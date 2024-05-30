Памятник И. А. Крылову – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник И. А. Крылову» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Булгаковская Москва: мистика и реальность
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
971 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700 за человека
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Амина
    30 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень интересная экскурсия и отличный экскурсовод! Интересно было пройти и увидеть места, описанные в романе Булгакова
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Отличная экскурсия. Очень понравился экскурсовод. Спасибо!)
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Потрясающая экскурсия! Узнали много новых интересных фактов о М. Булгакове, времени в котором он жил и творил, о романе(и это
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    несмотря на увлечение творчеством Булгакова и немалые познания в этой области). Отдельно хочется выразить огромную признательность нашему изумительному году Светлане:яркая, любящиая своё дело, профессионал! А какой тембр голоса, завораживает с первого слова! Не хотелось расставаться! Светлана удивительная! Экскурсия была похожа на встречу старых друзей, где по мере продвижения к нам присоединялись все: И Мастер, и Маргарита… И Кот шёл рядом с нами на мягких лапах, Коровьев и Азазелло казалось вот -вот вытворят что -нибудь))) И тень Воланда кружила над Патриаршими… Чудо как хорошо!

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Итог:Захотелось перечитать и Булгакова и его биографию. Познавательно, необычно, с экскурсоводом коннект случился, знаний у Майи явно не на одну экскурсию хватит. Покорил её нестандартный и очень глубокий,по- настоящему неравнодушный подход к теме. Неожиданно и от того вдвойне приятней.
  • Т
    Тамара
    28 декабря 2023
    «Волшебство на Патриарших»: новогодняя экскурсия
    Решили провести новогодний корпоратив нашей маленькой компании в виде - экскурсии с последующей остановкой в кафе. Узнать про Патрики было
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    интересно, новым оказалось всё, плюс новогодний антураж и истории о НГ, помогли создать атмосферу праздника. Екатерине большое спасибо за идею совмещения приятного с полезным. Мы остались довольны.

  • Г
    Григорий
    24 сентября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Все понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим
  • О
    Ольга
    14 сентября 2023
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Ларисе за интересный рассказ.
  • K
    Kisillud
    3 сентября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Вчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному
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    из интереснейших районов Москвы, оказалось Патрики это не только тусовочное место, тут такое историческое место с историческими особняками, особая богемная атмосфера. Екатерина спасибо вам, что открылт для меня много новой информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник И. А. Крылову»

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  3. Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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