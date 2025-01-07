Описание экскурсииНикольская - от Михайло Ломоносова до Чемпионата мира по футболу. Самая модная улица у Красной Площади. На ней старинные достопримечательности поджидают нас на каждом шагу. А где древняя история, там и городские легенды. Вы узнаете необычные факты о знаменитых местах и выдающихся людях. Легкий формат экскурсии превратит её в непринужденную прогулку, где история переплетается с городскими легендами.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На Никольской улице мы увидим:
- Казанский Собор
- ГУМ (с посещением)
- Заиконоспасский монастырь
- Печатный двор
- Успенская церковь на Чижевском подворье
- Третьяковский проезд
- Славянский базар
- Аптека Карла Феррейна
- Военная коллегия Верховного суда СССР
Что включено
- Услуги гида.
- Продолжительность экскурсии 30 - 60 минут в зависимости от количества остановок для фото (по запросу гостей). При необходимости, гид с радостью поможет сделать фото участников.
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная пл., 3
Завершение: Военная коллегия Верховного суда СССР
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Очень понравилось, Катарина яркая, тактичная интересная девушка, рассказала историю в формате легенд, прич и смешных историй - поэтому многое запомнится надолго) спасибо Катарине)
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T
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