно приятный купеческий городок, в нём есть практически всё для спокойной жизни. Я расскажу, какими промыслами славились эти места в древности (подсказка заключается в «медовом» названии) и какие локальные продукты пользуются заслуженным спросом в наши дни.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида и транспорт для компании до 4 человек
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Полотняный завод, главный дом усадьбы: 300 руб. с человека
    — Музей в Тихоновой Пустыни: от 300 до 500 руб. с человека (посещение без экскурсии невозможно)
    — Арт-парк Никола Ленивец: 500 руб. с человека, для посетителей до 14 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Саларьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Музеи
Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Усадьбы и дворцы
Парки
Природа и пейзажи

Похожие туры из Москвы

7 чудес московского метро
1.5 часа
Групповая
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
74 отзыва
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
на станции метро Площадь Революции / Театральная
Сегодня
8 апр
12 апр
22 апр
800 за человека
«Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
11 отзывов
«Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
Раскрыть историю фабрики и понять, чем теперь живет арт-кластер
у метро Кропоткинская
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
5 000 за всё до 4 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Кристина
Кристина
5 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
6 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ