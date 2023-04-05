Автотур по просторам Калужской области: необычные музеи и самый большой арт-парк Европы
апр
апр
апр
апр
апр
апр
апр
даты
Описание
Что вас ожидает
Полотняный завод: история литературы
Сначала мы посетим усадьбу Афанасия Гончарова (деда супруги А. С. Пушкина). В своё время это имение было одним из самых больших и богатых по убранству в России. Сейчас часть построек восстановлены, а вокруг разбит уютный парк со следами былого великолепия. Словно верная стража, там растут деревья, посаженные более двух столетий назад. Я проведу вас «тропой влюблённого поэта». Покажу дуб, который напомнит о сцене из повести «Дубровский». Раскрою, для чего нужны парковые «затеи»: «сенная беседка», «пнёвая хижина» и «усадьба поселян». При желании осмотрим музейную экспозицию, посвящённую истории рода Гончаровых, развитию местного полотняного и бумажного производства.
Тихонова пустынь: великая победа
Далее мы отправимся по местам, где в 1480 году состоялась победа русской армии над войсками ордынского хана Ахмата. Обсудим, как это событие изменило историю Руси и положило конец многолетнему игу. Здесь же находится монастырский скит, на территории которого расположены музейный комплекс и один из значимых храмов Калужской области — в честь иконы Владимирской Божией Матери.
Никола-Ленивец: об искусстве и не только
Вокруг крохотной деревни раскинулся уникальный музей современного искусства в природной среде. Сюда едут, чтобы сбежать от суеты, увидеть культовые арт-объекты, посетить эко-ферму и многое другое. Мы с вами выберем наиболее интересные ландшафтные скульптуры и попробуем разгадать замысел их создателей. Затем выделим время на простые радости загородной жизни: побродим по полям, посидим у реки, насладимся тишиной и устроим пикник.
Медынь: охота к перемене мест
На обратном пути проедем через Медынь. Это удивительно приятный купеческий городок, в нём есть практически всё для спокойной жизни. Я расскажу, какими промыслами славились эти места в древности (подсказка заключается в «медовом» названии) и какие локальные продукты пользуются заслуженным спросом в наши дни.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида и транспорт для компании до 4 человек
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— Полотняный завод, главный дом усадьбы: 300 руб. с человека
— Музей в Тихоновой Пустыни: от 300 до 500 руб. с человека (посещение без экскурсии невозможно)
— Арт-парк Никола Ленивец: 500 руб. с человека, для посетителей до 14 лет бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- метро Саларьево
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.