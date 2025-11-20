Мои заказы

Останкинская телебашня

Посетить легендарную телевышку высотой в 180 этажей и узнать её историю
На экскурсии вы побываете в музее телевышки и мультимедийном комплексе.

Подниметесь на крытую смотровую площадку — стеклянный пол и 337 метров под ногами! А вокруг в радиусе до 70 километров — впечатляющая панорама Москвы.

Узнаете, где ещё могла появиться башня и почему этого не случилось, какой глубины у неё фундамент и много другого интересного.
Описание экскурсии

  • Подъём на скоростном лифте на одну из самых высоких смотровых площадок Европы.
  • Обзор круговой панорамы в радиусе до 70 км. (при благоприятных погодных условиях).
  • Осмотр уникальной конструкции прозрачного пола на высоте 337 метров.
  • Посещение интерактивного мультимедийного комплекса — аналитического центра и выставки, посвящённой телебашне.

На экскурсии вы узнаете:

  • Почему и когда это место получило такое название.
  • Где изначально планировали построить телебашню по проекту инженера Никитина и почему там она в итоге не появилась.
  • Что архитектор Баталов положил в основу Останкинской башни, чтобы она не упала.
  • На сколько метров телебашня постоянно отклоняется от своей оси.
  • Какой у неё запас прочности и какой глубины фундамент.
  • За сколько минут можно подняться до её верха по лестнице.

Организационные детали

  • На телебашню не допускаются беременные и дети младше 7 лет.
  • После экскурсии вы можете самостоятельно посетить ресторан «Седьмое небо» с вращающимся полом (1 оборот пол делает за 40 минут).
  • Для участия в экскурсии необходимо указать ФИО всех экскурсантов, а также полную дату рождения каждого. Гид заранее выкупает на всех участников именные невозвратные билеты.
  • Льготный билет доступен для пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей, студентов очной формы обучения.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2980 ₽
Дети до 18 лет2200 ₽
Льготный билет2400 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 528 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!

Входит в следующие категории Москвы

