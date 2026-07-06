Дворянские усадьбы, великие имена и необычная архитектура
Погрузитесь в атмосферу Золотого века русской культуры! Едем к усадьбе Остафьево — «Русскому Парнасу», где бывали Пушкин, Карамзин и Жуковский.
Вы посетите дворец, открытый после масштабной реставрации, и узнаете, что писатели хранили в тайном ящике. А затем отправитесь в Дубровицы — здесь стоит необычный храм, что увенчан короной вместо куполов.
Описание экскурсии
8:45 — выезд из Москвы
Садимся в автобус и отправляемся в путь — проедем 37 км. По дороге вы услышите рассказы о местах, которые посетим.
Музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас»
Это одна из самых известных дворянских усадеб Подмосковья, где бывали Пушкин, Карамзин, Жуковский, Гоголь и Тургенев.
Вы осмотрите главный усадебный дом после масштабной реставрации и побываете в Овальном зале с великолепным плафоном. И узнаете:
почему кабинет Карамзина называют святилищем русской истории
какой артефакт оказался здесь после дуэли Пушкина
что хранилось в секретном ящике, доступ к которому имели только два литератора
Усадебный парк (в тёплое время года — май–октябрь)
Вы прогуляетесь по старинному парку с липовыми аллеями, прудами, горбатым мостиком и мемориальной аллеей. А после у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно посетить храм Святой Троицы.
Переезд 15 км к усадьбе Дубровицы
Здесь находится один из самых необычных храмов России — церковь Знамения Пресвятой Богородицы. И вы:
узнаете, почему вместо традиционных куполов её венчает золотая корона
рассмотрите богатое скульптурное убранство
услышите, какую роль в истории храма сыграл Пётр I
18:00 — возвращение в Москву
Выйдете возле удобной для вас станции метро по пути следования.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, билеты в музей
Дополнительные расходы — обед: в Остафьево и Дубровицах есть кафе
Порядок посещения локаций может измениться
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
4040 ₽
Дети от 6 до 13 лет
3790 ₽
Взрослый
4090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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