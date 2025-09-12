Квест «Главное, чтобы костюмчик сидел» предлагает увлекательное путешествие по модным улицам Москвы.
Участники смогут насладиться архитектурными шедеврами Кузнецкого моста, Петровского пассажа и других знаковых мест.
Программа включает посещение Большой Дмитровки и Театральной
5 причин купить этот квест
- 🎭 Уникальный маршрут по Москве
- 👗 Решение модной задачи
- 🏛 Знакомство с архитектурой
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎟 Подготовка к театральной премьере
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Кузнецкий мост
- Петровский пассаж
- Сандуны
- Столешников переулок
- Большая Дмитровка
- Сквер имени Майи Плисецкой
- Театральная площадь
- Отель «Метрополь»
- ЦУМ
Описание квеста
Мода, театр и архитектура тесно связаны между собой сквозь века. И у каждой эпохи есть свои кумиры и знаковые места. Я проведу вас по самым глянцевым улочкам Москвы, где мода становится искусством:
- Кузнецкий мост — воплощение стиля и центр архитектурной роскоши
- Гламурный Петровский пассаж
- Легендарные Сандуны
- Нарядный Столешников переулок
- Большая Дмитровка — театральная мекка столицы
- Живописный сквер имени Майи Плисецкой
- Элегантная Театральная площадь со своими жемчужинами: Большой и Малый театры, РАМТ
- Отель «Метрополь» и ЦУМ
Чтобы успешно справиться с заданиями квеста и составить идеальный наряд для премьеры, вам предстоит:
- Подготовиться к долгожданному театральному событию сезона и вспомнить правила хорошего тона
- Приоткрыть занавес над историческими фасадами
- Заглянуть в закулисье столичных двориков
Организационные детали
- Программа понравится взрослым и детям от 7 лет, особенно если они собираются на свой первый «серьёзный» театральный вечер
- Экскурсию также можно провести для школьной группы (10-20 человек), стоимость — 700 ₽ с чел. На группу до 10 детей обязателен минимум один сопровождающий (бесплатно)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около СТ.М. «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 588 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 сен 2025
Отлично прогулялись! Все сложилось как и просила-и по времени, и по динамике, и по интересу. Рекомендую для тех, кто хочет совместить приятную познавательную прогулку на компанию с нпр потом ужином в ресторане: и не устали, и познавательно, и отлично время провели! Лилия молодец!
В
Валерия
7 июн 2025
Просто чудо и восторг, что есть такие экскурсоводы, Лилия - кладезь информации и сама модная, стильная, позитивная, энергичная, настроение с первой минуты!!! 💕🌟👏рекомендую 💐
А
Анна
4 июн 2025
Благодарим искренне Лилию за чудесную экскурсию! С первой секунды эта солнечная, открытая и счастливая девушка нас обояла и расположила к себе! Тот редкий случай, когда знания материала, душевный интуитивный подход слились в гармонии! Лиличка, спасибо Вам, Вы чудо!
О
Ольга
26 мая 2025
Узнали много редкой, очень интересной информации об исторических зданиях центра Москвы, познакомились с подробностями, которых не сыщешь в книгах. Кроме того, собрали удивительные наряды со множеством аксессуаров для молодой пары, идущей на бал 😉 В целом всё очень понравилось, спасибо большое экскурсоводу Лилии, она действительно отдаёт душу своему делу. Процветания!
О
Ольга
21 мая 2025
17 мая Лилия провела нам чудесную экскурсию, очень позновательно и увлекательно. Продолжительность экскурсии по времени проведения не затянуто. Приятные сюрпризы от экскурсовода в конце экскурсии. Советую к посещению 👍
Светлана
20 мая 2025
Все чудесно, нет слов, восторг 🤗 рекомендую экскурсовода!!! насыщенная, интересная экскурсия, легкая подача, юмор и позитив, цветочные улицы добавляют особое настроение прогулке.
Е
Елена
4 мая 2025
Прекрасно продуман маршрут и сама идея очень креативная, яркие дополнительные материалы и фото, все легко, интересно и содержательно! Лилия спасибо большое, рекомендую экскурсию и гида!
Вера
4 мая 2025
Маршрут действительно красивый и модный, архитектура радует глаз, Лилия -приятный рассказчик и собеседник, веселые, познавательные задания и новые открытия, приятные сюрпризы! Очень рекомендую такой формат прогулки!
Мария
15 мар 2025
Понравилось, это мало:) прогулка была по интересным местам, много истории, весёлая, модная и познавательная!!! Лилия - супер экскурсовод, очень талантливо и позитивно, рекомендую!!!
А
Ангелина
13 мар 2025
Посетила экскурсию-квест и хочу сказать
Лилии огромное спасибо, в полном восторге!
Интересная получилась прогулка по красивым местам, настоящее погружение в атмосферу стиля, искусства и истории, яркая и эмоциональная рассказчица, доступно, с юмором, время пролетело незаметно, хотелось продолжения. Рекомендую.
Ольга
12 мар 2025
Давно мечтала пройтись по этим модным улочкам, узнать их историю. Спасибо большое экскурсоводу Лилии💐 за прекрасно подготовленный рассказ и маршрут, много фотографий открыток, веселых заданий, выполняли их с удовольствием. Понравилось, что и мужчины в компании не остались без внимания, теперь знаем толк и в мужской моде. Спасибо большое за ваш труд, рекомендую 🌟
Вика
10 мар 2025
Еще раз говорим Лилии спасибо большое и лучшие рекомендации! Замечательная экскурсия: логично и интересно продуман маршрут, да и сама задача квеста, с которой мы успешно справились; эмоциональный рассказ, грамотная речь, интересные задания и приятные сюрпризы.
М
Мария
7 мар 2025
Спасибо большое Лилии за чудесное, цветочно-праздничное настроение, веселую и познавательную прогулку по модным, нарядным местам Москвы! 💐🌟👏многое услышали впервые, прекрасный экскурсовод, обширные знания и умение доступно все рассказывать! Постоянное участие: задания и занимательные вопросы, не дает скучать! С нами были подростки-оценили! 👏Рекомендуем!
