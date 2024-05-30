1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААмина30 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
- ААлександр27 мая 2024Очень интересная экскурсия и отличный экскурсовод! Интересно было пройти и увидеть места, описанные в романе Булгакова
- ДДарья27 мая 2024Отличная экскурсия. Очень понравился экскурсовод. Спасибо!)
- ДДмитрий27 мая 2024Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
- ССветлана27 мая 2024Потрясающая экскурсия! Узнали много новых интересных фактов о М. Булгакове, времени в котором он жил и творил, о романе(и это
- ССветлана24 мая 2024Итог:Захотелось перечитать и Булгакова и его биографию. Познавательно, необычно, с экскурсоводом коннект случился, знаний у Майи явно не на одну экскурсию хватит. Покорил её нестандартный и очень глубокий,по- настоящему неравнодушный подход к теме. Неожиданно и от того вдвойне приятней.
- ТТамара28 декабря 2023«Волшебство на Патриарших»: новогодняя экскурсияРешили провести новогодний корпоратив нашей маленькой компании в виде - экскурсии с последующей остановкой в кафе. Узнать про Патрики было
- ГГригорий24 сентября 2023Патрики - самый богемный район МосквыВсе понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим
- ООльга14 сентября 2023Патриаршие пруды - маленькое чудо большого городаЭкскурсия очень понравилась. Спасибо Ларисе за интересный рассказ.
- KKisillud3 сентября 2023Патрики - самый богемный район МосквыВчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник И. А. Крылову»
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