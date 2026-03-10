Когда-то по Рублево-Успенской дороге ездил на соколиную охоту самый Грозный государь Всея Руси. В конце XVIII века вдоль нее стали вырастать дворянские имения Голицыных, Шереметевых, Юсуповых. Мы заедем в статусные рублевские поселки, увидим старинные дома и древние храмы.
А в усадьбе Архангельское познакомимся с историей ее владельцев, прогуляемся по Императорской аллее и осмотрим главный дворец.
Описание экскурсииОб обитателях Рублевки и их землях В Барвихе мы узнаем, отчего она раньше называлась Оборвихой, заглянем в древнюю церковь Рождества Христова (XV век!) и познакомимся с тайнами неоготического замка баронессы Мейендорф, который ныне является загородной правительственной резиденцией. Проедем через поселки Николина Гора (здесь в разное время проживали или живут и по сей день: композиторы Прокофьев и Рихтер, физик Сергей Капица, семейство Михалковых), увидим другие поселки с гламурной инфраструктурой, конечно, услышим рассказ о самых знаменитых обитателях Рублевки. Далее наш путь лежит в село Ильинское, любимую подмосковную усадьбу Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Здесь вы посетите храм Илии Пророка — яркий образец русского барокко начала ХVIII века. Архангельское — роскошная усадьба Юсуповых Каждый из сановных владельцев имений на Царской дороге, спешил перещеголять соседей в роскоши своих дворцов, и все же драгоценным бриллиантом в ожерелье этих имений стала усадьба Архангельское. Мы прогуляемся по Императорской аллее, увидим Верхнюю и Нижнюю террасы парка. В парадной части парка вы увидите «императорские» колонны, воздвигнутые в память посещения Архангельского императорами Российской Империи и любимый памятник владельца Архангельского Николая Юсупова — храм-алтарь императрицы Екатерины Великой, представленной в образе Фемиды. Вы услышите рассказ о сиятельных владельцах Архангельского князьях Одоевских, Голицыных, а также Юсуповых, которые по знатности рода не уступали Романовым, а по богатству – даже превосходили венценосную семью!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Барвиха, замок баронессы Мейендорф
- Церковь Рождества Христова
- Поселок Николина гора
- Храм Илии Пророка
- Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы Архангельское
- Храм-усыпальницы или каретная галерея князей Юсуповых
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионная программа
- Входные билеты по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Использование устройства «радиогид»
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
