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Похитители Нового года: праздничный квест для детей

Прогуляться по нарядной Москве и помешать сказочным злодеям испортить праздник
Отважная команда, вы готовы спасти Новый год от Бабы-яги и ее приспешников? Дети и взрослые отправятся в путешествие по сияющей праздничной Москве, справятся с нелегкими заданиями, обнаружат злодеев, а заодно узнают самое интересное о столице и праздновании Нового года. Экскурсия включает заходы в здания, поэтому точно не замерзнем!
5
2 отзыва
Похитители Нового года: праздничный квест для детей
Похитители Нового года: праздничный квест для детей
Похитители Нового года: праздничный квест для детей

Описание квеста

В погоню за похитителями Нового года!

Баба-яга никак не угомонится, друзья: вместе со своими приятелями она надумала украсть у детей праздник и оставить их без подарков. А нам с вами предстоит помешать злодеям и защитить Новый год. Для этого ребята:

  • получат царский указ;
  • обнаружат, где спрятался водяной, и «обезвредят» его!
  • выяснят, какие на Руси были новогодние забавы, найдут прообраз пряничного домика и стены, у которых есть уши;
  • повстречают драконов и героя русских сказок;
  • и конечно, вспомнят новогодние песни и стихи — тогда Новый год точно будет спасен!

Праздничная Москва во всей красе

Нарядные площади и улочки, шумные ярмарки, огоньки и украшения: выполнять задания ребята будут среди новогодних декораций столицы! Дети выяснят, как в старину отмечали новый год, откуда праздник начинает шествие по России. И конечно, узнают немало интересного о Москве, например:

  • отыщут украшения на башнях Московского Кремля и узнают их вес;
  • встретят единорога и льва на сказочном замке и поймут, где в Москве появились первые книги и что дарили на Новый год детям в старину;
  • вычислят длину самой короткой московской улочки в шагах и услышат о славном купце, прорубившем ее.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на участников от 7 лет
  • Возможна как индивидуальная, так и групповая экскурсия: например, для школьного класса. Количество участников не ограничено.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5865 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
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в который влюбляются с первого взгляда, и покажем её с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна. Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русском и английском языках. Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а её особой страстью является балет; проводит экскурсии на русском и английском языках. Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актёром, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли! Элина — гид, переводчик, экскурсовод, 10 лет в профессии. Финалист конкурса «Московские мастера-2023». Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия». Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на «Детском радио», прогулки в Кремле, квесты в Третьяковке и Музее космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому! А ещё частью нашей команды стала Кира. За 13 лет работы она поняла, что её истинная страсть лежит в общении с детьми. Благодаря уникальному опыту с путешественниками из разных стран и разных возрастов она сумела найти своё призвание в создании незабываемых экскурсий для детей. Как мама юного москвоведа, Кира легко находит взаимопонимание со школьниками и их родителями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Заказали экскурсию 23.12.23г. Были 5 детей от 7 лет и 5 взрослых. Дети были увлечены поисками и загадками. Были смешные исторические нюансы. Узнали больше о Кремле. Советую!
Заказали экскурсию 23.12.23г. Были 5 детей от 7 лет и 5 взрослых. Дети были увлечены поисками
Заказали экскурсию 23.12.23г. Были 5 детей от 7 лет и 5 взрослых. Дети были увлечены поисками
Заказали экскурсию 23.12.23г. Были 5 детей от 7 лет и 5 взрослых. Дети были увлечены поисками
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В
Здравствуйте! На волне захватывающих радостных эмоций пишу отзыв о сегодняшней экскурсии с Еленой. Были с внуком 8-леткой. Внуку понравилось очень! Мне, бабушке- тоже! Говорит- ставим 5+. Понравилось все! И тема
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в виде квеста-игры! И информация! Столько интересного узнали о празднике Новый год, об истории страны, о Москве, об историческом цене Москвы! Мне, бабушке- самой было очень интересно! Время пролетело быстро! Отношение Елены- превосходное! Заинтересовала внука! Когда возвращались с ним с экскурсии, он говорит- я все запомнил. Проверяли с ним друг друга- кто что запомнил. Все! Это значит, что для ребенка подача информации была такой интересной и такой точечной, что запомнилось! Я благодарна Елене! Мы благодарны Елене! Еще будем планировать экскурсию с ней. С уважением Валентина и Михаил.

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