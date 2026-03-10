Лефортово – целая вселенная, которую можно изучать годами.
Описание экскурсииЛефортово — Версаль на Яузе, вдовьи дома и художественная галерея Мы приглашаем вас познакомиться поближе с одним из старейших районов Москвы — Лефортово. Вы посетите храм Петра и Павла в Солдатской слободе — памятник петровской эпохи с сохранившимся интерьером XVIII века, увидите ансамбль первого военного госпиталя и «Вдовьи дома». Прогуляетесь по Лефортовскому парку — первому регулярному саду Москвы, который местные прозвали «Версалем на Яузе». А еще увидите Екатерининский дворец, бывший Кадетский корпус и Красные казармы. Завершим экскурсию посещением галереи «Альперт», расположенной в историческом здании дворцового комплекса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Петра и Павла в Солдатской слободе
- Первый военный госпиталь
- Вдовьи дома
- Лефортовский парк
- Екатерининский дворец
- Кадетский корпус
- Красные казармы
- Галерея «Альперт»
Что включено
- Услуги гида
- Посещение галереи «Альперт»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Лефортово
Завершение: У метро Лефортово
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
