Аркадий Францевич Кошко — человек-легенда в истории сыска. Его имя наводило ужас на преступный мир 20 века, а возглавляемое им московское ведомство считалось лучшим в мире. Свою работу в полиции он увлекательно описал в мемуарах, которые имели грандиозный успех. Мы посетим места из его произведений, поговорим о русском Холмсе и его гениальных методах.

Описание экскурсии

Рассмотрим здания, которые принадлежали героине самого первого рассказа А. Ф. Кошко о краже драгоценностей на внушительную сумму

Попытаемся вместе выяснить, мог ли особняк Волковых-Сорокоумовских быть местом преступления, описанного в рассказе «Мечта любви»

Пройдёмся по булыжной мостовой, по которой, возможно, ходил сам сыщик

Увидим, где располагалась Московская сыскная полиция, и поговорим о том, что находилось на территории управления

Вы узнаете, где и при каких обстоятельствах встретились Гиляровский и Кошко

Также я покажу места, связанные с одним из самых жутких убийств начала 20 века

В своём рассказе «Сыскной аппарат» Аркадий Францевич пишет: «Вступив в должность начальника Московской сыскной полиции, я застал там дела в большом хаосе. Не было стройной системы в розыскном аппарате, количество неоткрытых преступлений было чрезвычайно велико, процент преступности несоразмерно высок. Я деятельно принялся за реорганизацию дела и, не хвалясь, улучшил его».

Я расскажу о личных качествах выдающегося сыщика и методах, которые помогли ему раскрыть множество преступлений и принесли славу в России и Европе. И конечно, обсудим, действительно ли есть сходство между Кошко и Холмсом.

Организационные детали