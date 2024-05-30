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несмотря на увлечение творчеством Булгакова и немалые познания в этой области). Отдельно хочется выразить огромную признательность нашему изумительному году Светлане:яркая, любящиая своё дело, профессионал! А какой тембр голоса, завораживает с первого слова! Не хотелось расставаться! Светлана удивительная! Экскурсия была похожа на встречу старых друзей, где по мере продвижения к нам присоединялись все: И Мастер, и Маргарита… И Кот шёл рядом с нами на мягких лапах, Коровьев и Азазелло казалось вот -вот вытворят что -нибудь))) И тень Воланда кружила над Патриаршими… Чудо как хорошо!