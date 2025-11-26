Архангельское — одна из самых роскошных и хорошо сохранившихся подмосковных усадеб. Предлагаем вам познакомиться с легендарным местом в формате квеста — вас ждут интересные вопросы и незабываемые факты! Вы подниметесь на настоящий подмосковный Олимп, увидите Архангельское глазами его известных владельцев. Узнаете о проклятии рода Юсуповых — и не только.

Описание билета

Вы начнёте с прогулки по французскому саду, расчерченному, словно по линейке. И пейзажному парку над рекой — его словно создали для романтических встреч.

Вы увидите старинный дворец и величественную усыпальницу, а также полюбуетесь коллекцией скульптуры, которой позавидовали бы даже в Версале.

Узнаете, чем жили, о чём мечтали и чего боялись хозяева Архангельского — князья Юсуповы, представители богатейшего рода времён Российской империи.

Не забывайте обращать внимание на детали: исследуйте фамильный склеп и найдите светских львиц, чтобы разгадать тайну династии Юсуповых!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно