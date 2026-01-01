Мои заказы

Особняк купца Алексея Морозова в Москве (12+)

Найти детали рококо и неоготики в уцелевшем интерьере 19 века
Этот роскошный особняк понравится ценителям архитектуры: его проектировал Чичагов, дизайном интерьеров занимались Шехтель, скульптор Коненков и художник Врубель. Они создали комнаты в классицистическом и египетском стилях, рококо и эклектике.

Оригинальное убранство дошло до нас почти в первозданном виде — и мы рассмотрим эту редкую для Москвы шкатулку с секретами.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • двор с постройками разных эпох и стилей.
  • Египетское фойе.
  • изразцовую печь в русской столовой.
  • мраморную лестницу.
  • гостиные и танцевальный зал второго этажа.
  • фойе в помпейском стиле.
  • приёмную купца Алексея Морозова.
  • неоготический кабинет хозяина.
  • рокайльную гостиную.

А ещё вы:

  • пройдёте по всем комнатам особняка с сохранившимися интерьерами.
  • прикоснётесь к старинным ручкам и замкам конца 19 века.
  • узнаете много любопытных фактов об известной купеческой династии Морозовых.
  • разберётесь, что такое историзм в дизайне интерьеров — и когда (и благодаря кому) этот стиль был особенно популярен в Российской империи.
  • полюбуетесь деталями рококо, эклектики, неоготики, египетского и других стилей.
  • выявите почерк одного из ярких мастеров модерна — архитектора Фёдора Шехтеля.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для путешественников старше 12 лет.
  • Фасад особняка на реставрации, но мы увидим изумительные подлинные интерьеры 19 века.
  • При бронировании необходимо указать ФИО полностью, так как вход в особняк строго по документам (паспорт, водительское или пенсионное удостоверение или карта москвича — для пенсионеров). Детям до 14 лет нужно взять свидетельство о рождении (можно копию). Передать билет другому лицу нельзя.
  • Часть экскурсии проходит на улице, одевайтесь по погоде. С сентября по март берите с собой бахилы!

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 563 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!

