Китай-город уже давно имеет славу самого барного района Москвы.
На прогулке мы покажем вам несколько необычных заведений, расскажем их концепцию и исторические подоплёки, а также заведём в неожиданные закоулки. Ведь именно здесь историю ценят и адаптируют под современность как никогда круто и умело!
На прогулке мы покажем вам несколько необычных заведений, расскажем их концепцию и исторические подоплёки, а также заведём в неожиданные закоулки. Ведь именно здесь историю ценят и адаптируют под современность как никогда круто и умело!
Описание экскурсии
Мы с вами посетим 5 заведений. Во время прогулки вы:
- Побываете в аутентичном английском пабе в стиле Гарри Поттера
- Попадёте в легендарные подвалы Солянки
- Найдёте бар-коммуналку в бывшем особняке конца 18 века
- Зайдёте в гости в квартиру конца 70-х годов
- Узнаете про секретные бары
- Посетите культовое место всех тусовщиков, где люстры на деревьях растут, и поймёте, как из бывшего гаража сделать «СЮР».
Помимо истории баров, мы отлично знаем историю Китай-города, поэтому будем приправлять прогулку интересными байками и легендами.
Кому подойдёт программа
Экскурсия будет интересна и москвичам, и гостям столицы. Компаниям и тем, кто просто любит барную культуру. Возраст участников — 25-60 лет.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — напитки и закуски в барах (по желанию)
- По вашему настроению продолжительность прогулки может быть увеличена за доплату
- Вы можете прийти на экскурсию большой компанией: за каждого доп. участника доплата — 1300 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2897 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты уже больше года. Создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 9 мая 2026
Спасибо! Замечательная прогулка. Интересные места, вкусные напитки. Хорошо провели время, будем рекомендовать)))
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Всем добрый вечер! Выдержала неделю, чтобы реально оценить и соскучиться по этой экскурсии! Девочки - это пушка, огонь, бомба, супер….. ну или что там пишут еще…. НО, я считаю, что
+2
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праздновала с подругами свой День Рождения, вроде бы все стандартные заведения/ рестораны приелись, хотелось чего-то необычного, нового и интересного)
и я угадала с выбором!! у нас был гид Александр, остались им
и я угадала с выбором!! у нас был гид Александр, остались им
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Запланировал экскурсию как часть празднования своего дня рождения с друзьями и ничуть не пожалел. Во-первых, я много лет живу в Москве, но действительно не знал некоторые интересные места - они
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Г
Разрыв шаблонов! очень круто! Александр,спасибо большое ❤️
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Экскурсия была подарком для наших мужчин на 23 февраля. Они сказали, что это лучший 23 февраля за всю их жизнь)))
Гид Александр рассказывал, показывал, объяснял, советовал. С ним было легко и интересно.
Сами мы бы таких замечательных мест не нашли, это точно.
Спасибо
Гид Александр рассказывал, показывал, объяснял, советовал. С ним было легко и интересно.
Сами мы бы таких замечательных мест не нашли, это точно.
Спасибо
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