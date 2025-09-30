читать дальше

/ опускается защитное стекло на шлеме. Коммуницировать с Николаем легко. Во время поездки акцентировал моё внимание на тех объектах, которые проезжали. Успели обсудить моменты, касаемо езды на мотоцикле. Про то, какие у меня эмоции от езды, насколько я смогла / не смогла расслабиться. Я поделилась о своих определённых беспокойствах. На них мне Николай дал разъяснения. В общем, я поняла, что необходим опыт и практика в езде на мотоцикле, чтобы организм смог адаптироваться и в нужные моменты либо расслабляться, либо находиться в концентрации. Так как у меня эта поездка была первой, то я настолько чётко выполнила указания Николая о том, что лишних движений на мотоцикле не делаем, что не делала их, когда мы стояли на светофорах: руки у меня были ввцеплены накрепко в поручни🤭🤭🤭😃😃😃. Ноги чётко были на педалях😃. И про все эти моменты мною было сказано Николаю, на что Николай мне объяснил, что, пока стоим на сфетофоре, то руки с поручней можно убрать. Кого-то может это удивить, но я, да, не сообразила абсолютно, что в моменты остановок можно расслабляться и не просто руки от поручней отрывать, но и шевелить руками. Да и ноги с педалек можно даже убрать, пока стоим на светофоре. Но все эти моменты до меня стали доходить после обсуждения с Николаем. И я поняла, да и Николай подтвердил, что вот жто вот определённое расслабление приходит, как я выше написала, с опытом, с частой ездой на мотоцикле.