Экскурсии по Спиридоновке

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии по Спиридоновке» в Москве, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Арбата до Спиридоновки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908 за всё до 6 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Мистические окрестности Тверского бульвара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Мистические окрестности Тверского бульвара
Погулять по живописному району, обратить внимание на детали зданий и открыть местные загадки
Начало: На Арбатской площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
6 500 за всё до 10 чел.
Патрики - самый богемный район Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
  • М
    Михаил
    6 мая 2024
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Прогулка выдалась отличная! Екатерина прекрасный рассказчик, - за несколько часов мы получили много интересной и полезной информации. Это не был сухой пересказ каких-то фактов, а скорее живое общение как мы и хотели. Нам очень понравилось:)
  • А
    Алексей
    19 апреля 2024
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Все очень понравилось!!! Приятная прогулка с интересным гидом. Екатерина спасибо большое!!!
  • Я
    Яна
    15 апреля 2024
    Экскурсия в особняк Рябушинского
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию и увлеченного экскурсовода!
  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    От Арбата до Спиридоновки
    Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"
  • М
    Майя
    24 октября 2023
    Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
    Состоялось действительно увлекательное и удивительное путешествие, погружение в историю дворцов, домов, сохранившихся соборов,знакомство с судьбой их архиктекторов и знаменитых жильцов.
    читать дальше

    Такая прогулка мотивирует открыть и прочитать или перечитать наших великих Пушкина, Лермонтова, Бунина, Булгакова, Цветаеву, Ахмадулину, а ещё Ф Раневскую и Ю Никулина. Холодный осенний день был теплым от замечательного рассказа. СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАРИНЕ.

  • Е
    Екатерина
    14 октября 2023
    Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
    Экскурсия у Марины «Богемные Патриаршие» очень понравилась. Экскурсовод Марина подготовилась к экскурсии тщательно, снабдила нас оборудованием, которое не подвело во
    читать дальше

    время прогулки ни разу, дополнительно узнала и рассказала много новой информации по нашему запросу. Сразу видно, что человек любит свое дело, и может передать свои знания другим, рассказывает захватывающе и с удовольствием! Рекомендуем данного экскурсовода, и сами еще обязательно сходим с ней на экскурсию.

  • М
    Марина
    8 октября 2023
    Мистические окрестности Тверского бульвара
    Экскурсия очень интересная, узнали и увидели много нового, того, что сами не заметили бы! Экскурсовод посто супер!! Рассказыает очень интересно, отвечает
    читать дальше

    на все вопросы широко и любопытно. Марина (экскурсовод) очень отзывчива, готова к предложениям и может предложить свои решения! Ходили с группой школьников. . ребятам очень понравилось. Спасибо большое за отлично проведённое время, обязательно придем ещё!

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
  • О
    Олеся
    3 октября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Милая Катюша! Очень деликатная! Прогулка была замечательная!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Спиридоновке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. От Арбата до Спиридоновки
  2. Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
  3. Экскурсия в особняк Рябушинского
  4. Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
  5. Мистические окрестности Тверского бульвара
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии по Спиридоновке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 765 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Экскурсии по Спиридоновке», 765 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам