Мария — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 1994 туристов

читать дальше путешествие в прошлое столицы, где вы увидите улицы и переулки любимого города на заре его становления. Я расскажу вам о памятниках архитектуры, в том числе об утраченных, о событиях и людях, оставивших след в истории нашей любимой столицы.

Добрый день! Я Мария. Я профессиональный, аккредитованный московский гид, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов. В прошлом — учитель географии. Кандидат педагогических наук. Увлечена историей и культурой. Приглашаю вас в виртуальное