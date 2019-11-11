12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка

Видовая, историческая и философская прогулка

Юлия
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Юлия – ваш гид
Экскурсия посвящена самому главному московскому контрасту, который сложился исторически.

Мы пройдем по самой старой московской улице с сохранившимися храмами и палатами и расположенным здесь же ультрасовременным, высокотехнологичным парком и попробуем осознать, как же так произошло, и как эти противоположные друг другу явления уживаются друг с другом.
4550 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка

Что вас ожидает

Прогулка по Варварке
Улица Варварка, тихая и спокойная, с храмами и палатами еще 16-го века, прячется сразу же за шумной, наполненной туристами, Красной площадью. Она же — самая верхняя и парадная улица Зарядья. Так раньше назывался самый уютный, немного неряшливый и поистине самый московский жилой район. Вы пересечете «призрак» Китайгородской стены, найдете единственное, что осталось от нее сейчас, и торжественно пройдете по Варварке, где в каждом храме — история, в каждых палатах спрятана таинственная древняя жизнь Москвы.

Древняя и современная история Зарядья
По пути я расскажу вам о том, как развивался район, который успел побывать и жилым пространством для небогатых москвичей, и полем для экспериментов советских архитекторов, желающих построить очередного «монстра», и самой большой гостиницей в мире, и брошенным пустырем, и самой глобальной в истории Москвы стройкой. Теперь это место — самый известный и долгожданный парк, с новыми видовыми точками, растениями и деревьями с разных климатических зон нашей страны, невероятно сложными техническими выдумками и аттракционами, а также филармонией, выстроенной по последнему слову техники.

Вы результате прогулки с историческими комментариями и экскурсией по современному парку вы откроете для себя интересные факты о прошлом и настоящем Москвы и поразитесь контрастами, которыми изобилует столица.

Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
Нам все понравилось. Несмотря на плохую погоду, Юля смогла все организовать таким образом, чтобы мы этого не почувствовали. В следующий раз обязательно выберем еще экскурсию с Юлией. Уже знаем какую.
7 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, несмотря на промозглую погоду. Юлия увлекательный рассказчик, интересный собеседник. Информации много, с фотоматериалами. Юлина любовь к своему городу передалась и нам.Огромное спасибо! Так держать!
3 ноября 2019
Экскурсия отличная, Юля очень интересно рассказывает! Деткам 11-12 лет тоже было интересно! Ну оооочень мало 2 часа... с Юлей по Мск можно ходить минимум часов 6!!! Бронируйте ее на большее время!!!!
16 августа 2019
Большое спасибо Юле за экскурсию! Было здорово , интересно и увлекательно! Нам очень понравилось!
2 июня 2019
С Юлей мы гуляем уже второй раз и могу с уверенностью рекомендовать ее всем желающим узнать и влюбиться в Москву !
4 мая 2019
Хотя мы сами живем в Москве и часто бываем в ее центре, узнали массу нового. Пока тебя не ткнут носом, ты самостоятельно в московской суете многого не заметишь и пройдешь мимо, а на экскурсии смотришь и удивляешься: "Как с раньше этого не видел? Почему я раньше об этом не задумывался?". Поэтому для москвичей подобные экскурсии особенно полезны. Рекомендую всем.
22 февраля 2019
Экскурсию заказывали для родителей, которым 65-70 лет. Они уже не раз бывали в Москве, но не были в парке «Зарядье». Экскурсия им очень понравилась, а особенно экскурсовод Юлия. Большое ей спасибо!
26 сентября 2018
13 сент. были на экскурсии Варварка и Зарядье. Экскурсовод Юлия Зу. Интеллигентная, милая девушка. Нас было 6 чел. коллеги по работе, москвичи разного возраста. Все остались довольны. Юлия рассказывала очень интересно, много мелочей и подробностей. Экскурсию не описываю, все есть на сайте Трипстер. Самое главное осталось послевкусие, мы все воемя вспоминаем какие-то эпизоды. Еще не раз мы вернемся и на Варварку и в парк, кот. надо изучать постепенно. Получили интеллектуальное и эстетическое наслаждение. Я бы рекомендовала эту экскурсию с 10 лет. Так же мне понравился сайт Трипстер, очень удобный и понятный. В октябре собираемся в Париж на 5 дней, Трипстер и там работает и опять этот сайт мне понравился больше других, думаю, что воспользуюсь им. Спасибо Юлии и Трипстеру, что думаете о нас. С уважением, Анжела Брод.
2 июля 2018
Нам повезло и с погодой и с гидом. Экскурсия интересная. Юля рассказывает просто, доступно, грамотно. Ее не раздражали наши постоянные вопросы по теме и нет.
Anastasia
10 мая 2018
Мне нравятся все экскурсии с Юлей) Она прекрасный рассказчик, обладает обширной информацией по темам экскурсий, дает ответы на дополнительные вопросы и просто обаятельный человек.
Юля, хотим еще больше экскурсий ))
PS прошлись по новому парку Зарядье и узнали также полезную информацию для самостоятельного посещения.
Ещё 2 отзыва

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