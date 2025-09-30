Венский модерн и нарышкинское барокко, шик Петровского пассажа и инженерные инновации в ЦУМе, а ещё улочка из «Доктора Живаго», православные реликвии, тайны доходных домов… В городских легендах, курьёзных историях и архитектурных деталях вы раскроете самобытный образ Петровки и увидите, как много ценных воспоминаний она хранит о Старой Москве.
Описание экскурсии
- Я расскажу историю Петровки, где улица начиналась и заканчивалась.
- Вы узнаете, почему Неглинку «заточили» двести лет назад под землю, и как бы она выглядела, если бы этого не произошло.
- Увидите образцы нарышкинского барокко и венского модерна.
- Услышите множество легенд, связанных с обывателями этих мест на рубеже 19-20 веков.
- Вспомним о забытом ремесле водовоза, извозчика и золотаря.
- Будут курьёзные истории, связанные с Большим театром, доходным домом Щербакова, домом французских виноторговцев Депре, усадьбой Воронцовых-Раевских.
- Кроме того, я покажу сохранившиеся артефакты Старой Москвы.
В нашей программе:
- Большой театр, один из самых значительных в мире театров оперы и балета. Удивительное здание с множеством подземных ходов и 15 (!) этажами.
- Малый театр с фасадом, сохранившимся со времён архитектора Бове.
- Гостиница «Метрополь». Эркеры, великолепные кованные решётки балконов, барельефы, майоликовые фризы….
- Памятник Карлу Марксу, высеченный из цельной гранитной глыбы.
- ЦУМ. Первое здание столицы, где использовались железобетонные конструкции, как при строительстве небоскрёбов в Нью-Йорке.
- Главный дом Хомякова с воссозданными фасадами 19 века. Связан подземным переходом с Большим театром.
- Доходный дом Воронцовой, Евдокимова, Шориной. Окажись мы здесь в позапрошлом столетии, непременно встретились бы с Чеховым.
- Дом Депре с любопытными барельефами.
- Петровский пассаж, где всегда располагались отделы известных торговых домов, в том числе и зарубежных.
- Бывшая усадьба Воронцовых-Раевских, построенная для одного из ближайших сподвижников императрицы Елизаветы Петровны.
- Часовня в память о существовавшей церкви Рождества Богородицы в Столешниках.
- Доходный дом страхового общества «Якорь». Одна из первых московских построек в новом стиле модерн и место со своей тайной.
- Петровские линии, описанные Б. Пастернаком в романе «Доктор Живаго». Уголок Петербурга в Москве.
- Дом кооператива «Жиркость», где Андрей Миронов провёл первые 19 лет своей жизни.
- Доходный дом Коровина, где снимал квартиру Чехов.
- Сергиевская церковь в Крапивниковом переулке, одна из старейших в Москве. Здесь находится выдающееся произведение искусства и особо почитаемая святыня — Кийский Крест.
- Дома Константинопольского подворья со впечатляющим уличным фасадом.
- Высоко-Петровский монастырь, 700-летняя мужская обитель. Обзорная информация. Осмотр монастыря самостоятельный и по желанию.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 1,2 километров.
- Экскурсия подходит для путешественников старше 12 лет.
в пятницу в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Театральная площадь. Ближайшее метро: Лубянка, Охотный ряд, Площадь революции
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1994 туристов
Добрый день! Я Мария. Я профессиональный, аккредитованный московский гид, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов. В прошлом — учитель географии. Кандидат педагогических наук. Увлечена историей и культурой. Приглашаю вас в виртуальное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
30 сен 2025
Экскурсия понравилась, у Марии глубокие познания в истории Москвы и очень логичное изложение материала. Интересные места, иллюстрированные фотографиями прошлого, что добавляет особый шарм.
А
Анастасия
20 сен 2025
Прекрасная экскурсия, и очень хорошая экскурсовод Мария. Приятно провели субботу
Е
Евгений
6 сен 2025
Хороший маршрут-хороший гид.
Н
Наталья
7 июл 2025
Были на всех экскурсиях Марии. Очень интересно слушать человека, который много читает, много знает, доступно излагает. Благодарю! Рекомендую всем. Такие экскурсии позволяют лучше узнать и полюбить Москву. Ждём новых маршрутов.
А
Анна
2 мар 2025
Экскурсия очень понравилась! Марии удалось увлечь нас интересным рассказом, переместить в мир прошлого
