Вы, наушники и Москва. Пройдитесь от нехорошей квартиры, где плясал сатана, до Патриарших прудов — по следам героев Булгакова и улицам, которые помнят шаги Цветаевой, Гончаровой и Галы. Вас ждут блестящий модерн, парадоксы советской архитектуры и детали, которые удивят.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Экскурсии с аудиогидом Организатор в Москве

Описание аудиогида

Вы прогуляетесь от метро «Маяковская» по Садовому кольцу к нехорошей квартире — и далее к Патриаршему пруду.

Путём Ивана Бездомного дойдёте до предполагаемого дома Маргариты и услышите о Савве Морозове, его жене Зинаиде и архитекторе Фёдоре Шехтеле.

Пошагаете там, где шагали поэтесса Марина Цветаева, авангардистка Наталья Гончарова и Гала — жена Сальвадора Дали.

А ещё:

побываете в патриархальной Козьей слободе

окунётесь в аквариум, не намочив одежду

окажетесь тем, где Аннушка разлила масло

вспомните героев басен Ивана Крылова

увидите московский Биг-Бен и сверите по нему часы

узнаете, почему советские чиновники не заметили вражеской символики на здании

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любые день и время

Длина маршрута — 2,5 км

Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать

Важно