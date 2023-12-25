Отважная команда, вы готовы спасти Новый год от Бабы-яги и ее приспешников? Дети и взрослые отправятся в путешествие по сияющей праздничной Москве, справятся с нелегкими заданиями, обнаружат злодеев, а заодно узнают самое интересное о столице и праздновании Нового года. Экскурсия включает заходы в здания, поэтому точно не замерзнем!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

В погоню за похитителями Нового года!

Баба-яга никак не угомонится, друзья: вместе со своими приятелями она надумала украсть у детей праздник и оставить их без подарков. А нам с вами предстоит помешать злодеям и защитить Новый год. Для этого ребята:

получат царский указ;

обнаружат, где спрятался водяной, и «обезвредят» его!

выяснят, какие на Руси были новогодние забавы, найдут прообраз пряничного домика и стены, у которых есть уши;

повстречают драконов и героя русских сказок;

и конечно, вспомнят новогодние песни и стихи — тогда Новый год точно будет спасен!

Праздничная Москва во всей красе

Нарядные площади и улочки, шумные ярмарки, огоньки и украшения: выполнять задания ребята будут среди новогодних декораций столицы! Дети выяснят, как в старину отмечали новый год, откуда праздник начинает шествие по России. И конечно, узнают немало интересного о Москве, например:

отыщут украшения на башнях Московского Кремля и узнают их вес;

встретят единорога и льва на сказочном замке и поймут, где в Москве появились первые книги и что дарили на Новый год детям в старину;

вычислят длину самой короткой московской улочки в шагах и услышат о славном купце, прорубившем ее.

Организационные детали