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это именно так, благодаря гиду Александру!!! Знаете, это чувство, когда чувствуешь скованность или скучность или халатное отношение… мне это как доценту ВУЗа, который читает лекции на протяжении 16 лет очень знакомо… так вот, то была одна из САМЫХ КОМФОРТНЫХ И НЕСКУЧНЫХ ЭКСКУРСИЙ! Наш гид, Александр, не просто рассказал нам и показал действительно необычные бары, но и создал атмосферу прогулки с другом, с которым мы просто болтали и проникали в суть истории создания того или иного места! Всем рекомендую прогуляться по барам Китай-города именно с Александром, прочувствовать наш вайб! Мы вот планируем проникнуться еще раз интеллигентностью Александра в июне, а мои московские подружки, уже пробежались по барам, в которые нас отвел Александр и в которые запись на 2 недели вперед!!!! Так что девочки, кто хочет провести вечер алко-вкусно, исторично и аристократично - welcome к Александру! Ну и чтобы Вас заинтриговать: во время экскурсии Вы можете посетить 4-5 баров, которые могут находиться под землей, которые не отмечены на карте, которые представляют собой сплошной антиквариат или антигламур…. но в любом случае напитки в них на высоте… и несмотря на то, что мы их смешивали, ни у кого не болела голова на следующий день (это говорю Вам я, которая в принципе ничего не пьет крепче Prosecсo).