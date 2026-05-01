Приглашаем в старинный город на берегу Плещеева озера, где река Трубеж делит улицы на островки и заводи, а рыбацкие лодки по-прежнему стоят прямо у домов. За живописные речные виды и мостики эти места называют переславской Венецией. Вы погуляете по Старому городу, подниметесь на древние земляные валы, увидите монастыри и озёрные панорамы и оцените вкус знаменитой ряпушки.

Описание экскурсии

Горицкий монастырь

Одна из главных достопримечательностей Переславля. Обитель стоит на высоком холме над городом и словно возвышается над озером.

У вас будет свободное время, чтобы:

пройти по монастырской территории

подняться на колокольню с видами на Плещеево озеро

увидеть крепостные стены и башни

посетить музеи и старинные храмы

Дендрологический сад

Один из самых необычных уголков Переславля — большой дендрарий с растениями со всего мира. Здесь соседствуют хвойные аллеи, декоративные пруды, мостики и сады в разных стилях.

Во время прогулки:

вы увидите редкие растения из Азии, Европы и Северной Америки

заглянете в аптекарский огород и сад трав

посетите японский сад с пагодами, ручьями и мостиками

Музей «Царство ряпушки»

Переславль невозможно представить без ряпушки — знаменитой «царской сельди», которая даже изображена на гербе города.

В музее «Царство ряпушки» вас ждёт театрализованная интерактивная экскурсия, во время которой:

вы узнаете историю главной переславской рыбы

услышите старые рыбацкие истории и местные легенды

поймёте, почему ряпушку подавали к царскому столу

попробуете копчёную ряпушку во время дегустации

Здесь же можно по желанию пообедать блюдами местной кухни.

Старый Переславль и земляные валы

Во время обзорной экскурсии вы увидите древний центр города, Красную площадь и Спасо-Преображенский собор 12 века — один из старейших белокаменных храмов России. Подниметесь на знаменитые переславские валы — крупнейшие земляные укрепления Древней Руси. С них открываются лучшие виды на город, реку Трубеж и купола монастырей.

Рыбная слобода и переславская Венеция

Вы прогуляетесь по старой Рыбной слободе у впадения Трубежа в Плещеево озеро. Здесь и сегодня у домов стоят лодки, а жизнь по-прежнему связана с рыбалкой и водой.

Во время прогулки:

вы увидите живописные мостики и речные берега

узнаете, как жили переславские рыбаки

зайдёте в местную коптильню за свежей рыбой

полюбуетесь видами Плещеева озера

Храм на берегу озера

На стрелке озера посетим храм Сорока Севастийских мучеников — один из самых узнаваемых храмов Переславля. Красный храм с белым декором стоит прямо у воды и особенно эффектно смотрится на фоне озёрных просторов.

Свободное время у воды

В завершение поездки у вас будет время отдохнуть в «Переславской Венеции». Можно погулять вдоль реки, посидеть в кафе у воды или покататься на лодке, катамаране или сапборде.

Перед отъездом заедем в кондитерскую La Forêt за французскими пирожными, которые готовят на берегу Плещеева озера.

Организационные детали