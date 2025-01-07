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Катарина Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4490 ₽ за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 1 час 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Никольская - от Михайло Ломоносова до Чемпионата мира по футболу. Самая модная улица у Красной Площади. На ней старинные достопримечательности поджидают нас на каждом шагу. А где древняя история, там и городские легенды. Вы узнаете необычные факты о знаменитых местах и выдающихся людях. Легкий формат экскурсии превратит её в непринужденную прогулку, где история переплетается с городскими легендами.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? На Никольской улице мы увидим:

Казанский Собор

ГУМ (с посещением)

Заиконоспасский монастырь

Печатный двор

Успенская церковь на Чижевском подворье

Третьяковский проезд

Славянский базар

Аптека Карла Феррейна

Военная коллегия Верховного суда СССР Что включено Услуги гида.

Продолжительность экскурсии 30 - 60 минут в зависимости от количества остановок для фото (по запросу гостей). При необходимости, гид с радостью поможет сделать фото участников. Что не входит в цену Дополнительных расходов нет. Где начинаем и завершаем? Начало: Красная пл., 3 Завершение: Военная коллегия Верховного суда СССР Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.