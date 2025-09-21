Вы, наушники и Москва.
Пройдитесь от нехорошей квартиры, где плясал сатана, до Патриарших прудов — по следам героев Булгакова и улицам, которые помнят шаги Цветаевой, Гончаровой и Галы. Вас ждут блестящий модерн, парадоксы советской архитектуры и детали, которые удивят.
Описание аудиогида
Вы прогуляетесь от метро «Маяковская» по Садовому кольцу к нехорошей квартире — и далее к Патриаршему пруду.
Путём Ивана Бездомного дойдёте до предполагаемого дома Маргариты и услышите о Савве Морозове, его жене Зинаиде и архитекторе Фёдоре Шехтеле.
Пошагаете там, где шагали поэтесса Марина Цветаева, авангардистка Наталья Гончарова и Гала — жена Сальвадора Дали.
А ещё:
- побываете в патриархальной Козьей слободе
- окунётесь в аквариум, не намочив одежду
- окажетесь тем, где Аннушка разлила масло
- вспомните героев басен Ивана Крылова
- увидите московский Биг-Бен и сверите по нему часы
- узнаете, почему советские чиновники не заметили вражеской символики на здании
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любые день и время
- Длина маршрута — 2,5 км
- Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе одной аудиоэкскурсии вы можете скачать экскурсию на один смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на два смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
21 сен 2025
Красивый маршрут, интересные истории об историческом районе города.
О
Оксана
11 авг 2025
Очень удобно и самостоятельно провели время без контроля и спешки,дешевый вариант с прекрасной информацией по маршруту
