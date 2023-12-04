Отыскать паб в стиле Гарри Поттера, побывать в подвалах Солянки и увидеть люстры на деревьях
Китай-город уже давно имеет славу самого барного района Москвы.
На прогулке мы покажем вам несколько необычных заведений, расскажем их концепцию и исторические подоплёки, а также заведём в неожиданные закоулки. Ведь именно здесь историю ценят и адаптируют под современность как никогда круто и умело!
На прогулке мы покажем вам несколько необычных заведений, расскажем их концепцию и исторические подоплёки, а также заведём в неожиданные закоулки. Ведь именно здесь историю ценят и адаптируют под современность как никогда круто и умело!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы с вами посетим 5 заведений. Во время прогулки вы:
- Побываете в аутентичном английском пабе в стиле Гарри Поттера
- Попадёте в легендарные подвалы Солянки
- Найдёте бар-коммуналку в бывшем особняке конца 18 века
- Зайдёте в гости в квартиру конца 70-х годов
- Узнаете про секретные бары
- Посетите культовое место всех тусовщиков, где люстры на деревьях растут, и поймёте, как из бывшего гаража сделать «СЮР».
Помимо истории баров, мы отлично знаем историю Китай-города, поэтому будем приправлять прогулку интересными байками и легендами.
Кому подойдёт программа
Экскурсия будет интересна и москвичам, и гостям столицы. Компаниям и тем, кто просто любит барную культуру. Возраст участников — 25-60 лет.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — напитки и закуски в барах (по желанию)
- По вашему настроению продолжительность прогулки может быть увеличена за доплату
- Вы можете прийти на экскурсию большой компанией: за каждого доп. участника доплата — 1000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 596 туристов
Меня зовут Алёна, я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фото-гидов в Москве. Мы придумываем авторские маршруты и водим фотоэкскурсии уже больше года. Наш формат отличается от других экскурсий: мы создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу на прогулке, доступно рассказываем историю Москвы, делимся её тайнами и легендами и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.
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