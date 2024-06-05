И Ирина 9 секретов Никольской улицы Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!

И Ирина 9 секретов Никольской улицы Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.

А Анна У стен Московского Кремля Брали индивидуальную экскурсию с родителями, они давно не были в Москве и хотелось познакомить их с основными достопримечательностями столицы. Маршрут нам понравился, как и сам рассказ про историю города и его главные исторические даты. Спасибо большое!

В Василиса Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)

Е Елена Обзорная пешеходная экскурсия по Москве Нам всё понравилось, мини-группа, хороший гид Артём, всё доступно, интересно, 2 часа, не устаёшь, рекомендую

Т Татьяна Обзорная пешеходная экскурсия по Москве Очень интересная экскурсия. Немного испортил процесс дождь, но это не повлияло на впечатление от экскурсии. Большое спасибо гиду Антону.

E Elena 9 секретов Никольской улицы Спасибо большое Адриане! Очень интересная прогулка получилась! Никольская улица заиграла новыми красками. Интересные факты -якоря, увлекательно изложенные, выстроили новый образ Никольской улицы. Были компанией друзей, всем очень понравилось. Рекомендуем!

А Артём Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Экскурсия нам понравилась. Алла очень приятно подает информацию. Комфортно и интересно. 2 часа пролетели. Я рекомендую!

О Оксана Любопытное путешествие по Китай-городу Людмила очень интересный рассказчик и приятный человек.