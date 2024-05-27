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Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Билеты
1 час
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
790₽ за билет
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 мая 2024Потрясающая экскурсия! Узнали много новых интересных фактов о М. Булгакове, времени в котором он жил и творил, о романе(и это
- ССветлана24 мая 2024Итог:Захотелось перечитать и Булгакова и его биографию. Познавательно, необычно, с экскурсоводом коннект случился, знаний у Майи явно не на одну экскурсию хватит. Покорил её нестандартный и очень глубокий,по- настоящему неравнодушный подход к теме. Неожиданно и от того вдвойне приятней.
- ААлександр6 ноября 2022Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом КалиостроОжидал большего. Вцелом, экскурсия неплохая, но есть нюансы. Во первых, Граф Калиостро, не более, чем статист, я надеялся, что будет
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сад Аквариум»
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