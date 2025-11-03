Вероника управляет мотоциклом с детства и легко даст фору многим мужчинам. Её стиль — уверенность. Её язык — скорость. Она проведёт вас по самым живописным маршрутам Москвы — это не просто поездка, а приключение, которое ломает стереотипы и дарит чувство уважения к мастерству и смелости.

Описание экскурсии

Вы прокатитесь по столице с девушкой-пилотом — её стаж вождения мотоцикла более 15 лет.

Увидите знаковые места:

ВДНХ

проспект Мира

Садовое кольцо

Мясницкую улицу

Кремлёвскую набережную

Кутузовский проспект

смотровую площадку с видом на башни «Москва-Сити»

ТТК

Или выберете другой маршрут на странице нашей команды.

Почувствуете свободу дороги и убедитесь, что скорость и мастерство не имеют гендера.

Организационные детали

Как проходит мотопрогулка

Поедем на люксовом мотоцикле Honda с боковой люлькой или спортивно-туристическом мотоцикле Honda CBR1100 BlackBird

Пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду

Особенности программы

Вес участника — не более 100 кг для двухколёсного мотоцикла

На мотоцикле с боковой люлькой Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 100 кг

Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на мотоцикле c боковой люлькой с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах

Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду

Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing

На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита

Выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мотокомбинезоны)

В дождь выдаём дождевики

Дополнительные опции