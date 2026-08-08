Вы увидите секретные помещения печатного двора, открытые специально для вас. Пройдете по древним кирпичным подземельям, рассмотрите стену Китай-города изнутри. Узнаете о первопечатниках, технологиях книгопечатания и самой типографии.
А еще научитесь писать настоящими гусиными перьями! Результат, конечно же, будет скреплен сургучной печатью с «фирменной» эмблемой — иначе ни один царь не поверит:)
А еще научитесь писать настоящими гусиными перьями! Результат, конечно же, будет скреплен сургучной печатью с «фирменной» эмблемой — иначе ни один царь не поверит:)
Описание мастер-класса
- Вы подробно рассмотрите палаты 16 века, разберетесь в структуре средневекового здания и выясните, зачем палатам нужны полочки, ниши и подвалы.
- Исследуете старинные изразцовые печи (а вы любите изразцы так, как любим их мы?).
- Изучите росписи подклетов и расшифруете древние символы.
- Поговорим о том, чем отличаются европейские и русские единороги, а еще о том, как лев и единорог вообще связаны с типографией.
- Также вы узнаете, где была напечатана первая книга в России.
- Увидите старинные печи для отливки металла.
- Взглянете на китайгородскую стену изнутри.
- А еще мы расскажем, как так получилось, что студенты РГГУ занимались физкультурой прямо в средневековом дворе.
Организационные детали
- Экскурсию необходимо забронировать не менее, чем за 3 дня до проведения.
- Для входа в печатный двор понадобится показать паспорт или права, а для детей, даже младенцев, — свидетельство о рождении или его копию.
- Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст: 7+.
- Одевайтесь по погоде, часть экскурсии пройдет на улице и в неотапливаемых подвальных помещениях 16 века.
- Иностранцам: вам нужно зарегистрироваться на экскурсию не менее, чем за 7 дней до ее начала. После регистрации напишите, пожалуйста, нам — возможно потребуются дополнительные документы для оформления пропусков.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Никольской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 5798 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах
Входит в следующие категории Москвы
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