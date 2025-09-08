Как возникло движение передвижников? Почему художники, вопреки академической традиции, стали стремиться отразить реальность? На экскурсии вы увидите знаменитые шедевры, поймёте исторический контекст картин, познакомитесь с судьбами их авторов.
Гид-искусствовед станет вашим проводником в мир социальных идей 19 века и их живописной интерпретации.
Гид-искусствовед станет вашим проводником в мир социальных идей 19 века и их живописной интерпретации.
Описание экскурсии
Без передвижников судьба отечественной живописи была бы иной — и на нашей экскурсии вы поймёте, почему. Приглашаем на постоянную экспозицию передвижников, которая свяжет прошлое с настоящим. Вы увидите знаменитые картины и малоизвестные полотна И. Н. Крамского, И. Е. Репина, И. И. Шишкина, И. И. Левитана, В. И. Сурикова, В. Г. Перова и других.
Вы узнаете:
- Почему картина Крамского «Неизвестная» вызывала бурные споры
- Как Куинджи писал свет в «Берёзовой роще»
- Какую картину Сурикова купил Николай II
- Как Репину удалось передать дух народных праздников в «Крестном ходе»
- Что символизирует прилёт грачей в живописи Саврасова
- Как «Голгофа» Ге перекликается с личной трагедией художника
- Почему Поленов изменил свой «Московский дворик»
Организационные детали
- Билеты в музей не включены в стоимость — 700 ₽ с человека. Купить их нужно заранее для себя и для гида
- Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽
- Ограничение по возрасту 9+
- Экскурсия проводится без наушников
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-искусствоведов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Третьяковской галереи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Федор
8 сен 2025
Все было супер!!!
М
Марина
5 мая 2025
Потрясающая организация и сама экскурсия, гиды были очень живые (мы заказывали сразу две), внимательные, с огромным багажом знаний и комфортной динамикой, ответили на все вопросы. Огромная благодарность за незабываемую экскурсию! Вся группа очень довольна
Я
Яна
14 апр 2025
До последнего не хотела писать отзыв, но посчастливилось после этой экскурсии все-таки попасть на официальную от музея - и как небо и земля просто. У данного организатора гиды молодые, видно,
Тася
Ответ организатора:
Добрый день, Яна!
Благодарим за ваш отзыв и, конечно, за то, что нашли время поделиться впечатлениями. Однако нам искренне жаль, что
Благодарим за ваш отзыв и, конечно, за то, что нашли время поделиться впечатлениями. Однако нам искренне жаль, что
А
Александра
7 апр 2025
Чудеснейший экскурсовод Захар провел для нас (меня и дочери 8 лет) замечательную экскурсию. Учел все пожелания, возраст дочери. Очень интересный и эрудированный рассказчик. Я в восторге! Спасибо огромное!
И
Игорь
29 мар 2025
Спасибо за экскурсию!
Очень интересно. Узнали много нового, останавливались на необычных деталях известных картин, очень нетривиально.
Рекомендую.
Очень интересно. Узнали много нового, останавливались на необычных деталях известных картин, очень нетривиально.
Рекомендую.
О
Ольга
24 фев 2025
Спасибо большое гиду Захару за увлекательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно!
А
Антон
17 фев 2025
Отличный экскурсовод. Интересная программа (авторская кстати), интересное и вовлекающее повествование. Понравилось и взрослым и детям. Рекомендуем! Пойдем еще 100%
Дмитрий
15 фев 2025
Ходили с гидом Ильнуром. Экскурсия замечательная! Рассказывал Ильнур интересно, раскрывал исторические связи, обращал внимание на неочевидные детали. Сама выставка насыщенная - за один раз даже всё не рассмотришь.
Клепинина
11 фев 2025
Мы с подругой побывали на прекрасной экскурсии! Экскурсовод Захар очень интересно рассказывал о Передвижниках, их творчестве, исторической обстановке как в исторический период "передвижничества", так и в любой момент истории, изображенный
В
Вячеслав
7 фев 2025
Были на экскурсии 06.02. Гид Захар. Все очень понравилось. Было чётко, лаконично, получил очень много нужной и полезной информации. Рекомендую
Ольга
5 фев 2025
Были на экскурсии по выставке Передвижники в Третьяковской галерее с Юлией! Нам было очень интересно и комфортно с ней)) Получили большое удовольствие! Спасибо!
С
Софья
31 янв 2025
Слабовато.
Тася
Ответ организатора:
Добрый день, Софья!
Благодарим за ваше мнение! Однако с сожалением заметим, что формулировка «слабовато» вызывает искреннее недоумение. Экскурсия по выставке передвижников
Благодарим за ваше мнение! Однако с сожалением заметим, что формулировка «слабовато» вызывает искреннее недоумение. Экскурсия по выставке передвижников
Анна
7 янв 2025
Организационно все отлично: очень помогли с покупкой билетов, все понятно описано по встрече и тд.
Но экскурсовод была слабовата, имена художников подсматривала в телефоне.
Но экскурсовод была слабовата, имена художников подсматривала в телефоне.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 1 чел.
Мир русского авангарда. Индивидуальная прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
5 дек в 10:00
6 дек в 16:00
6800 ₽ за экскурсию
Квест
Квест-прогулка «Операция: похищенный шедевр» в Третьяковской галерее
Начало: Лаврушинский пер., 10
Расписание: Согласно режиму работы Третьяковской галереи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Билеты
Тайны Третьяковской галереи
Начало: Лаврушинский переулок, 10
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за билет