Особняк Шехтеля – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Шехтеля» в Москве, цены от 1390 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Стендап-экскурсия по Патрикам
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Групповая
Стендап-экскурсия по Патрикам
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому (м. Мая...
Расписание: См. расписание.
6 окт в 19:00
7 окт в 19:00
1390 ₽ за человека
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Начало: Аллея архитектора Шехтеля
Завтра в 15:00
6 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.
«Богемные Патрики» - фотопрогулка по самому модному району Москвы
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
«Богемные Патрики» - фотопрогулка по самому модному району Москвы
Начало: Возле метро Маяковская (4 выход)
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vualyoly
    18 сентября 2025
    Стендап-экскурсия по Патрикам
    Отличная стендап экскурисия по Патрикам. Гид Паша юморной и легкий! Смеялись пости два часа! Спасибо ему! Хотелось, чтоб таких экскурсий было больше!
  • А
    Андрей
    18 сентября 2025
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Лариса очень интересно рассказала об истории и здахниях на Патриарших прудах. Плюс сделала нам отличные снимки, за что отдельное спасибо! 👍👍👍
  • Э
    Эллина
    9 сентября 2025
    Стендап-экскурсия по Патрикам
    Все понравилось!!!!
  • О
    Оксана
    8 сентября 2025
    Стендап-экскурсия по Патрикам
    Паша прелесть. Уже на третьей экскурсии с ним, лучший.
  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2025
    Стендап-экскурсия по Патрикам
    Отлично провели время с мужем на экскурсии. Уже вторая наша прогулка в стендап формате. Группа собралась довольно большая, т. к.
    читать дальше

    был выходной день и теплая погода. Экскурсовод Павел бесподобен! Весело и познавательно. В Москве живу 20 лет, было любопытно посмотреть что же там такое на Патриках, о которых столько разговоров.
    Все началось со встречи на Маяковской, далее была прогулка в сад Аквариум, Булгаковские места и Патриарший пруд, и в завершение променад по Малой Бронной. Все сопровождалось интересными фактами, шутками и постоянным интерактивом со всеми участниками группы. В конце экскурсии всем подарки.
    Зайдет возможно не всем. Это больше про настроение, а не про академические факты. Однозначно буду рекомендовать друзьям.

  • Ю
    Юлия
    24 августа 2025
    Стендап-экскурсия по Патрикам
    Супер экскурсия! А Паша идеал! Все замечательно, спасибо!
  • А
    Ангелина
    18 августа 2025
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Благодарны Ларисе за очень интересную экскурсию. Патриаршие пруды - колоритное место. С сохранившейся уникальной архитектурой разных эпох, старинными переулками и
    читать дальше

    самим прудом. Это и по сей день уютное место отдыха и вдохновения для многих. В том числе для русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова.
    Познакомились с творчеством и судьбой выдающего русского зодчего Фёдора Осиповича Шехтеля. Видный представитель стиля модерн в русском зодчестве. Плодотворность мастера, тщательно проработанные детали сооружений поражают.
    Теперь можем разглядеть стиль его творчества во многих постройках Москвы. К примеру, Ярославский вокзал в Москве. Для нас было открытием, что архитектором вокзала является Федор Шехтель.

  • С
    Светлана
    28 июля 2025
    Стендап-экскурсия по Патрикам
    Понравились интересные новые места, в казалось бы такой уже знакомой Москве, лёгкая подача гида прекрасно переплеталась с историческими фактами, перегруза
    читать дальше

    головы не случилось, а прекрасное настроение и отличные впечатления останутся с нами надолго, и из плохого - жара, но это не к вам) спасибо Евгению и организаторам

  • М
    Марина
    19 июля 2025
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Интересная экскурсия, узнали много новых фактов и посмотрели очень интересные дома в районе Патриарших прудах. Прекрасный экскурсовод Лариса - отличная
    читать дальше

    подача материала, грамотная речь, улыбчивая, заинтересованная, внимательная, коммуникабельная; по всему маршруту у экскурсовода есть иллюстративный материал, позволяющий лучше представить то, как выглядели улицы и дома 100-150 лет назад. Огромное спасибо Ларисе и Sputnik за великолепно проведенное время!

  • А
    Алина
    18 сентября 2024
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Все очень познавательно, интересно было
    Лариса очень хорошо и подробно рассказывала
  • Е
    Екатерина
    18 августа 2024
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Все понравилось, интересная экскурсия
  • Н
    Нарина
    31 июля 2024
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Добрый день! Лариса, великолепный гид, провела интереснейшую экскурсию по Патриаршим прудам, узнали много нового и интересного. Время пролетело незаметно, ощущение наполненности по завершению экскурсии, а сейчас приятное «послевкусие»!)
    Спасибо, Лариса!
  • П
    Пылковская
    28 июля 2024
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Экскурсия понравилась, информативно, Лариса отвечала на все возникающие вопросы. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    28 апреля 2024
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Очень понравилось, ходили после дождя, когда было мало людей, Лариса рассказала практически про каждый дом, много интересной информации. Много раз был на Патриках, но теперь узнала много нового об этом месте)
  • О
    Ольга
    14 сентября 2023
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Ларисе за интересный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Шехтеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Стендап-экскурсия по Патрикам
  2. Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
  3. «Богемные Патрики» - фотопрогулка по самому модному району Москвы
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Особняк Шехтеля" можно забронировать 3 экскурсии от 1390 до 8000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Особняк Шехтеля», 30 ⭐ отзывов, цены от 1390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь