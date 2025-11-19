Зимой Петербург преображается. Повсюду — разноцветные огни, витрины в мишуре, запах хвои и ожидание праздника.
И это непременно стоит увидеть! В комфортном автобусно-пешеходном путешествии вас ждут вечерние огни города, старинная архитектура, легенды и атмосфера настоящего зимнего чуда.
Описание экскурсии
Программа и тайминг
7:00 — выезд из Москвы
18:00 — начало программы в Санкт-Петербурге
1:00 — окончание экскурсии, посадка в автобус и выезд обратно
11:15 — возвращение в Москву (время ориентировочное, зависит от дорожной ситуации)
Главные новогодние места Петербурга
- Стрелка Васильевского острова — вечером отсюда вам откроются завораживающие виды на подсвеченные фасады и Неву, переливающуюся огнями
- Грифоны Банковского моста — шанс проверить старинное поверье: если прошептать желание на ухо бронзовому грифону, оно непременно сбудется.
- Казанский собор — один из крупнейших храмов России и архитектурная доминанта Невского проспекта
- Крейсер «Аврора» (внешний осмотр) — вечерняя подсветка делает этот легендарный корабль особенно выразительным
- Дворцовая площадь — сердце города и главная новогодняя сцена Петербурга. Здесь сияет огромная ель, сверкают гирлянды, а праздничная музыка наполняет воздух особым настроением
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса
- Дополнительно оплачивается услуга «Выбор места в автобуса» – 450 ₽
- Внимание! Экскурсия проводится в другом регионе: после бронирования вам нужно будет предоставить паспортные данные для регистрации междугородней поездки и оформления страховки
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!
