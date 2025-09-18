читать дальше

был выходной день и теплая погода. Экскурсовод Павел бесподобен! Весело и познавательно. В Москве живу 20 лет, было любопытно посмотреть что же там такое на Патриках, о которых столько разговоров.

Все началось со встречи на Маяковской, далее была прогулка в сад Аквариум, Булгаковские места и Патриарший пруд, и в завершение променад по Малой Бронной. Все сопровождалось интересными фактами, шутками и постоянным интерактивом со всеми участниками группы. В конце экскурсии всем подарки.

Зайдет возможно не всем. Это больше про настроение, а не про академические факты. Однозначно буду рекомендовать друзьям.