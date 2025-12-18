Первое упоминание о Большой Никитской улице относится к 15 веку. С древности её населяли разные социальные слои — от опричников Ивана Грозного до интеллигенции. Обо всём этом подробнее и многом другом мы поговорим на экскурсии.
А ещё рассмотрим красивые дома 18–20 веков с интересной историей, которые принадлежали известным аристократическим семействам.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- храмы Малое и Большое Вознесение — два архитектурных символа улицы
- усадьбы старинных московских родов — Орловых, Суворовых, Соллогубов
- особняк Меншикова и дом Лопатиной — примеры изысканных городских резиденций
- здание Московской консерватории и театр им. В. Маяковского — легенды культурной Москвы
- храм мученицы Татианы, зоологический музей, Геликон-Оперу и ТАСС — достопримечательности, формирующие облик улицы
Вы узнаете:
- как Большая Никитская улица менялась со временем — от дворянской слободы до культурного центра столицы
- какие выдающиеся семьи жили здесь и чем прославились
- какие легенды и истории хранят московские особняки и храмы знаменитой улицы
- и многое другое
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 28 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Москве, Московской и Владимирской областям, Золотому кольцу. Имею большой профессиональный опыт, автор разноплановых тематических экскурсий. Родился, вырос и живу в Москве, хорошо знаю историю родного города с его старинными храмами и монастырями, архитектуру и достопримечательности. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями.
