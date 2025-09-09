Мои заказы

ВДНХ и тайны цветочной планеты: весёлый квест для взрослых и детей

Погулять по одному из самых грандиозных парков Москвы и узнать его историю
ВДНХ подобна волшебной планете. Дома здесь словно сказочные цветы, а причудливые орнаменты наполнены тайными смыслами. Мы рассмотрим павильоны, скульптуры и фонтаны. С помощью подсказок и забавных заданий вы научитесь понимать язык узоров и цветов. Прочитаете послания о дружбе народов, культуре и традициях. А в финале мы устроим шуточный парад достижений.
5
6 отзывов
Ближайшие даты:
17
ноя18
ноя21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

  • Вы познакомитесь с архитектурными шедеврами ВНДХ
  • Мы пройдём по цветущей Центральной аллее со сказочными фонтанами
  • Побродим по каштановой аллее Космонавтов
  • Выйдем на площадь Дружбы народов и рассмотрим одноименный фонтан — символ не только ВДНХ, но и всей Москвы
  • Полюбуемся величественными павильонами бывших союзных республик: Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, резной карельский павильон и другими
  • Остановимся перед роскошным фонтаном «Каменный цветок» и вглядимся в яркие образы уральских сказов Бажова
  • И многое другое

В игровой форме вы разберётесь:

  • С чего всё начиналось
  • Как менялись павильоны, их названия, архитектура и сама идея выставки
  • Что навсегда исчезло и осталось лишь на фото
  • Как расшифровать скрытые символы в деталях архитектуры
  • Кто создал павильоны, скульптуры и фонтаны
  • С какими национальными традициями связано это место

А ещё я расскажу легенды о цветах и растениях, которые мы встретим на ВДНХ.

Организационные детали

  • Программа-квест подойдёт путешественникам любого возраста
  • В конце каждый получит небольшой памятный сувенир
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • По запросу квест можно провести для школьного класса

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа на ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 588 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
5
6
4
3
2
1
Максим
Максим
9 сен 2025
Благодарим Лилию за отличную прогулку, договорились перенести начало на более позднее время, очень хотелось увидеть все с вечерней подсветкой. Экскурсовод располагает с первой минуты, много знает, богатая речь, веселая и главное, заинтересована подарить нам праздник! рекомендуем!
М
Мария
1 авг 2025
Экскурсия очень понравилась,узнали историю,запоминающиеся факты,сделали много красивых фото. Экскурсовод Лилия хорошо разбирается в теме, умеет рассказать просто,интересно и весело. Рекомендую!!! Получите удовольствие.
Инга
Инга
30 июл 2025
Очень довольны экскурсией. Интересная задумка и продуманный маршрут, невероятная красота цветов, позитивный настрой экскурсовода и интересные задания, познавательная прогулка. Интересно будет как взрослым, так и детям. Спасибо, Лилия! Рекомендуем!
Вика
Вика
12 июл 2025
Отличная семейная экскурсия! Красота и величие на каждом шагу! Позвнавательно и весело, разнообразные задания, мы, взрослые тоже активно участвовали. Лилия, спасибо вам, вы талантливый экскурсовод, отличный рассказчик и очень позитивный человек. Рекомендую.
Е
Елена
7 июл 2025
Роскошное по красоте место, цветы, фонтаны, скульптуры. Очень довольны экскурсионной программой, увлекательно, динамично, интересно, весело и познавательно. Лилия спасибо большое. Рекомендую!
С
Снежана
4 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод располагает к себе, много знает, умеет интересно и доступно подать информацию. Остались довольны и рекомендуем.

