1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистические окрестности Тверского бульвара
Погулять по живописному району, обратить внимание на детали зданий и открыть местные загадки
Начало: На Арбатской площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий27 мая 2024Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
- ММихаил6 мая 2024Прогулка выдалась отличная! Екатерина прекрасный рассказчик, - за несколько часов мы получили много интересной и полезной информации. Это не был сухой пересказ каких-то фактов, а скорее живое общение как мы и хотели. Нам очень понравилось:)
- ААлексей19 апреля 2024Все очень понравилось!!! Приятная прогулка с интересным гидом. Екатерина спасибо большое!!!
- ЯЯна15 апреля 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию и увлеченного экскурсовода!
- ЕЕлена24 февраля 2024Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"
- ММайя24 октября 2023Состоялось действительно увлекательное и удивительное путешествие, погружение в историю дворцов, домов, сохранившихся соборов,знакомство с судьбой их архиктекторов и знаменитых жильцов.
- ЕЕкатерина14 октября 2023Экскурсия у Марины «Богемные Патриаршие» очень понравилась. Экскурсовод Марина подготовилась к экскурсии тщательно, снабдила нас оборудованием, которое не подвело во
- ММарина8 октября 2023Экскурсия очень интересная, узнали и увидели много нового, того, что сами не заметили бы! Экскурсовод посто супер!! Рассказыает очень интересно, отвечает
- ЕЕлена4 октября 2023Патрики - самый богемный район МосквыПатрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
- ООлеся3 октября 2023Милая Катюша! Очень деликатная! Прогулка была замечательная!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Спиридоновке»
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