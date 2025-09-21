Мои заказы

Патриаршие пруды: творцы и обыватели (аудиоэкскурсия)

Загадочные истории о жизни старых и современных Патриков
Вы, наушники и Москва.

Пройдитесь от нехорошей квартиры, где плясал сатана, до Патриарших прудов — по следам героев Булгакова и улицам, которые помнят шаги Цветаевой, Гончаровой и Галы. Вас ждут блестящий модерн, парадоксы советской архитектуры и детали, которые удивят.
4.5
2 отзыва
Патриаршие пруды: творцы и обыватели (аудиоэкскурсия)© Экскурсии с аудиогидом
Патриаршие пруды: творцы и обыватели (аудиоэкскурсия)© Экскурсии с аудиогидом
Патриаршие пруды: творцы и обыватели (аудиоэкскурсия)© Экскурсии с аудиогидом

Описание аудиогида

Вы прогуляетесь от метро «Маяковская» по Садовому кольцу к нехорошей квартире — и далее к Патриаршему пруду.

Путём Ивана Бездомного дойдёте до предполагаемого дома Маргариты и услышите о Савве Морозове, его жене Зинаиде и архитекторе Фёдоре Шехтеле.

Пошагаете там, где шагали поэтесса Марина Цветаева, авангардистка Наталья Гончарова и Гала — жена Сальвадора Дали.

А ещё:

  • побываете в патриархальной Козьей слободе
  • окунётесь в аквариум, не намочив одежду
  • окажетесь тем, где Аннушка разлила масло
  • вспомните героев басен Ивана Крылова
  • увидите московский Биг-Бен и сверите по нему часы
  • узнаете, почему советские чиновники не заметили вражеской символики на здании

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любые день и время
  • Длина маршрута — 2,5 км
  • Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе одной аудиоэкскурсии вы можете скачать экскурсию на один смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на два смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16412 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
А
Анастасия
21 сен 2025
Красивый маршрут, интересные истории об историческом районе города.
Красивый маршрут, интересные истории об историческом районе города.Красивый маршрут, интересные истории об историческом районе города.Красивый маршрут, интересные истории об историческом районе города.Красивый маршрут, интересные истории об историческом районе города.
О
Оксана
11 авг 2025
Очень удобно и самостоятельно провели время без контроля и спешки,дешевый вариант с прекрасной информацией по маршруту

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Патриаршие пруды: переплетение судеб
Пешая
1.5 часа
358 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Прогулка по старинным улицам Москвы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и современности Патриарших
Начало: У станции метро «Тверская»
1 янв в 11:30
2 янв в 11:30
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Стендап-экскурсия по Китай-городу, Патрикам или Чистым прудам (на выбор)
Пешая
1.5 часа
366 отзывов
Групповая
Стендап-экскурсия по Китай-городу, Патрикам или Чистым прудам (на выбор)
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Сегодня в 18:45
Завтра в 19:00
1390 ₽ за человека
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет
Начало: В районе метро Маяковская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 40 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве