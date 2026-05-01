Вы погуляете по Старому городу, подниметесь на древние земляные валы, увидите монастыри и озёрные панорамы и оцените вкус знаменитой ряпушки.
Описание экскурсии
Горицкий монастырь
Одна из главных достопримечательностей Переславля. Обитель стоит на высоком холме над городом и словно возвышается над озером.
У вас будет свободное время, чтобы:
- пройти по монастырской территории
- подняться на колокольню с видами на Плещеево озеро
- увидеть крепостные стены и башни
- посетить музеи и старинные храмы
Дендрологический сад
Один из самых необычных уголков Переславля — большой дендрарий с растениями со всего мира. Здесь соседствуют хвойные аллеи, декоративные пруды, мостики и сады в разных стилях.
Во время прогулки:
- вы увидите редкие растения из Азии, Европы и Северной Америки
- заглянете в аптекарский огород и сад трав
- посетите японский сад с пагодами, ручьями и мостиками
Музей «Царство ряпушки»
Переславль невозможно представить без ряпушки — знаменитой «царской сельди», которая даже изображена на гербе города.
В музее «Царство ряпушки» вас ждёт театрализованная интерактивная экскурсия, во время которой:
- вы узнаете историю главной переславской рыбы
- услышите старые рыбацкие истории и местные легенды
- поймёте, почему ряпушку подавали к царскому столу
- попробуете копчёную ряпушку во время дегустации
Здесь же можно по желанию пообедать блюдами местной кухни.
Старый Переславль и земляные валы
Во время обзорной экскурсии вы увидите древний центр города, Красную площадь и Спасо-Преображенский собор 12 века — один из старейших белокаменных храмов России. Подниметесь на знаменитые переславские валы — крупнейшие земляные укрепления Древней Руси. С них открываются лучшие виды на город, реку Трубеж и купола монастырей.
Рыбная слобода и переславская Венеция
Вы прогуляетесь по старой Рыбной слободе у впадения Трубежа в Плещеево озеро. Здесь и сегодня у домов стоят лодки, а жизнь по-прежнему связана с рыбалкой и водой.
Во время прогулки:
- вы увидите живописные мостики и речные берега
- узнаете, как жили переславские рыбаки
- зайдёте в местную коптильню за свежей рыбой
- полюбуетесь видами Плещеева озера
Храм на берегу озера
На стрелке озера посетим храм Сорока Севастийских мучеников — один из самых узнаваемых храмов Переславля. Красный храм с белым декором стоит прямо у воды и особенно эффектно смотрится на фоне озёрных просторов.
Свободное время у воды
В завершение поездки у вас будет время отдохнуть в «Переславской Венеции». Можно погулять вдоль реки, посидеть в кафе у воды или покататься на лодке, катамаране или сапборде.
Перед отъездом заедем в кондитерскую La Forêt за французскими пирожными, которые готовят на берегу Плещеева озера.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на туристическом автобусе, билеты в музеи по программе, дегустация ряпушки
- Дополнительно оплачивается обед — 700 ₽ за чел. (по желанию, оплачивается при покупке экскурсии)
- На прогулке используем радиогиды
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4890 ₽