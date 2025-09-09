Максим Благодарим Лилию за отличную прогулку, договорились перенести начало на более позднее время, очень хотелось увидеть все с вечерней подсветкой. Экскурсовод располагает с первой минуты, много знает, богатая речь, веселая и главное, заинтересована подарить нам праздник! рекомендуем!

М Мария Экскурсия очень понравилась,узнали историю,запоминающиеся факты,сделали много красивых фото. Экскурсовод Лилия хорошо разбирается в теме, умеет рассказать просто,интересно и весело. Рекомендую!!! Получите удовольствие.

Инга Очень довольны экскурсией. Интересная задумка и продуманный маршрут, невероятная красота цветов, позитивный настрой экскурсовода и интересные задания, познавательная прогулка. Интересно будет как взрослым, так и детям. Спасибо, Лилия! Рекомендуем!

Вика Отличная семейная экскурсия! Красота и величие на каждом шагу! Позвнавательно и весело, разнообразные задания, мы, взрослые тоже активно участвовали. Лилия, спасибо вам, вы талантливый экскурсовод, отличный рассказчик и очень позитивный человек. Рекомендую.

Е Елена Роскошное по красоте место, цветы, фонтаны, скульптуры. Очень довольны экскурсионной программой, увлекательно, динамично, интересно, весело и познавательно. Лилия спасибо большое. Рекомендую!