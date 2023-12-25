Отважная команда, вы готовы спасти Новый год от Бабы-яги и ее приспешников? Дети и взрослые отправятся в путешествие по сияющей праздничной Москве, справятся с нелегкими заданиями, обнаружат злодеев, а заодно узнают самое интересное о столице и праздновании Нового года. Экскурсия включает заходы в здания, поэтому точно не замерзнем!
Описание квеста
В погоню за похитителями Нового года!
Баба-яга никак не угомонится, друзья: вместе со своими приятелями она надумала украсть у детей праздник и оставить их без подарков. А нам с вами предстоит помешать злодеям и защитить Новый год. Для этого ребята:
- получат царский указ;
- обнаружат, где спрятался водяной, и «обезвредят» его!
- выяснят, какие на Руси были новогодние забавы, найдут прообраз пряничного домика и стены, у которых есть уши;
- повстречают драконов и героя русских сказок;
- и конечно, вспомнят новогодние песни и стихи — тогда Новый год точно будет спасен!
Праздничная Москва во всей красе
Нарядные площади и улочки, шумные ярмарки, огоньки и украшения: выполнять задания ребята будут среди новогодних декораций столицы! Дети выяснят, как в старину отмечали новый год, откуда праздник начинает шествие по России. И конечно, узнают немало интересного о Москве, например:
- отыщут украшения на башнях Московского Кремля и узнают их вес;
- встретят единорога и льва на сказочном замке и поймут, где в Москве появились первые книги и что дарили на Новый год детям в старину;
- вычислят длину самой короткой московской улочки в шагах и услышат о славном купце, прорубившем ее.
Организационные детали
- Программа рассчитана на участников от 7 лет
- Возможна как индивидуальная, так и групповая экскурсия: например, для школьного класса. Количество участников не ограничено.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5865 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Заказали экскурсию 23.12.23г. Были 5 детей от 7 лет и 5 взрослых. Дети были увлечены поисками и загадками. Были смешные исторические нюансы. Узнали больше о Кремле. Советую!
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В
Здравствуйте! На волне захватывающих радостных эмоций пишу отзыв о сегодняшней экскурсии с Еленой. Были с внуком 8-леткой. Внуку понравилось очень! Мне, бабушке- тоже! Говорит- ставим 5+. Понравилось все! И тема
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