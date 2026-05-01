Переславль-Залесский - Венеция на Плещеевом озере

Путешествие на целый день из Москвы
Приглашаем в старинный город на берегу Плещеева озера, где река Трубеж делит улицы на островки и заводи, а рыбацкие лодки по-прежнему стоят прямо у домов. За живописные речные виды и мостики эти места называют переславской Венецией.

Вы погуляете по Старому городу, подниметесь на древние земляные валы, увидите монастыри и озёрные панорамы и оцените вкус знаменитой ряпушки.
Описание экскурсии

Горицкий монастырь

Одна из главных достопримечательностей Переславля. Обитель стоит на высоком холме над городом и словно возвышается над озером.
У вас будет свободное время, чтобы:

  • пройти по монастырской территории
  • подняться на колокольню с видами на Плещеево озеро
  • увидеть крепостные стены и башни
  • посетить музеи и старинные храмы

Дендрологический сад

Один из самых необычных уголков Переславля — большой дендрарий с растениями со всего мира. Здесь соседствуют хвойные аллеи, декоративные пруды, мостики и сады в разных стилях.

Во время прогулки:

  • вы увидите редкие растения из Азии, Европы и Северной Америки
  • заглянете в аптекарский огород и сад трав
  • посетите японский сад с пагодами, ручьями и мостиками

Музей «Царство ряпушки»

Переславль невозможно представить без ряпушки — знаменитой «царской сельди», которая даже изображена на гербе города.
В музее «Царство ряпушки» вас ждёт театрализованная интерактивная экскурсия, во время которой:

  • вы узнаете историю главной переславской рыбы
  • услышите старые рыбацкие истории и местные легенды
  • поймёте, почему ряпушку подавали к царскому столу
  • попробуете копчёную ряпушку во время дегустации

Здесь же можно по желанию пообедать блюдами местной кухни.

Старый Переславль и земляные валы

Во время обзорной экскурсии вы увидите древний центр города, Красную площадь и Спасо-Преображенский собор 12 века — один из старейших белокаменных храмов России. Подниметесь на знаменитые переславские валы — крупнейшие земляные укрепления Древней Руси. С них открываются лучшие виды на город, реку Трубеж и купола монастырей.

Рыбная слобода и переславская Венеция

Вы прогуляетесь по старой Рыбной слободе у впадения Трубежа в Плещеево озеро. Здесь и сегодня у домов стоят лодки, а жизнь по-прежнему связана с рыбалкой и водой.

Во время прогулки:

  • вы увидите живописные мостики и речные берега
  • узнаете, как жили переславские рыбаки
  • зайдёте в местную коптильню за свежей рыбой
  • полюбуетесь видами Плещеева озера

Храм на берегу озера

На стрелке озера посетим храм Сорока Севастийских мучеников — один из самых узнаваемых храмов Переславля. Красный храм с белым декором стоит прямо у воды и особенно эффектно смотрится на фоне озёрных просторов.

Свободное время у воды

В завершение поездки у вас будет время отдохнуть в «Переславской Венеции». Можно погулять вдоль реки, посидеть в кафе у воды или покататься на лодке, катамаране или сапборде.

Перед отъездом заедем в кондитерскую La Forêt за французскими пирожными, которые готовят на берегу Плещеева озера.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на туристическом автобусе, билеты в музеи по программе, дегустация ряпушки
  • Дополнительно оплачивается обед — 700 ₽ за чел. (по желанию, оплачивается при покупке экскурсии)
  • На прогулке используем радиогиды
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет4890 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

