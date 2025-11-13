Наталья — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 428 туристов

читать дальше Мои экскурсии-прогулки помогают гостям по-новому взглянуть на город — увидеть то, что обычно остаётся незамеченным. С радостью работала на международном Форуме «Россия», после которого полюбила ВДНХ ещё сильнее. Наверное, потому что сама изучила и прочувствовала каждый уголок этого удивительного места.

Давайте знакомиться. Я — Наталья, аккредитованный экскурсовод в Москве. С удовольствием делюсь знаниями и впечатлениями как со взрослыми, так и с детьми. Создаю познавательные экскурсии, квесты и туры на производство.