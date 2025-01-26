Усадьба Кузьминки: «Версаль князей Голицыных»

Открыть роскошный образец русской усадебной культуры и услышать великие имена
За красоту ландшафтов и обширных английских парков современники сравнивали Кузьминки с императорским Павловском.

И мы вместе отыщем этому объяснение! Среди конных скульптур Клодта, зданий в стиле ампир и классических пропорций для вас прозвучат имена известных династий.

Казаковы, Жилярди, Быковские — поговорим о том, как им удалось достичь такого размаха и величия архитектуры.
5
1 отзыв
Усадьба Кузьминки: «Версаль князей Голицыных»
Усадьба Кузьминки: «Версаль князей Голицыных»
Усадьба Кузьминки: «Версаль князей Голицыных»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Эта экскурсия — не просто прогулка по усадебному парку. Я расскажу вам о судьбах обитателей Кузьминок, раскрою подробности об архитектуре и архитекторах комплекса, объясню назначение разных построек и помогу погрузиться в атмосферу прошлых веков.

Вы увидите

  • Плотину на речке Голедянке, где давным давно устроил свою мельницу легендарный мельник Кузьма
  • Парадный двор усадьбы, ограниченный ампирной оградой, с лежащими на пилонах чугунными львами и грифонами у въездных ворот
  • Храм Влахернской иконы Божией Матери — один из прекраснейших образцов архитектуры русского классицизма
  • Ансамбль «Слободки» — где во времена князей Голицыных жили дворовые служащие
  • «Львиную пристань», арочные гроты и старейшие дубы усадьбы, посаженные по легенде самим Петром Великим
  • Павильоны «Кузница» и Ванный домик
  • Конный двор с музыкальным павильоном, перед которым установлены скульптурные композиции «Укротители коней»

Я расскажу

  • Почему эта местность называлась в народе «Кузьминками»
  • Кому изначально принадлежали эти земли и как здесь по воле императора Петра появились именитые люди Строгановы
  • Что помогло князьям Голицыным превратить пустошь в прекрасный дворцово-парковый ансамбль
  • Почему именно здесь умер великий русский художник Василий Перов
  • Какие архитектурные памятники вдохновляли другого художника Игоря Грабаря

Организационные детали

Во время экскурсии мы посетим действующий православный храм.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
26 янв 2025
Павлу хочется поставить все 10 баллов) Интересно, познавательно, динамично, много фактов и фотографий. У нас было 4ро детей 11-14 лет, порой отвлекались, но наш экскурсовод не терял нити повествования и
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спокойно реагировал. Я бы взорвалась на его месте!
Сама усадьба оставила неоднозначное впечатление. Все в лесах и за заборами. Т. е. по сути смотреть нечего. Еще и погода была приотвратная. По описанию нашего экскурсовода - в прошлом все было великолепно. И надеюсь, в будущем, после реставрации - будет еще лучше. Но сейчас. . Я была удивлена, что практически в центре города осталось такое неухоженное место. Даже сам парк (та часть, где усадьба, в другой не были) выглядит очень запущенно.
Здорово, что Павел своим повествованием позволил от этого отвлечься и окунуться в прошлое!
Поэтому экскусрсовода однозначно рекомендую! Но саму усадьбу, наверное, пока нет. Если у вы еще нигде не были в Москве, то можно выбрать что-то уже отреставрированное, то же Кусково, например.

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