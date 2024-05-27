Сад Аквариум – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Сад Аквариум» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
6 отзывов
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
790 за билет
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Потрясающая экскурсия! Узнали много новых интересных фактов о М. Булгакове, времени в котором он жил и творил, о романе(и это
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    несмотря на увлечение творчеством Булгакова и немалые познания в этой области). Отдельно хочется выразить огромную признательность нашему изумительному году Светлане:яркая, любящиая своё дело, профессионал! А какой тембр голоса, завораживает с первого слова! Не хотелось расставаться! Светлана удивительная! Экскурсия была похожа на встречу старых друзей, где по мере продвижения к нам присоединялись все: И Мастер, и Маргарита… И Кот шёл рядом с нами на мягких лапах, Коровьев и Азазелло казалось вот -вот вытворят что -нибудь))) И тень Воланда кружила над Патриаршими… Чудо как хорошо!

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Итог:Захотелось перечитать и Булгакова и его биографию. Познавательно, необычно, с экскурсоводом коннект случился, знаний у Майи явно не на одну экскурсию хватит. Покорил её нестандартный и очень глубокий,по- настоящему неравнодушный подход к теме. Неожиданно и от того вдвойне приятней.
  • А
    Александр
    6 ноября 2022
    Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро
    Ожидал большего. Вцелом, экскурсия неплохая, но есть нюансы. Во первых, Граф Калиостро, не более, чем статист, я надеялся, что будет
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    живая речь, но, к сожалению, это была просто фонограма в наушниках. Во вторых, экскурсия жёстко привязана к хронометражу, поэтому идти приходится быстро, хотя я рассчитывал на позновательную прогулку. Ну и честно, 1500, это не стоит, максимум 1К. Поставил 4, но честно, 4 с минусом. Для коренного москвича, экскурсия слабовата…

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сад Аквариум»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
  2. Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
  3. В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Сад Аквариум" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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