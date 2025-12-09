Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Мотопрогулка по смотровым Москвы
Погрузитесь в атмосферу мотокультуры столицы и насладитесь видами с лучших смотровых площадок. Видеосъёмка и комфортное оборудование включены
Начало: У метро ВДНХ
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5790 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Москвы в Дмитров - на мотоцикле
Почувствовать себя мототуристом, прокатиться по подмосковным трассам и посетить Дмитровский кремль
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за человека
