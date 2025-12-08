Возможно ли было в тоталитарном государстве, где строго регламентирована идеология и культура, создать в общественном пространстве монументальные христианские образы? Ответы будем искать вместе на нашем авторском квесте!
Описание квеста
В ходе экскурсии мы узнаем:
- В Московском метро есть изображения Господа и Божией Матери?
- Каких святых мы можем увидеть в произведениях искусства подземки?
- Какие станции строились даже во время Великой Отечественной войны?
• Декор каких станций выполнен руками церковных мастеров? А также обсудим:
- историю первых проектов Московского метро (в том числе дореволюционных!);
- Особенности прокладки и оформления линий первых очередей. Для каждой станции нашего путешествия подготовлены увлекательные задания!
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитые станции, многие из которых считаются лучшими среди залов московского метрополитена
- Станции, связанные с именем живописца-иконописца Павла Корина
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Октябрьская
Завершение: Метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
