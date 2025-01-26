За красоту ландшафтов и обширных английских парков современники сравнивали Кузьминки с императорским Павловском.
И мы вместе отыщем этому объяснение! Среди конных скульптур Клодта, зданий в стиле ампир и классических пропорций для вас прозвучат имена известных династий.
Казаковы, Жилярди, Быковские — поговорим о том, как им удалось достичь такого размаха и величия архитектуры.
И мы вместе отыщем этому объяснение! Среди конных скульптур Клодта, зданий в стиле ампир и классических пропорций для вас прозвучат имена известных династий.
Казаковы, Жилярди, Быковские — поговорим о том, как им удалось достичь такого размаха и величия архитектуры.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Эта экскурсия — не просто прогулка по усадебному парку. Я расскажу вам о судьбах обитателей Кузьминок, раскрою подробности об архитектуре и архитекторах комплекса, объясню назначение разных построек и помогу погрузиться в атмосферу прошлых веков.
Вы увидите
- Плотину на речке Голедянке, где давным давно устроил свою мельницу легендарный мельник Кузьма
- Парадный двор усадьбы, ограниченный ампирной оградой, с лежащими на пилонах чугунными львами и грифонами у въездных ворот
- Храм Влахернской иконы Божией Матери — один из прекраснейших образцов архитектуры русского классицизма
- Ансамбль «Слободки» — где во времена князей Голицыных жили дворовые служащие
- «Львиную пристань», арочные гроты и старейшие дубы усадьбы, посаженные по легенде самим Петром Великим
- Павильоны «Кузница» и Ванный домик
- Конный двор с музыкальным павильоном, перед которым установлены скульптурные композиции «Укротители коней»
Я расскажу
- Почему эта местность называлась в народе «Кузьминками»
- Кому изначально принадлежали эти земли и как здесь по воле императора Петра появились именитые люди Строгановы
- Что помогло князьям Голицыным превратить пустошь в прекрасный дворцово-парковый ансамбль
- Почему именно здесь умер великий русский художник Василий Перов
- Какие архитектурные памятники вдохновляли другого художника Игоря Грабаря
Организационные детали
Во время экскурсии мы посетим действующий православный храм.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1756 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел, я родился и живу в Москве. С детства увлекаюсь её историей и архитектурой, люблю гулять по старинным улицам и узнавать о них интересные факты. Именно поэтому я стал профессиональным гидом. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
26 янв 2025
Павлу хочется поставить все 10 баллов) Интересно, познавательно, динамично, много фактов и фотографий. У нас было 4ро детей 11-14 лет, порой отвлекались, но наш экскурсовод не терял нити повествования и
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