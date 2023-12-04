Необычные бары Китай-города

Индивидуальная экскурсия в Москве

Отыскать паб в стиле Гарри Поттера, побывать в подвалах Солянки и увидеть люстры на деревьях

Китай-город уже давно имеет славу самого барного района Москвы.

На прогулке мы покажем вам несколько необычных заведений, расскажем их концепцию и исторические подоплёки, а также заведём в неожиданные закоулки. Ведь именно здесь историю ценят и адаптируют под современность как никогда круто и умело!
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Необычные бары Китай-города
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы с вами посетим 5 заведений. Во время прогулки вы:

  • Побываете в аутентичном английском пабе в стиле Гарри Поттера
  • Попадёте в легендарные подвалы Солянки
  • Найдёте бар-коммуналку в бывшем особняке конца 18 века
  • Зайдёте в гости в квартиру конца 70-х годов
  • Узнаете про секретные бары
  • Посетите культовое место всех тусовщиков, где люстры на деревьях растут, и поймёте, как из бывшего гаража сделать «СЮР».

Помимо истории баров, мы отлично знаем историю Китай-города, поэтому будем приправлять прогулку интересными байками и легендами.

Кому подойдёт программа

Экскурсия будет интересна и москвичам, и гостям столицы. Компаниям и тем, кто просто любит барную культуру. Возраст участников — 25-60 лет.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — напитки и закуски в барах (по желанию)
  • По вашему настроению продолжительность прогулки может быть увеличена за доплату
  • Вы можете прийти на экскурсию большой компанией: за каждого доп. участника доплата — 1000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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