Д Дмитрий Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)

М Михаил Патрики - самый богемный район Москвы Прогулка выдалась отличная! Екатерина прекрасный рассказчик, - за несколько часов мы получили много интересной и полезной информации. Это не был сухой пересказ каких-то фактов, а скорее живое общение как мы и хотели. Нам очень понравилось:)

А Алексей Патрики - самый богемный район Москвы Все очень понравилось!!! Приятная прогулка с интересным гидом. Екатерина спасибо большое!!!

Я Яна Экскурсия в особняк Рябушинского Большое спасибо за прекрасную экскурсию и увлеченного экскурсовода!

Е Елена От Арбата до Спиридоновки Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"

М Майя Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим читать дальше Такая прогулка мотивирует открыть и прочитать или перечитать наших великих Пушкина, Лермонтова, Бунина, Булгакова, Цветаеву, Ахмадулину, а ещё Ф Раневскую и Ю Никулина. Холодный осенний день был теплым от замечательного рассказа. СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАРИНЕ. Состоялось действительно увлекательное и удивительное путешествие, погружение в историю дворцов, домов, сохранившихся соборов,знакомство с судьбой их архиктекторов и знаменитых жильцов.

Е Екатерина Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим читать дальше время прогулки ни разу, дополнительно узнала и рассказала много новой информации по нашему запросу. Сразу видно, что человек любит свое дело, и может передать свои знания другим, рассказывает захватывающе и с удовольствием! Рекомендуем данного экскурсовода, и сами еще обязательно сходим с ней на экскурсию. Экскурсия у Марины «Богемные Патриаршие» очень понравилась. Экскурсовод Марина подготовилась к экскурсии тщательно, снабдила нас оборудованием, которое не подвело во

М Марина Мистические окрестности Тверского бульвара читать дальше на все вопросы широко и любопытно. Марина (экскурсовод) очень отзывчива, готова к предложениям и может предложить свои решения! Ходили с группой школьников. . ребятам очень понравилось. Спасибо большое за отлично проведённое время, обязательно придем ещё! Экскурсия очень интересная, узнали и увидели много нового, того, что сами не заметили бы! Экскурсовод посто супер!! Рассказыает очень интересно, отвечает

Е Елена Патрики - самый богемный район Москвы Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!