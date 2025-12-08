Аудиоэкскурсия по Патриаршим прудам и прилегающим улицам с рассказом о литературных местах Булгакова, архитектуре модерна и исторических личностях. Маршрут проходит от метро Маяковская до Патриаршего пруда.
Описание экскурсии
Патриаршие пруды:
- литература и архитектура.
- Аудиоэкскурсия по историческому району Патриарших прудов с рассказом о литературных и архитектурных достопримечательностях. Маршрут начинается от станции метро Маяковская и проходит по местам, связанным с романом «Мастер и Маргарита» и другими значимыми произведениями.
- Литературные места и архитектура.
- Маршрут включает осмотр фасада «нехорошей квартиры» из романа Булгакова и дома, где могла жить Маргарита. Внешний осмотр особняка Саввы Морозова на Спиридоновке, построенного архитектором Фёдором Шехтелем в стиле модерн. Знакомство с архитектурными парадоксами советского времени и современными зданиями.
- Исторические личности и памятные места.
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Патриаршие пруды
- Большая Садовая улица
- Особняк Шехтеля
- Сквер Булгакова
- Сад Аквариум
- Дом со львами
- Триумфальная площадь
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Триумфальная площадь, дом 4
Завершение: Ермолаевский переулок, дом 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
