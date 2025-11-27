Мои заказы

Экскурсии в Новый Иерусалим из Москвы

Найдено 4 экскурсии в категории «Новый Иерусалим» в Москве, цены от 3730 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
Ново-Иерусалимский монастырь и художественный музей за 1 день
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
15 500 ₽ за всё до 8 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Русская Палестина: хроники и значение
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
На автобусе
9 часов
17 отзывов
Групповая
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
Прикоснуться к истории и духовности, посмотреть святыни Израиля, не уезжая далеко от столицы
Начало: У станции метро «Волоколамская»
2 янв в 09:15
3 янв в 09:15
3730 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 ноября 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Нас было три человека. Люди мы возрастные. Для нас путешествия оптимально в межсезонье. Никакой суеты. Всё доступно к просмотру. От этого впечатления только качественней. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Волшебная поездка! Огромное спасибо Марии, которая была с нами в этот день и провела по трем невероятным местам! Очень душевно,
    читать дальше

    духовно, искренне. Невероятно интересные истории, легкий рассказ. Идеальный день в идеальном месте! Даже дочь -13 лет, в восторге от экскурсии в Новый Иерусалим и окрестности!

  • Н
    Надежда
    17 сентября 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
    Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
  • А
    Аурика
    15 апреля 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!
    Дмитрий - настоящий мастер своего дела, обладает глубокими знаниями и любовью
    читать дальше

    к истории и культуре! Очень здорово продуман маршрут. Посетили Новоиерусалимский монастырь, Аносин Борисоглебский монастырь и Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне. Три уникальных Храма, каждый со своей историей, архитектурными особенностями и духовным значением.
    Это была не экскурсия с сухими фактами, а настоящее погружение в атмосферу времени с живыми образами!
    Дмитрий, огромное Спасибо!

    Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!
  • М
    Марина
    23 марта 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Благодарим за отличную экскурсию!
    Необыкновенной красоты храм!
    Благодарим за отличную экскурсию!Благодарим за отличную экскурсию!Благодарим за отличную экскурсию!Благодарим за отличную экскурсию!Благодарим за отличную экскурсию!
  • В
    Вера
    16 февраля 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Мария - замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует людей и умеет подстроиться под ситуацию. В Истре были впервые и
    благодаря Марии оставили о поездке самые теплые воспоминания!
    Думаю, профессионализм данного экскурсовода позволяет рекомендовать маршрут любым туристам - продвинутым и начинающим!
  • С
    Светлана
    27 января 2025
    Путешествие из Москвы в Истру
    Владимир - очень приятный собеседник, но к сожалению, большая часть материала его экскурсии - это информация из Википедии и путеводителей.
    читать дальше

    Особенности подачи информации - личные воспоминания детства, которые, по нашему мнению, представляют ограниченную ценность. Экскурсия подходит для людей, мало интересующихся историей

  • о
    ольга
    16 декабря 2024
    Путешествие из Москвы в Истру
    В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!
    В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!
  • Н
    Надежда
    14 декабря 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
    Дмитрий
    читать дальше

    - Профессионал, его рассказ увлекал, был очень интересен и познавателен. Дмитрий увлечен своей работой, он может держать внимание любой аудитории. Это была замечательная и красивая экскурсия.

    Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материалВосторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материалВосторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материалВосторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материалВосторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материалВосторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материалВосторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материалВосторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал
  • O
    Olga
    3 декабря 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Сделала подарок нашей маме на День Рождения! Экскурсия очень понравился! Обходительный Дмитрий обаял и маму, и свекровь своими историческими рассказами про Борисоглебской монастырь в Аносино, Крестовоздвиженскую церковь в Дарне и Новый Иерусалим. Интересно, памятно, познавательно!
    Спасибо! Всем рекомендуем!
  • А
    Антон
    28 июля 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Хорошая экскурсия, отличный гид и, безусловно, очень интересные места, каждое со своей историей и атмосферой.
  • О
    Оксана
    17 июля 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Очень понравилось. Дмитрий рассказал всё понятно и доступно. Узнала много нового. Храмы прекрасны.
  • П
    Павел
    6 июля 2024
    Путешествие из Москвы в Истру
    Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам, хотите пить - вода
    читать дальше

    в салоне в бутылках, станет не хорошо- аптечка в помощь. Хвалить можно долго, но просто скажу, что будем пользоваться его услугами и дальше - дай Бог ему здоровья! Всем, особенно многодетным(как наша) семьям, рекомендую!

    Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вамВсё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам
  • Я
    Ярослав
    14 мая 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Экскурсия была очень познавательной, насыщенной, увлекательной. Общение было простым и душевным! Спасибо большое Дмитрию!
  • Е
    Евгений
    4 апреля 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    экскурсия прошла великолепно! Спасибо Дмитрию за чудесный рассказ, интересные исторические подробности, увлекательный маршрут! Обязательно порекомендуем всем нашим друзьям воспользоваться услугами Дмитрия в проведении экскурсий по Подмосковью и Москве.
  • С
    Светлана
    2 марта 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Побввали на замечательной экскурсии в Истре с посещением Ново-Иерусалимского монастыря, а также женской Борисоглебскй пустыни и прекрасного Крестовоздвиженского храма. Вдоволь
    читать дальше

    налюбовались окрестностями и напитались рассказами о русской истории и красотой русского зодчества. Гидом у нас была Мария. Прекрасно провела всю экскурсию, начиная с отъезда из Москвы. Приехала за нами даже чуть раньше, непосредственно к подъезду дома. Исторический материал подавала еще в пути, с большим знанием материала. Была очень внимательна к нам на протяжении всей экскурсии. Было очень приятно общаться. Спасибо за экскурсию!

  • В
    Вера
    21 декабря 2023
    Путешествие из Москвы в Истру
    Владимир - прекрасный экскурсовод. Отлично владеет материалом. Учитывает особенности и пожелания всех участников экскурсии. Все понравилось. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталия
    10 сентября 2023
    Новый Иерусалим под Москвой
    Экскурсия очень интересная. Давно хотели посетить эти места. Жаль, что не попали в один храм. Дмитрий экскурсовод очень интересно преподносил информацию. Экс курсив советую. Есть на что посмотреть и услышать
  • Г
    Галина
    20 июля 2023
    Путешествие из Москвы в Истру
    Путешествие в г. Истру с посещением главной достопримечательности города — ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря оставило прекрасные впечатления от увиденного. Три часа
    читать дальше

    на территории монастыря под рассказы гида Владимира пролетели незаметно. Есть возможностб поставить свечи, набрать воды из святого источника. Увидеть скит патриарха Никона. Дорога из Москвы туда и обратно на комфортабельном авто не утомительна. После посетили истринскую сыроварню Олега Сироты, где пообедали в прекрасном ресторане. Увидели производство сыра, йогуртов. Сын был в восторге от яслей в которых содержат телят и многих других домашних живо ных. Территория чистая и ухоженная, по которой свободно бегают выпущенные на волю кролики. Впечатления остались только самые добрые. Спасибо Владимиру.

  • Ю
    Юрий
    20 июня 2023
    Новый Иерусалим под Москвой
    Нам было предложено ознакомиться с тремя типами храмовой архитектуры, что оставило прекрасные ощущения от увиденного и услышанного.
    Всё было очень интересно, насыщено, лаконично и доступно для понимания.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новый Иерусалим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  2. Путешествие из Москвы в Истру
  3. Новый Иерусалим под Москвой
  4. Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Новый Иерусалим" можно забронировать 4 экскурсии от 3730 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Новый Иерусалим», 80 ⭐ отзывов, цены от 3730₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль