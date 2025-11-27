Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
Ново-Иерусалимский монастырь и художественный музей за 1 день
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
15 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Русская Палестина: хроники и значение
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
Прикоснуться к истории и духовности, посмотреть святыни Израиля, не уезжая далеко от столицы
Начало: У станции метро «Волоколамская»
2 янв в 09:15
3 янв в 09:15
3730 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 ноября 2025Нас было три человека. Люди мы возрастные. Для нас путешествия оптимально в межсезонье. Никакой суеты. Всё доступно к просмотру. От этого впечатления только качественней. Спасибо.
- ТТатьяна20 сентября 2025Волшебная поездка! Огромное спасибо Марии, которая была с нами в этот день и провела по трем невероятным местам! Очень душевно,
- ННадежда17 сентября 2025Я заказывала индивидуальную экскурсию с Дмитрием, как подарок для своей мамы и тёти! Все остались очень довольны! Рекомендую!
- ААурика15 апреля 2025Были в путешествии Новый Иерусалим под Москвой 04 апреля. Восторг!
Дмитрий - настоящий мастер своего дела, обладает глубокими знаниями и любовью
- ММарина23 марта 2025Благодарим за отличную экскурсию!
Необыкновенной красоты храм!
- ВВера16 февраля 2025Мария - замечательный экскурсовод, прекрасно чувствует людей и умеет подстроиться под ситуацию. В Истре были впервые и
благодаря Марии оставили о поездке самые теплые воспоминания!
Думаю, профессионализм данного экскурсовода позволяет рекомендовать маршрут любым туристам - продвинутым и начинающим!
- ССветлана27 января 2025Владимир - очень приятный собеседник, но к сожалению, большая часть материала его экскурсии - это информация из Википедии и путеводителей.
- оольга16 декабря 2024В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!
- ННадежда14 декабря 2024Восторг от мест, которые мы посетили и экскурсии в целом. Все было продумано нашим экскурсоводом, индивидуальный подход и интересный материал.
Дмитрий
- OOlga3 декабря 2024Сделала подарок нашей маме на День Рождения! Экскурсия очень понравился! Обходительный Дмитрий обаял и маму, и свекровь своими историческими рассказами про Борисоглебской монастырь в Аносино, Крестовоздвиженскую церковь в Дарне и Новый Иерусалим. Интересно, памятно, познавательно!
Спасибо! Всем рекомендуем!
- ААнтон28 июля 2024Хорошая экскурсия, отличный гид и, безусловно, очень интересные места, каждое со своей историей и атмосферой.
- ООксана17 июля 2024Очень понравилось. Дмитрий рассказал всё понятно и доступно. Узнала много нового. Храмы прекрасны.
- ППавел6 июля 2024Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам, хотите пить - вода
- ЯЯрослав14 мая 2024Экскурсия была очень познавательной, насыщенной, увлекательной. Общение было простым и душевным! Спасибо большое Дмитрию!
- ЕЕвгений4 апреля 2024экскурсия прошла великолепно! Спасибо Дмитрию за чудесный рассказ, интересные исторические подробности, увлекательный маршрут! Обязательно порекомендуем всем нашим друзьям воспользоваться услугами Дмитрия в проведении экскурсий по Подмосковью и Москве.
- ССветлана2 марта 2024Побввали на замечательной экскурсии в Истре с посещением Ново-Иерусалимского монастыря, а также женской Борисоглебскй пустыни и прекрасного Крестовоздвиженского храма. Вдоволь
- ВВера21 декабря 2023Владимир - прекрасный экскурсовод. Отлично владеет материалом. Учитывает особенности и пожелания всех участников экскурсии. Все понравилось. Однозначно рекомендую!
- ННаталия10 сентября 2023Экскурсия очень интересная. Давно хотели посетить эти места. Жаль, что не попали в один храм. Дмитрий экскурсовод очень интересно преподносил информацию. Экс курсив советую. Есть на что посмотреть и услышать
- ГГалина20 июля 2023Путешествие в г. Истру с посещением главной достопримечательности города — ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря оставило прекрасные впечатления от увиденного. Три часа
- ЮЮрий20 июня 2023Нам было предложено ознакомиться с тремя типами храмовой архитектуры, что оставило прекрасные ощущения от увиденного и услышанного.
Всё было очень интересно, насыщено, лаконично и доступно для понимания.
