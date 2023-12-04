Китай-город уже давно имеет славу самого барного района Москвы. На прогулке мы покажем вам несколько необычных заведений, расскажем их концепцию и исторические подоплёки, а также заведём в неожиданные закоулки. Ведь именно здесь историю ценят и адаптируют под современность как никогда круто и умело!

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами посетим 5 заведений. Во время прогулки вы:

Побываете в аутентичном английском пабе в стиле Гарри Поттера

Попадёте в легендарные подвалы Солянки

Найдёте бар-коммуналку в бывшем особняке конца 18 века

Зайдёте в гости в квартиру конца 70-х годов

Узнаете про секретные бары

Посетите культовое место всех тусовщиков, где люстры на деревьях растут, и поймёте, как из бывшего гаража сделать «СЮР».

Помимо истории баров, мы отлично знаем историю Китай-города, поэтому будем приправлять прогулку интересными байками и легендами.

Кому подойдёт программа

Экскурсия будет интересна и москвичам, и гостям столицы. Компаниям и тем, кто просто любит барную культуру. Возраст участников — 25-60 лет.

Организационные детали