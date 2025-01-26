За красоту ландшафтов и обширных английских парков современники сравнивали Кузьминки с императорским Павловском. И мы вместе отыщем этому объяснение! Среди конных скульптур Клодта, зданий в стиле ампир и классических пропорций для вас прозвучат имена известных династий. Казаковы, Жилярди, Быковские — поговорим о том, как им удалось достичь такого размаха и величия архитектуры.

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Описание экскурсии

Эта экскурсия — не просто прогулка по усадебному парку. Я расскажу вам о судьбах обитателей Кузьминок, раскрою подробности об архитектуре и архитекторах комплекса, объясню назначение разных построек и помогу погрузиться в атмосферу прошлых веков.

Вы увидите

Плотину на речке Голедянке , где давным давно устроил свою мельницу легендарный мельник Кузьма

, где давным давно устроил свою мельницу легендарный мельник Кузьма Парадный двор усадьбы , ограниченный ампирной оградой, с лежащими на пилонах чугунными львами и грифонами у въездных ворот

, ограниченный ампирной оградой, с лежащими на пилонах чугунными львами и грифонами у въездных ворот Храм Влахернской иконы Божией Матери — один из прекраснейших образцов архитектуры русского классицизма

— один из прекраснейших образцов архитектуры русского классицизма Ансамбль «Слободки» — где во времена князей Голицыных жили дворовые служащие

— где во времена князей Голицыных жили дворовые служащие «Львиную пристань» , арочные гроты и старейшие дубы усадьбы, посаженные по легенде самим Петром Великим

, арочные гроты и старейшие дубы усадьбы, посаженные по легенде самим Петром Великим Павильоны «Кузница» и Ванный домик

Конный двор с музыкальным павильоном, перед которым установлены скульптурные композиции «Укротители коней»

Я расскажу

Почему эта местность называлась в народе «Кузьминками»

Кому изначально принадлежали эти земли и как здесь по воле императора Петра появились именитые люди Строгановы

Что помогло князьям Голицыным превратить пустошь в прекрасный дворцово-парковый ансамбль

Почему именно здесь умер великий русский художник Василий Перов

Какие архитектурные памятники вдохновляли другого художника Игоря Грабаря

Организационные детали

Во время экскурсии мы посетим действующий православный храм.