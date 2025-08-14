читать дальше

впечатление, материалом владеет, историю излагает увлекательно, доступно и интересно. Причем, это не монолог, а увлекательный диалог, поэтому дорога не обременяла, а была увлекательна и интересна. Для нас основной точкой была Оптина пустынь, посещение носило больше паломнический и образовательный характер. Причём Дмитрию удалось заинтересовать и увлечь самого молодого и прагматичного участника экскурсии. Оптина пустынь, конечно для русского православного человека - это место особой силы и вдохновения. Это на мой взгляд, заряд крепости, смирения и готовности двигаться вперёд на долгое время. Мы в этой поездке именно эту цель и преследовали. По дороге Дмитрий нас увлек помимо истории и религии, также местными достопримечательности, в том числе и кулинарными: вкусные пироги, кофе с чрезвычайно вкусными и свежими десертами. Рекомендую указанного гида и его маршруты, профессионал!