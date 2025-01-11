Мы пойдём гулять по романтичным и загадочным Патриаршим прудам, которые в зимние праздники становятся просто потрясающими. Я покажу ключевые достопримечательности и расскажу, как район связан с мистикой и патриархом. А главное — сделаю ваши роскошные снимки.
Описание фото-прогулки
В качестве фона для вашей фотоистории выступят:
- Парк и сквер «Патриаршие пруды» — одно из самых модных пространств столицы
- Дом «Патриарх» — элитный пентхаус с витой башней Татлина, проект 1919 года
- Здание бывшей лодочной станции с сохранившейся лепниной
- Готический замок — дом именитого архитектора-модерниста Фёдора Шехтеля
- Дом, где жила великолепная актриса Людмила Гурченко
- Улица Малая Бронная, на которой рестораны соревнуются между собой в креативности новогоднего убранства
Я поймаю самые удачные кадры и подсвечу вашу индивидуальность. А ещё угощу ароматным чаем и вкусняшкой, чтобы зимняя прогулка была по-настоящему тёплой:)
Организационные детали
- Я предоставляю реквизит для фото: яркие стаканчики, леденцы, бенгальские огни, еловый букет
- В течение 10 дней после прогулки вы получите не менее 40 фотографий, сделанных на камеру Sony Alpha ILCE-7M3
- Дополнительно можем посетить Музей Людмилы Гурченко. Цена билета — 200–300 ₽ в разные дни. Если хотите попасть туда, пишите мне заранее — я уточню график работы музея
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Патриарших прудах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Меня зовут Анастасия, коренная москвичка. Люблю путешествовать, являюсь режиссёром индивидуальных туров и создателем проекта о путешествиях. С 2012 года имею опыт разработки авторских маршрутов по России и зарубежным странам. Накопила
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
11 янв 2025
Зачёт! Подарил своей девушке фотопрогулку. Нам очень понравилось! На экскурсии узнали много нового, быстро получили красивые фотографии и набор с печеньем в подарок! Спасибо Анастасии! Всем рекомендую!
