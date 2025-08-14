Мои заказы

Давидова пустынь – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Давидова пустынь» в Москве, цены от 14 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро «Филатов луг»
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
32 450 ₽ за всё до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад
Погрузитесь в атмосферу духовного очищения и обновления в Сергиевом Посаде. Окунание в святые источники подарит вам незабываемые ощущения
Начало: У м. ВДНХ
19 сен в 06:00
21 сен в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Вознесенская Давидова пустынь: путешествие сквозь века
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вознесенская Давидова пустынь: путешествие сквозь века
Проследить путь обители от руин до современного духовного центра
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
30 400 ₽32 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    14 августа 2025
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    Дмитрий очень интересный гид и собеседник, начитанный и тонко чувствует клиентов, умеет подстраиваться. Остались в полном восторге от поездки с ним в Оптину Пустынь и Калужскую область. С нетерпением ждём новых экскурсий и впечатлений!
  • О
    Ольга
    8 июня 2025
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Все понравилось, спасибо Ирине за вдохновение на окунание в купель и собственный пример, это было круто!
  • И
    Ирина
    2 января 2025
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя в историю этих мест. Ирина увлеченный, любознательный и легкий в общении человек, нам очень повезло! Спасибо большое!
    Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя в историю этих мест. Ирина увлеченный, любознательный и легкий в общении человек, нам очень повезло! Спасибо большое!
  • О
    Оксана
    3 ноября 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Спасибо Ирине и вашей команде за замечательную экскурсию! Мы с сыном были настолько ошеломлены всем, что жалею, что задавали мало вопросов. Ирина очень тактичный и хороший собеседник. В следующий раз обязательно поедем с Ириной.
  • А
    Александр
    28 октября 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    ПОЕЗДКА ПРОШЛА УСПЕШНО… ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ ТУР… ДМИТРИЙ ПРЕКРАСНО ВЛАДЕЕТ МАТЕРИАЛОМ,ЗНАЕТ МАРШРУТ,УМЕЕТ СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ В ПОЕЗДКЕ,ДАЕТ МНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА…. БОЛЬШОЕ ЕМУ СПАСИБО… НАДЕЕМСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
  • Н
    Наталья
    27 октября 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    Подарила мама на день рождения эту поездку. Все участники остались довольны. Дмитрий - интересный собеседник, во время всей поездки вел
    читать дальше

    с участниками живые беседы, узнали много нового.
    График достаточно плотный, при выезде из Москвы в 7-30 и возвращении в 21-00 пришлось выбирать между посещением Калуги и Клыково.
    Но как говорится: «усталые, но довольные, они вернулись домой».

  • С
    Светлана
    8 сентября 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Великолепная экскурсия! Места наполненные духовной силой с прекрасными видами. Мама и я отдохнули душой и телом. Но всё это было
    читать дальше

    бы менее прекрасным если бы мы поехали одни. Ирина сопровождала нас на протяжении всего пути и объясняла значение и историю всех мест которые мы посетили. Благодаря этому весь наш путь наполнился смыслом и некоторые вещи открылись для нас с новой стороны.

    Спасибо Вам большое💐

    Великолепная экскурсия! Места наполненные духовной силой с прекрасными видами. Мама и я отдохнули душой и телом
  • Г
    Галина
    2 сентября 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    В период с 27.08.24 по 30.08.24 посетили г. Москву. Заранее организовали экскурсии. Нашим экскурсоводом на этот период стала Ирина. У
    читать дальше

    нас с ней было три дня, три поездки - в Сергиев Посад, парк Патриот, музей-заповедник Бородинское поле. Приносим Ирине свою благодарность за организованные поездки и экскурсии. Комфортный автомобиль, отправления в назначенное время, интересные факты и рассказы об исторических событиях и местах в которые отправились. Всегда рядом, подскажет куда и когда идти. По нашей просьбе всегда подвезет в дополнительные памятные или просто интересные места. Спасибо Ирине за наш организованный отдых. Приятно вспомнить эти три дня.

  • Я
    Яна
    18 августа 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    Огромная благодарность Дмитрию за проведенный день! Поездка удалась - мы увидели все, что хотели, узнали много нового и интересного! Прекрасно
    читать дальше

    построенный маршрут - казалось, что мы ничего не успеем за день, однако посмотрели все, что хотели и везде было достаточно времени. Дмитрий - прекрасный собеседник - и посмеяться, и пофилософствовать. Главный экскурсант (доктор наук 86-ти лет) остался доволен! Спасибо!

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    Все отлично
  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Спасибо большое Ирине) аккуратное вождение, компания)
  • А
    Андрей
    3 июля 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    Отличная поездка. Спасибо Дмитрию за экскурсию по знаковым местам с богатой историей.
    Отличная поездка. Спасибо Дмитрию за экскурсию по знаковым местам с богатой историей.
  • Н
    Нэлли
    20 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Выражаю искренею благодарность экскурсоводу психологу Ирине за интересную и содержательную экскурсию. Во первых добирались на её машине,это очень удобно комфортно
    читать дальше

    и интересно,так как по дороге Ирина подробно знакомит с Москвой и областью. Затем услышалимного интересной информации о Сергиевом Посаде,о Троице Сергиевой Лавре и Герсиманском скиту. Ирина увлеченный рассказчик,знающий ответы на все наши вопросы. Экскурсия была очень познавательна,мы получили много положительных эмоций. Кроме этого Ирина замечательный человек, добрый, тактичный, внимательный и очень чуткий. С ней легко и интересно. Время прошло быстро и незаметно, на одном дыхании. Огромное спасибо! Очень рекомендую поездку с Ириной, не пожалеете, а будете вспоминать с
    восторгом.

  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
    читать дальше

    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    20 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино.
    Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
    читать дальше

    Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен.
    День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена.
    Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить.
    Благодарю за высокое качество работы.

  • Е
    Елена
    5 декабря 2023
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    На экскурсию в Сергиев Посад с психологом ездила летом, а также на Гремячий Ключ, я никогда не посещала подобные источники,
    читать дальше

    мне были даны практические советы, которые очень помогают. Экскурсия прошла непринуждённо, историческую информацию получила достаточно. Очень вежливый и терпеливый экскурсовод, душевно попили чайку на природе, сфотографировались. На следующий год только с вашей компанией и с подругой. Спасибо вам огромное за вашу работу

  • О
    Олеся
    4 декабря 2023
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    Доброго времени суток! Хотелось бы оставить отзыв об экскурсии по указанному маршруту. Начну повествование с гида. Дмитрий произвел очень хорошее
    читать дальше

    впечатление, материалом владеет, историю излагает увлекательно, доступно и интересно. Причем, это не монолог, а увлекательный диалог, поэтому дорога не обременяла, а была увлекательна и интересна. Для нас основной точкой была Оптина пустынь, посещение носило больше паломнический и образовательный характер. Причём Дмитрию удалось заинтересовать и увлечь самого молодого и прагматичного участника экскурсии. Оптина пустынь, конечно для русского православного человека - это место особой силы и вдохновения. Это на мой взгляд, заряд крепости, смирения и готовности двигаться вперёд на долгое время. Мы в этой поездке именно эту цель и преследовали. По дороге Дмитрий нас увлек помимо истории и религии, также местными достопримечательности, в том числе и кулинарными: вкусные пироги, кофе с чрезвычайно вкусными и свежими десертами. Рекомендую указанного гида и его маршруты, профессионал!

  • С
    Светлана
    25 сентября 2023
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Ирина встретила нас на машине, по дороге рассказывала нам разные интересные истории из
    читать дальше

    жизни Сергия Радонежского. Посетили святой источник и Троицкую лавру. Окунулись немного в историю Руси. Все прошло непринужденно, день выдался теплый и солнечный. Сделали массу фото красивых, попили чай с пирожками в беседке на ручье. Спасибо огромное)

  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Отличный гид с чистой хорошей машиной. Знает город, исторические места, всё доступно объясняет. По дороге ведёт повествование о предмете экскурсии и местах по пути. Гидом организован чай с пирогами. Всё понравилось, буду рекомендовать как самого гида Ирину, так и экскурсию.
    Отличный гид с чистой хорошей машиной. Знает город, исторические места, всё доступно объясняет. По дороге ведёт повествование о предмете экскурсии и местах по пути. Гидом организован чай с пирогами. Всё понравилось, буду рекомендовать как самого гида Ирину, так и экскурсию.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Экскурсия мне понравилась. Отличный гид, хорошая машина, интересный маршрут. Спасибо. Рекомендую.
    Экскурсия мне понравилась. Отличный гид, хорошая машина, интересный маршрут. Спасибо. Рекомендую.

Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Давидова пустынь" можно забронировать 3 экскурсии от 14 800 до 32 450 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Давидова пустынь», 26 ⭐ отзывов, цены от 14800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь