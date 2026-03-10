Описание Фото Ответы на вопросы Когда-то по Рублево-Успенской дороге ездил на соколиную охоту самый Грозный государь Всея Руси. В конце XVIII века вдоль нее стали вырастать дворянские имения Голицыных, Шереметевых, Юсуповых. Мы заедем в статусные рублевские поселки, увидим старинные дома и древние храмы.



А в усадьбе Архангельское познакомимся с историей ее владельцев, прогуляемся по Императорской аллее и осмотрим главный дворец.

Magput Туроператор Ваш гид в Москве Групповая экскурсия Длитель­ность 6.5 часов На чём проводится На автобусе 4490 ₽ за человека

Описание экскурсии Об обитателях Рублевки и их землях В Барвихе мы узнаем, отчего она раньше называлась Оборвихой, заглянем в древнюю церковь Рождества Христова (XV век!) и познакомимся с тайнами неоготического замка баронессы Мейендорф, который ныне является загородной правительственной резиденцией. Проедем через поселки Николина Гора (здесь в разное время проживали или живут и по сей день: композиторы Прокофьев и Рихтер, физик Сергей Капица, семейство Михалковых), увидим другие поселки с гламурной инфраструктурой, конечно, услышим рассказ о самых знаменитых обитателях Рублевки. Далее наш путь лежит в село Ильинское, любимую подмосковную усадьбу Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Здесь вы посетите храм Илии Пророка — яркий образец русского барокко начала ХVIII века. Архангельское — роскошная усадьба Юсуповых Каждый из сановных владельцев имений на Царской дороге, спешил перещеголять соседей в роскоши своих дворцов, и все же драгоценным бриллиантом в ожерелье этих имений стала усадьба Архангельское. Мы прогуляемся по Императорской аллее, увидим Верхнюю и Нижнюю террасы парка. В парадной части парка вы увидите «императорские» колонны, воздвигнутые в память посещения Архангельского императорами Российской Империи и любимый памятник владельца Архангельского Николая Юсупова — храм-алтарь императрицы Екатерины Великой, представленной в образе Фемиды. Вы услышите рассказ о сиятельных владельцах Архангельского князьях Одоевских, Голицыных, а также Юсуповых, которые по знатности рода не уступали Романовым, а по богатству – даже превосходили венценосную семью!

