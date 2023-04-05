Вокруг Калуги необычных мест не счесть. Не так давно тут выбрали свои «7 чудес» — памятники природы и культуры. Все показать не обещаю, но самые интересные уже ждут вас. Вы пройдёте по «неведомым дорожкам», где некогда гулял великий поэт. Увидите судьбоносные для истории России берега. И удивитесь нестандартным решениям в разных областях — от искусства до экофермерства.

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Описание

Что вас ожидает

Полотняный завод: история литературы

Сначала мы посетим усадьбу Афанасия Гончарова (деда супруги А. С. Пушкина). В своё время это имение было одним из самых больших и богатых по убранству в России. Сейчас часть построек восстановлены, а вокруг разбит уютный парк со следами былого великолепия. Словно верная стража, там растут деревья, посаженные более двух столетий назад. Я проведу вас «тропой влюблённого поэта». Покажу дуб, который напомнит о сцене из повести «Дубровский». Раскрою, для чего нужны парковые «затеи»: «сенная беседка», «пнёвая хижина» и «усадьба поселян». При желании осмотрим музейную экспозицию, посвящённую истории рода Гончаровых, развитию местного полотняного и бумажного производства.

Тихонова пустынь: великая победа

Далее мы отправимся по местам, где в 1480 году состоялась победа русской армии над войсками ордынского хана Ахмата. Обсудим, как это событие изменило историю Руси и положило конец многолетнему игу. Здесь же находится монастырский скит, на территории которого расположены музейный комплекс и один из значимых храмов Калужской области — в честь иконы Владимирской Божией Матери.

Никола-Ленивец: об искусстве и не только

Вокруг крохотной деревни раскинулся уникальный музей современного искусства в природной среде. Сюда едут, чтобы сбежать от суеты, увидеть культовые арт-объекты, посетить эко-ферму и многое другое. Мы с вами выберем наиболее интересные ландшафтные скульптуры и попробуем разгадать замысел их создателей. Затем выделим время на простые радости загородной жизни: побродим по полям, посидим у реки, насладимся тишиной и устроим пикник.

Медынь: охота к перемене мест

На обратном пути проедем через Медынь. Это удивительно приятный купеческий городок, в нём есть практически всё для спокойной жизни. Я расскажу, какими промыслами славились эти места в древности (подсказка заключается в «медовом» названии) и какие локальные продукты пользуются заслуженным спросом в наши дни.

Организационные детали