1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Рюриковичи мы! (история династии в памятниках Москвы)
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 15:00 часов
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек
Начало: У СТ.М. «Площадь Революции»
12 июня в 12:00
21 июля в 12:00
2 380₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Печатный двор и мастер-класс
Идем в знаменитое здание типографии на Никольской - да-да, то самое, 16 века, с единорогом и львом
Начало: На Никольской улице
15 июня в 14:00
23 июня в 11:30
1 899₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
- ИИрина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.
- ААнна20 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию с родителями, они давно не были в Москве и хотелось познакомить их с основными достопримечательностями столицы. Маршрут нам понравился, как и сам рассказ про историю города и его главные исторические даты. Спасибо большое!
- ВВасилиса20 мая 2024Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
- ЕЕлена20 апреля 2024Нам всё понравилось, мини-группа, хороший гид Артём, всё доступно, интересно, 2 часа, не устаёшь, рекомендую
- ТТатьяна16 апреля 2024Очень интересная экскурсия. Немного испортил процесс дождь, но это не повлияло на впечатление от экскурсии. Большое спасибо гиду Антону.
- EElena15 апреля 2024Спасибо большое Адриане! Очень интересная прогулка получилась! Никольская улица заиграла новыми красками. Интересные факты -якоря, увлекательно изложенные, выстроили новый образ Никольской улицы. Были компанией друзей, всем очень понравилось. Рекомендуем!
- ААртём17 марта 2024Экскурсия нам понравилась. Алла очень приятно подает информацию. Комфортно и интересно. 2 часа пролетели. Я рекомендую!
- ООксана5 марта 2024Людмила очень интересный рассказчик и приятный человек.
- ННаталья6 января 2024Теплая, душевная и познавательная экскурсия! Юлия интересно ведет беседу, прекрасно знает историю, понятно, доступно все объясняет и делится своими знаниями. Мы от души благодарим Юлию за прекрасную прогулку по Москве.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Печатный двор»
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