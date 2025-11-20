На экскурсии вы побываете в музее телевышки и мультимедийном комплексе.
Подниметесь на крытую смотровую площадку — стеклянный пол и 337 метров под ногами! А вокруг в радиусе до 70 километров — впечатляющая панорама Москвы.
Узнаете, где ещё могла появиться башня и почему этого не случилось, какой глубины у неё фундамент и много другого интересного.
Описание экскурсии
- Подъём на скоростном лифте на одну из самых высоких смотровых площадок Европы.
- Обзор круговой панорамы в радиусе до 70 км. (при благоприятных погодных условиях).
- Осмотр уникальной конструкции прозрачного пола на высоте 337 метров.
- Посещение интерактивного мультимедийного комплекса — аналитического центра и выставки, посвящённой телебашне.
На экскурсии вы узнаете:
- Почему и когда это место получило такое название.
- Где изначально планировали построить телебашню по проекту инженера Никитина и почему там она в итоге не появилась.
- Что архитектор Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала.
- На сколько метров телебашня постоянно отклоняется от своей оси.
- Какой у неё запас прочности и какой глубины фундамент.
- За сколько минут можно подняться до её верха по лестнице.
Организационные детали
- На телебашню не допускаются беременные и дети младше 7 лет.
- После экскурсии вы можете самостоятельно посетить ресторан «Седьмое небо» с вращающимся полом (1 оборот пол делает за 40 минут).
- Для участия в экскурсии необходимо указать ФИО всех экскурсантов, а также полную дату рождения каждого. Гид заранее выкупает на всех участников именные невозвратные билеты.
- Льготный билет доступен для пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей, студентов очной формы обучения.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2980 ₽
|Дети до 18 лет
|2200 ₽
|Льготный билет
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 528 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!
