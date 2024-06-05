Печатный двор – экскурсии в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Печатный двор» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
У стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
11 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900 за человека
Рюриковичи мы! (история династии в памятниках Москвы)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Рюриковичи мы! (история династии в памятниках Москвы)
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 15:00 часов
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 800 за всё до 5 чел.
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
9 секретов Никольской улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 10 чел.
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек
Начало: У СТ.М. «Площадь Революции»
12 июня в 12:00
21 июля в 12:00
2 380 за человека
Любопытное путешествие по Китай-городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670 за всё до 10 чел.
Печатный двор и мастер-класс
Групповая
1.5 часа
Печатный двор и мастер-класс
Идем в знаменитое здание типографии на Никольской - да-да, то самое, 16 века, с единорогом и львом
Начало: На Никольской улице
15 июня в 14:00
23 июня в 11:30
1 899 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    9 секретов Никольской улицы
    Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    9 секретов Никольской улицы
    Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.
    Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получилиОчень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получилиОчень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получилиОчень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получилиОчень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    У стен Московского Кремля
    Брали индивидуальную экскурсию с родителями, они давно не были в Москве и хотелось познакомить их с основными достопримечательностями столицы. Маршрут нам понравился, как и сам рассказ про историю города и его главные исторические даты. Спасибо большое!
  • В
    Василиса
    20 мая 2024
    Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
    Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
    Нам всё понравилось, мини-группа, хороший гид Артём, всё доступно, интересно, 2 часа, не устаёшь, рекомендую
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
    Очень интересная экскурсия. Немного испортил процесс дождь, но это не повлияло на впечатление от экскурсии. Большое спасибо гиду Антону.
  • E
    Elena
    15 апреля 2024
    9 секретов Никольской улицы
    Спасибо большое Адриане! Очень интересная прогулка получилась! Никольская улица заиграла новыми красками. Интересные факты -якоря, увлекательно изложенные, выстроили новый образ Никольской улицы. Были компанией друзей, всем очень понравилось. Рекомендуем!
  • А
    Артём
    17 марта 2024
    Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
    Экскурсия нам понравилась. Алла очень приятно подает информацию. Комфортно и интересно. 2 часа пролетели. Я рекомендую!
  • О
    Оксана
    5 марта 2024
    Любопытное путешествие по Китай-городу
    Людмила очень интересный рассказчик и приятный человек.
  • Н
    Наталья
    6 января 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
    Теплая, душевная и познавательная экскурсия! Юлия интересно ведет беседу, прекрасно знает историю, понятно, доступно все объясняет и делится своими знаниями. Мы от души благодарим Юлию за прекрасную прогулку по Москве.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Печатный двор»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Печатный двор" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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