И Ирина Отлично прогулялись! Все сложилось как и просила-и по времени, и по динамике, и по интересу. Рекомендую для тех, кто хочет совместить приятную познавательную прогулку на компанию с нпр потом ужином в ресторане: и не устали, и познавательно, и отлично время провели! Лилия молодец!

В Валерия Просто чудо и восторг, что есть такие экскурсоводы, Лилия - кладезь информации и сама модная, стильная, позитивная, энергичная, настроение с первой минуты!!! 💕🌟👏рекомендую 💐

А Анна Благодарим искренне Лилию за чудесную экскурсию! С первой секунды эта солнечная, открытая и счастливая девушка нас обояла и расположила к себе! Тот редкий случай, когда знания материала, душевный интуитивный подход слились в гармонии! Лиличка, спасибо Вам, Вы чудо!

О Ольга Узнали много редкой, очень интересной информации об исторических зданиях центра Москвы, познакомились с подробностями, которых не сыщешь в книгах. Кроме того, собрали удивительные наряды со множеством аксессуаров для молодой пары, идущей на бал 😉 В целом всё очень понравилось, спасибо большое экскурсоводу Лилии, она действительно отдаёт душу своему делу. Процветания!

О Ольга 17 мая Лилия провела нам чудесную экскурсию, очень позновательно и увлекательно. Продолжительность экскурсии по времени проведения не затянуто. Приятные сюрпризы от экскурсовода в конце экскурсии. Советую к посещению 👍

Светлана Все чудесно, нет слов, восторг 🤗 рекомендую экскурсовода!!! насыщенная, интересная экскурсия, легкая подача, юмор и позитив, цветочные улицы добавляют особое настроение прогулке.

Е Елена Прекрасно продуман маршрут и сама идея очень креативная, яркие дополнительные материалы и фото, все легко, интересно и содержательно! Лилия спасибо большое, рекомендую экскурсию и гида!

Вера Маршрут действительно красивый и модный, архитектура радует глаз, Лилия -приятный рассказчик и собеседник, веселые, познавательные задания и новые открытия, приятные сюрпризы! Очень рекомендую такой формат прогулки!

Мария Понравилось, это мало:) прогулка была по интересным местам, много истории, весёлая, модная и познавательная!!! Лилия - супер экскурсовод, очень талантливо и позитивно, рекомендую!!!

А Ангелина Посетила экскурсию-квест и хочу сказать

Лилии огромное спасибо, в полном восторге!

Интересная получилась прогулка по красивым местам, настоящее погружение в атмосферу стиля, искусства и истории, яркая и эмоциональная рассказчица, доступно, с юмором, время пролетело незаметно, хотелось продолжения. Рекомендую.

Ольга Давно мечтала пройтись по этим модным улочкам, узнать их историю. Спасибо большое экскурсоводу Лилии💐 за прекрасно подготовленный рассказ и маршрут, много фотографий открыток, веселых заданий, выполняли их с удовольствием. Понравилось, что и мужчины в компании не остались без внимания, теперь знаем толк и в мужской моде. Спасибо большое за ваш труд, рекомендую 🌟

Вика Еще раз говорим Лилии спасибо большое и лучшие рекомендации! Замечательная экскурсия: логично и интересно продуман маршрут, да и сама задача квеста, с которой мы успешно справились; эмоциональный рассказ, грамотная речь, интересные задания и приятные сюрпризы.