Аркадий Францевич Кошко — человек-легенда в истории сыска.
Его имя наводило ужас на преступный мир 20 века, а возглавляемое им московское ведомство считалось лучшим в мире. Свою работу в полиции он увлекательно описал в мемуарах, которые имели грандиозный успех. Мы посетим места из его произведений, поговорим о русском Холмсе и его гениальных методах.
Его имя наводило ужас на преступный мир 20 века, а возглавляемое им московское ведомство считалось лучшим в мире. Свою работу в полиции он увлекательно описал в мемуарах, которые имели грандиозный успех. Мы посетим места из его произведений, поговорим о русском Холмсе и его гениальных методах.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
- Рассмотрим здания, которые принадлежали героине самого первого рассказа А. Ф. Кошко о краже драгоценностей на внушительную сумму
- Попытаемся вместе выяснить, мог ли особняк Волковых-Сорокоумовских быть местом преступления, описанного в рассказе «Мечта любви»
- Пройдёмся по булыжной мостовой, по которой, возможно, ходил сам сыщик
- Увидим, где располагалась Московская сыскная полиция, и поговорим о том, что находилось на территории управления
- Вы узнаете, где и при каких обстоятельствах встретились Гиляровский и Кошко
- Также я покажу места, связанные с одним из самых жутких убийств начала 20 века
В своём рассказе «Сыскной аппарат» Аркадий Францевич пишет: «Вступив в должность начальника Московской сыскной полиции, я застал там дела в большом хаосе. Не было стройной системы в розыскном аппарате, количество неоткрытых преступлений было чрезвычайно велико, процент преступности несоразмерно высок. Я деятельно принялся за реорганизацию дела и, не хвалясь, улучшил его».
Я расскажу о личных качествах выдающегося сыщика и методах, которые помогли ему раскрыть множество преступлений и принесли славу в России и Европе. И конечно, обсудим, действительно ли есть сходство между Кошко и Холмсом.
Организационные детали
- Начало экскурсии на Тверском бульваре, завершение на Театральной площади
- Дополнительные расходы: по желанию кофе по пути
- Ограничение по возрасту (16+) обусловлено содержанием рассказа, в котором будут описания сцен жестокости
в воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В начале Тверского бульвара
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Москве
Здравствуйте и никогда не болейте! Я аттестованный экскурсовод Москвы и аккредитованный экскурсовод Московского метрополитена. Стать гидом меня подтолкнула любовь к истории. Я смотрю лекции и читаю книги по мировой истории, истории России и Церкви. Но особняком стоят мемуары известных и неизвестных людей, а также дореволюционные и советские журналы и газеты. Буду рада видеть вас на своих экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 авг 2024
Великолепная экскурсия! Просто глоток свежего воздуха для тех, кто ищет не ширпотреб, а что-то действительно интересное и необычное. Алеся - человек, глубоко изучивший биографию "Русского Шерлока Холмса", горит этой темой
И
Ирина
22 авг 2024
Алеся-- увлечённый человек и интересный рассказчик. Очень трудно сделать так, чтобы такая тематическая экскурсия понравилась и опытным любителям детективов и тру крайм историй, и неискушенным слушателям. Но Алесе это удалось. Однозначно рекомендую тем, кто любит историю и детективные истории)
И
Ирина
8 авг 2024
Благодарю Алесю за насыщенную экскурсию, тема очень интересная, захотелось прочитать мемуары такого необычного человека!
Очень рекомендую данную экскурсию, если вы хотите провести два часа, неспешно передвигаясь по улочкам Москвы, слушая удивительные истории от человека, увлеченного своей профессией! Спасибо, Алеся! 🥰🥰🥰
Очень рекомендую данную экскурсию, если вы хотите провести два часа, неспешно передвигаясь по улочкам Москвы, слушая удивительные истории от человека, увлеченного своей профессией! Спасибо, Алеся! 🥰🥰🥰
Anna
4 авг 2024
Спасибо за прогулку, теперь хочется прочитать обо всех приключениях Кошко
Денис
4 авг 2024
Нравятся тематические экскурсии. Выбирал редкую, ибо в Москве был несколько часов. Кошко забытая фамилия. Желаю экскурсоводу процветания!
Н
Наталья
2 авг 2024
Бриллиант среди экскурсий.
к
кармен
25 июл 2024
Может быть добавить еще несколько историй. Мне очень понравилось, конечно буду и советовать и делиться с любителями гулять по городу и слушать эрудированного рассказчика.
Пешеходная увлекательная прогулка, и еще и с детективными историями.
Большое спасибо!
Пешеходная увлекательная прогулка, и еще и с детективными историями.
Большое спасибо!
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