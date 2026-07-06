Погрузитесь в атмосферу Золотого века русской культуры! Едем к усадьбе Остафьево — «Русскому Парнасу», где бывали Пушкин, Карамзин и Жуковский. Вы посетите дворец, открытый после масштабной реставрации, и узнаете, что писатели хранили в тайном ящике. А затем отправитесь в Дубровицы — здесь стоит необычный храм, что увенчан короной вместо куполов.

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Описание экскурсии

8:45 — выезд из Москвы

Садимся в автобус и отправляемся в путь — проедем 37 км. По дороге вы услышите рассказы о местах, которые посетим.

Музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас»

Это одна из самых известных дворянских усадеб Подмосковья, где бывали Пушкин, Карамзин, Жуковский, Гоголь и Тургенев.

Вы осмотрите главный усадебный дом после масштабной реставрации и побываете в Овальном зале с великолепным плафоном. И узнаете:

почему кабинет Карамзина называют святилищем русской истории

какой артефакт оказался здесь после дуэли Пушкина

что хранилось в секретном ящике, доступ к которому имели только два литератора

Усадебный парк (в тёплое время года — май–октябрь)

Вы прогуляетесь по старинному парку с липовыми аллеями, прудами, горбатым мостиком и мемориальной аллеей. А после у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно посетить храм Святой Троицы.

Переезд 15 км к усадьбе Дубровицы

Здесь находится один из самых необычных храмов России — церковь Знамения Пресвятой Богородицы. И вы:

узнаете, почему вместо традиционных куполов её венчает золотая корона

рассмотрите богатое скульптурное убранство

услышите, какую роль в истории храма сыграл Пётр I

18:00 — возвращение в Москву

Выйдете возле удобной для вас станции метро по пути следования.

Организационные детали