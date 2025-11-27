С Светлана Новый Иерусалим под Москвой Нас было три человека. Люди мы возрастные. Для нас путешествия оптимально в межсезонье. Никакой суеты. Всё доступно к просмотру. От этого впечатления только качественней. Спасибо.

Т Татьяна Новый Иерусалим под Москвой читать дальше духовно, искренне. Невероятно интересные истории, легкий рассказ. Идеальный день в идеальном месте! Даже дочь -13 лет, в восторге от экскурсии в Новый Иерусалим и окрестности! Волшебная поездка! Огромное спасибо Марии, которая была с нами в этот день и провела по трем невероятным местам! Очень душевно,

Н Надежда Новый Иерусалим под Москвой Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!

А Аурика Новый Иерусалим под Москвой

Дмитрий - настоящий мастер своего дела, обладает глубокими знаниями и любовью читать дальше к истории и культуре! Очень здорово продуман маршрут. Посетили Новоиерусалимский монастырь, Аносин Борисоглебский монастырь и Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне. Три уникальных Храма, каждый со своей историей, архитектурными особенностями и духовным значением.

Это была не экскурсия с сухими фактами, а настоящее погружение в атмосферу времени с живыми образами!

Дмитрий, огромное Спасибо! Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!Дмитрий - настоящий мастер своего дела, обладает глубокими знаниями и любовью

М Марина Новый Иерусалим под Москвой Благодарим за отличную экскурсию!

Необыкновенной красоты храм!

В Вера Новый Иерусалим под Москвой Мария - замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует людей и умеет подстроиться под ситуацию. В Истре были впервые и

благодаря Марии оставили о поездке самые теплые воспоминания!

Думаю, профессионализм данного экскурсовода позволяет рекомендовать маршрут любым туристам - продвинутым и начинающим!

С Светлана Путешествие из Москвы в Истру читать дальше Особенности подачи информации - личные воспоминания детства, которые, по нашему мнению, представляют ограниченную ценность. Экскурсия подходит для людей, мало интересующихся историей Владимир - очень приятный собеседник, но к сожалению, большая часть материала его экскурсии - это информация из Википедии и путеводителей.

о ольга Путешествие из Москвы в Истру В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!

Н Надежда Новый Иерусалим под Москвой

Дмитрий читать дальше - Профессионал, его рассказ увлекал, был очень интересен и познавателен. Дмитрий увлечен своей работой, он может держать внимание любой аудитории. Это была замечательная и красивая экскурсия. Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.Дмитрий

O Olga Новый Иерусалим под Москвой Сделала подарок нашей маме на День Рождения! Экскурсия очень понравился! Обходительный Дмитрий обаял и маму, и свекровь своими историческими рассказами про Борисоглебской монастырь в Аносино, Крестовоздвиженскую церковь в Дарне и Новый Иерусалим. Интересно, памятно, познавательно!

Спасибо! Всем рекомендуем!

А Антон Новый Иерусалим под Москвой Хорошая экскурсия, отличный гид и, безусловно, очень интересные места, каждое со своей историей и атмосферой.

О Оксана Новый Иерусалим под Москвой Очень понравилось. Дмитрий рассказал всё понятно и доступно. Узнала много нового. Храмы прекрасны.

П Павел Путешествие из Москвы в Истру читать дальше в салоне в бутылках, станет не хорошо- аптечка в помощь. Хвалить можно долго, но просто скажу, что будем пользоваться его услугами и дальше - дай Бог ему здоровья! Всем, особенно многодетным(как наша) семьям, рекомендую! Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам, хотите пить - вода

Я Ярослав Новый Иерусалим под Москвой Экскурсия была очень познавательной, насыщенной, увлекательной. Общение было простым и душевным! Спасибо большое Дмитрию!

Е Евгений Новый Иерусалим под Москвой экскурсия прошла великолепно! Спасибо Дмитрию за чудесный рассказ, интересные исторические подробности, увлекательный маршрут! Обязательно порекомендуем всем нашим друзьям воспользоваться услугами Дмитрия в проведении экскурсий по Подмосковью и Москве.

С Светлана Новый Иерусалим под Москвой читать дальше налюбовались окрестностями и напитались рассказами о русской истории и красотой русского зодчества. Гидом у нас была Мария. Прекрасно провела всю экскурсию, начиная с отъезда из Москвы. Приехала за нами даже чуть раньше, непосредственно к подъезду дома. Исторический материал подавала еще в пути, с большим знанием материала. Была очень внимательна к нам на протяжении всей экскурсии. Было очень приятно общаться. Спасибо за экскурсию! Побввали на замечательной экскурсии в Истре с посещением Ново-Иерусалимского монастыря, а также женской Борисоглебскй пустыни и прекрасного Крестовоздвиженского храма. Вдоволь

В Вера Путешествие из Москвы в Истру Владимир - прекрасный экскурсовод. Отлично владеет материалом. Учитывает особенности и пожелания всех участников экскурсии. Все понравилось. Однозначно рекомендую!

Н Наталия Новый Иерусалим под Москвой Экскурсия очень интересная. Давно хотели посетить эти места. Жаль, что не попали в один храм. Дмитрий экскурсовод очень интересно преподносил информацию. Экс курсив советую. Есть на что посмотреть и услышать

Г Галина Путешествие из Москвы в Истру читать дальше на территории монастыря под рассказы гида Владимира пролетели незаметно. Есть возможностб поставить свечи, набрать воды из святого источника. Увидеть скит патриарха Никона. Дорога из Москвы туда и обратно на комфортабельном авто не утомительна. После посетили истринскую сыроварню Олега Сироты, где пообедали в прекрасном ресторане. Увидели производство сыра, йогуртов. Сын был в восторге от яслей в которых содержат телят и многих других домашних живо ных. Территория чистая и ухоженная, по которой свободно бегают выпущенные на волю кролики. Впечатления остались только самые добрые. Спасибо Владимиру. Путешествие в г. Истру с посещением главной достопримечательности города — ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря оставило прекрасные впечатления от увиденного. Три часа