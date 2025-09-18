Групповая
Стендап-экскурсия по Патрикам
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому (м. Мая...
Расписание: См. расписание.
6 окт в 19:00
7 окт в 19:00
1390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Начало: Аллея архитектора Шехтеля
Завтра в 15:00
6 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
«Богемные Патрики» - фотопрогулка по самому модному району Москвы
Начало: Возле метро Маяковская (4 выход)
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVualyoly18 сентября 2025Отличная стендап экскурисия по Патрикам. Гид Паша юморной и легкий! Смеялись пости два часа! Спасибо ему! Хотелось, чтоб таких экскурсий было больше!
- ААндрей18 сентября 2025Замечательная экскурсия! Экскурсовод Лариса очень интересно рассказала об истории и здахниях на Патриарших прудах. Плюс сделала нам отличные снимки, за что отдельное спасибо! 👍👍👍
- ЭЭллина9 сентября 2025Все понравилось!!!!
- ООксана8 сентября 2025Паша прелесть. Уже на третьей экскурсии с ним, лучший.
- ЮЮлия2 сентября 2025Отлично провели время с мужем на экскурсии. Уже вторая наша прогулка в стендап формате. Группа собралась довольно большая, т. к.
- ЮЮлия24 августа 2025Супер экскурсия! А Паша идеал! Все замечательно, спасибо!
- ААнгелина18 августа 2025Благодарны Ларисе за очень интересную экскурсию. Патриаршие пруды - колоритное место. С сохранившейся уникальной архитектурой разных эпох, старинными переулками и
- ССветлана28 июля 2025Понравились интересные новые места, в казалось бы такой уже знакомой Москве, лёгкая подача гида прекрасно переплеталась с историческими фактами, перегруза
- ММарина19 июля 2025Интересная экскурсия, узнали много новых фактов и посмотрели очень интересные дома в районе Патриарших прудах. Прекрасный экскурсовод Лариса - отличная
- ААлина18 сентября 2024Все очень познавательно, интересно было
Лариса очень хорошо и подробно рассказывала
- ЕЕкатерина18 августа 2024Все понравилось, интересная экскурсия
- ННарина31 июля 2024Добрый день! Лариса, великолепный гид, провела интереснейшую экскурсию по Патриаршим прудам, узнали много нового и интересного. Время пролетело незаметно, ощущение наполненности по завершению экскурсии, а сейчас приятное «послевкусие»!)
Спасибо, Лариса!
- ППылковская28 июля 2024Экскурсия понравилась, информативно, Лариса отвечала на все возникающие вопросы. Рекомендую.
- ККсения28 апреля 2024Очень понравилось, ходили после дождя, когда было мало людей, Лариса рассказала практически про каждый дом, много интересной информации. Много раз был на Патриках, но теперь узнала много нового об этом месте)
- ООльга14 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Спасибо Ларисе за интересный рассказ.
