Окунитесь в мир самого телевизионного района Москвы на мотоцикле! Вы увидите легендарные символы советской космической эры, узнаете, где рождаются телепередачи, и откроете для себя фотогеничные уголки северо-востока столицы.
Идеальный формат для тех, кто хочет познакомиться с городом вне туристических шаблонов — ярко, нестандартно и с ветерком!
Идеальный формат для тех, кто хочет познакомиться с городом вне туристических шаблонов — ярко, нестандартно и с ветерком!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
На прогулке вы:
- Проедете по самой популярной магистрали севера столицы — проспекту Мира
- Взглянете на монумент «Покорителям космоса», отражающий новый образ СССР как современной и прогрессивной страны
- Увидите главные здания различных телеканалов и студий
- Узнаете, что такое «останкинская игла»
- Посмотрите, как выглядит и работает единственный монорельс в России
- Насладитесь видом на церковь Живоначальной Троицы — олицетворение узорочья — самого нарядного этапа в истории русского зодчества
Достопримечательности по маршруту
Гостиница «Космос» — монумент «Покорителям космоса» — колесо обозрения «Солнце Москвы» — кинотеатр «Космос» — здание Московской типографии Гознака — проспект Мира — здание телеканала «НТВ» — монорельс на ВДНХ — студия «Союзмультфильм» — Останкинский пруд — главное здание телецентра «Останкино» — церковь Живоначальной Троицы — Останкинская телебашня.
Организационные детали
- Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой
- Каждый пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
- С вами поедет опытный водитель из нашей команды
Особенности программы
- Вес одного участника — не более 125 кг для двухколёсного мотоцикла. На мотоцикле с боковой люлькой Honda Gold Wing можно перевозить пассажиров весом более 125 кг
- Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|«SideCar» — мотоцикл на двоих (круглый год)
|5000 ₽
|Стандартный (доступен с 1 апреля 2026 года)
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Соколова
30 сен 2025
Мы в полном восторге от поездки!
Только положительные впечатления от поездки!
Лучше сразу бронировать на 1,5 часа, чтобы насладиться поездкой в полной мере.
Только положительные впечатления от поездки!
Лучше сразу бронировать на 1,5 часа, чтобы насладиться поездкой в полной мере.
Т
Татьяна
28 сен 2025
Поездка на мотоцикле в День рождения - это моя новая традиция! Экскурсия прошла прекрасно, пилот Дмитрий - увлеченный творческий человек и замечательный рассказчик! Мотоцикл - феерический!! Очень удобно, абсолютно безопасно и невероятно классно!! СПАСИБО огромное!
Надежда
21 июл 2025
Мото прогулка прошла отлично, ребята молодцы, рекомендую брать по времени побольше, я брала полчаса но это очень мало. Хотелось бы ещё чтобы ребята что-то рассказали про места, где приезжаем. Теперь хочу себе Honda)))
Баклыкова
7 июл 2025
Поездка очень понравилась! Замечательная, комфортная… Эмоций больше чем слов!
Спасибо Дмитрию за великолепную поездку! Мотоцикл это супер!
Спасибо Дмитрию за великолепную поездку! Мотоцикл это супер!
О
Ольга
4 июл 2025
Интересная экскурсия, на мотоцикле впервые, немного непривычно, но совсем не страшно.
С
Светлана
21 июн 2025
Я никогда не ездила на мотоцикле
и решила попробовать.
Заказала поездку на 30 минут.
Мотоциклист Николай.
Мне в этой поездке понравилось всё. Николай доходчиво объяснил/ разъяснил как необходимо держаться на мотоцикле. Показал как поднимается
и решила попробовать.
Заказала поездку на 30 минут.
Мотоциклист Николай.
Мне в этой поездке понравилось всё. Николай доходчиво объяснил/ разъяснил как необходимо держаться на мотоцикле. Показал как поднимается
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
Все высотки Москвы - на мотоциклах (круглый год)
Рассмотреть сталинские высотки, увидеть современные небоскрёбы и посетить 3 видовые площадки
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
30 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Останкино и ВДНХ: от Шереметева до Королёва
Космонавтика, телевидение и судьбы людей
Начало: В районе метро «ВДНХ»
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Мотосказка в Москве круглый год
Отправиться в незабываемое путешествие по северу столицы на японском мотоцикле с коляской
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7500 ₽ за человека