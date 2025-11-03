Вероника управляет мотоциклом с детства и легко даст фору многим мужчинам. Её стиль — уверенность. Её язык — скорость.
Она проведёт вас по самым живописным маршрутам Москвы — это не просто поездка, а приключение, которое ломает стереотипы и дарит чувство уважения к мастерству и смелости.
Описание экскурсии
Вы прокатитесь по столице с девушкой-пилотом — её стаж вождения мотоцикла более 15 лет.
Увидите знаковые места:
- ВДНХ
- проспект Мира
- Садовое кольцо
- Мясницкую улицу
- Кремлёвскую набережную
- Кутузовский проспект
- смотровую площадку с видом на башни «Москва-Сити»
- ТТК
Или выберете другой маршрут на странице нашей команды.
Почувствуете свободу дороги и убедитесь, что скорость и мастерство не имеют гендера.
Организационные детали
Как проходит мотопрогулка
- Поедем на люксовом мотоцикле Honda с боковой люлькой или спортивно-туристическом мотоцикле Honda CBR1100 BlackBird
- Пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
Особенности программы
- Вес участника — не более 100 кг для двухколёсного мотоцикла
- На мотоцикле с боковой люлькой Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 100 кг
- Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на мотоцикле c боковой люлькой с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах
Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду
- Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
- На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита
- Выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мотокомбинезоны)
- В дождь выдаём дождевики
Дополнительные опции
- Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску)
- По вашему желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
3 ноя 2025
Это была моя вторая мотопрогулка с этой командой — и второй раз я в абсолютном восторге!
После первого заезда не отпускало месяц, даже задумалась об обучении в мотошколе следующей весной, поэтому захотелось покататься и пообщаться с девушкой-мотоциклисткой. Благодарю Веронику за ответы на все мои вопросы, за заботу и за виртуозное вождение, конечно)
Мария
6 окт 2025
Очень понравилось! Спасибо большое Веронике за классную поездку по вечерней Москве! Всё абсолютно безопасно, под контролем пилота, чувствуешь себя спокойно. Погода была не самая удачная, но даже это не стало помехой и вообще никак не испортило впечатление. Всё продумано до мелочей! Эмоции на высоте!
Входит в следующие категории Москвы
