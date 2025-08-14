Индивидуальная
до 4 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро «Филатов луг»
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
32 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад
Погрузитесь в атмосферу духовного очищения и обновления в Сергиевом Посаде. Окунание в святые источники подарит вам незабываемые ощущения
Начало: У м. ВДНХ
19 сен в 06:00
21 сен в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вознесенская Давидова пустынь: путешествие сквозь века
Проследить путь обители от руин до современного духовного центра
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
30 400 ₽
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна14 августа 2025Дмитрий очень интересный гид и собеседник, начитанный и тонко чувствует клиентов, умеет подстраиваться. Остались в полном восторге от поездки с ним в Оптину Пустынь и Калужскую область. С нетерпением ждём новых экскурсий и впечатлений!
- ООльга8 июня 2025Все понравилось, спасибо Ирине за вдохновение на окунание в купель и собственный пример, это было круто!
- ИИрина2 января 2025Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя в историю этих мест. Ирина увлеченный, любознательный и легкий в общении человек, нам очень повезло! Спасибо большое!
- ООксана3 ноября 2024Спасибо Ирине и вашей команде за замечательную экскурсию! Мы с сыном были настолько ошеломлены всем, что жалею, что задавали мало вопросов. Ирина очень тактичный и хороший собеседник. В следующий раз обязательно поедем с Ириной.
- ААлександр28 октября 2024ПОЕЗДКА ПРОШЛА УСПЕШНО… ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ ТУР… ДМИТРИЙ ПРЕКРАСНО ВЛАДЕЕТ МАТЕРИАЛОМ,ЗНАЕТ МАРШРУТ,УМЕЕТ СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ В ПОЕЗДКЕ,ДАЕТ МНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА…. БОЛЬШОЕ ЕМУ СПАСИБО… НАДЕЕМСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
- ННаталья27 октября 2024Подарила мама на день рождения эту поездку. Все участники остались довольны. Дмитрий - интересный собеседник, во время всей поездки вел
- ССветлана8 сентября 2024Великолепная экскурсия! Места наполненные духовной силой с прекрасными видами. Мама и я отдохнули душой и телом. Но всё это было
- ГГалина2 сентября 2024В период с 27.08.24 по 30.08.24 посетили г. Москву. Заранее организовали экскурсии. Нашим экскурсоводом на этот период стала Ирина. У
- ЯЯна18 августа 2024Огромная благодарность Дмитрию за проведенный день! Поездка удалась - мы увидели все, что хотели, узнали много нового и интересного! Прекрасно
- ЕЕлена5 августа 2024Все отлично
- ООльга4 июля 2024Спасибо большое Ирине) аккуратное вождение, компания)
- ААндрей3 июля 2024Отличная поездка. Спасибо Дмитрию за экскурсию по знаковым местам с богатой историей.
- ННэлли20 июня 2024Выражаю искренею благодарность экскурсоводу психологу Ирине за интересную и содержательную экскурсию. Во первых добирались на её машине,это очень удобно комфортно
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ННаталья2 июня 202420 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино.
Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
- ЕЕлена5 декабря 2023На экскурсию в Сергиев Посад с психологом ездила летом, а также на Гремячий Ключ, я никогда не посещала подобные источники,
- ООлеся4 декабря 2023Доброго времени суток! Хотелось бы оставить отзыв об экскурсии по указанному маршруту. Начну повествование с гида. Дмитрий произвел очень хорошее
- ССветлана25 сентября 2023не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Ирина встретила нас на машине, по дороге рассказывала нам разные интересные истории из
- ААнна25 сентября 2023Отличный гид с чистой хорошей машиной. Знает город, исторические места, всё доступно объясняет. По дороге ведёт повествование о предмете экскурсии и местах по пути. Гидом организован чай с пирогами. Всё понравилось, буду рекомендовать как самого гида Ирину, так и экскурсию.
- ООльга19 сентября 2023Экскурсия мне понравилась. Отличный гид, хорошая машина, интересный маршрут. Спасибо. Рекомендую.
