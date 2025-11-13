Зимой ВДНХ преображается: огни, каток, горки и праздничное настроение. Вы прогуляетесь вдоль шикарных павильонов, раскроете секреты комплекса и сделаете лучшие кадры. Интересно будет путешественникам любых профессий и возрастов!
Описание экскурсии
- Триумфальная и грандиозная арка Главного входа.
- Центральный павильон — белоснежный дворец советского ампира.
- Красивые (и очень красивые!) павильоны советских республик и регионов СССР.
- Крупнейший в Москве каток с видовыми мостиками.
- Высочайшее в Европе колесо обозрения — «Солнце Москвы».
- Канатная дорога «Воздушный трамвай».
На этой прогулке вы:
- узнаете, где на ВДНХ можно совершить путешествие в Санкт-Петербург, не покидая Москвы.
- разберётесь, почему главный фонтан сначала назывался иначе и где ему готовили место.
- расшифруете все названия на выставке.
- отыщете белочку в Армении и поросят в Кыргызстане.
- услышите гимн ВДНХ.
- вспомните, каким был советский Новый год.
- а ещё сделаете новогодние кадры с лучших ракурсов.
Организационные детали
- Если в группе больше 6 человек, экскурсия проводится с радиогидами. По желанию можно использовать свои наушники.
- После экскурсии вам наверняка захочется рассмотреть что-то самостоятельно. Рекомендую организовать посещение ВДНХ так, чтобы у вас осталось на это время.
- Эту экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 428 туристов
Давайте знакомиться. Я — Наталья, аккредитованный экскурсовод в Москве. С удовольствием делюсь знаниями и впечатлениями как со взрослыми, так и с детьми. Создаю познавательные экскурсии, квесты и туры на производство.
