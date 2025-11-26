Архангельское — одна из самых роскошных и хорошо сохранившихся подмосковных усадеб.
Предлагаем вам познакомиться с легендарным местом в формате квеста — вас ждут интересные вопросы и незабываемые факты! Вы подниметесь на настоящий подмосковный Олимп, увидите Архангельское глазами его известных владельцев. Узнаете о проклятии рода Юсуповых — и не только.
Описание билета
Вы начнёте с прогулки по французскому саду, расчерченному, словно по линейке. И пейзажному парку над рекой — его словно создали для романтических встреч.
Вы увидите старинный дворец и величественную усыпальницу, а также полюбуетесь коллекцией скульптуры, которой позавидовали бы даже в Версале.
Узнаете, чем жили, о чём мечтали и чего боялись хозяева Архангельского — князья Юсуповы, представители богатейшего рода времён Российской империи.
Не забывайте обращать внимание на детали: исследуйте фамильный склеп и найдите светских львиц, чтобы разгадать тайну династии Юсуповых!
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в парк усадьбы «Архангельское»
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк усадьбы «Архангельское»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16418 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Москвы
