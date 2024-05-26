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Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
«Поговорим даже о привидениях, живущих в посольстве Туниса, и о том, как сотрудники от них спасаются»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
«Но самое главное заключается в том, что посольства хранят удивительные тайны и истории, которые можно узнать на нашей экскурсии»
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1
«Вы узнаете, какое посольство хранит самую страшную историю, где останавливались Черчилль и Де Голль, какой архитектор повсюду изображал свой символ и много других интересных историй»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 мая 2024Достаточно интересный маршрут по, казалось бы, известному маршруту возле Тверской-Маяковской. Очень красивые и завораживающие здания посольств, каждый со своей историей.
- ННадежда21 мая 2024Замечательный экскурсовод!
- ООльга5 мая 2024Экскурсия очень понравилась, я и не представляла, что в Москве столько посольств. Узнали от экскурсовода много интересных фактов про посольства и особняки, в которых они расположены. Спасибо большое!
- ЮЮлия4 мая 2024Интересно, познавательно! На другой вечерней экскурсии, благодаря полученным знаниям, смогли ответить на каверзный вопрос другого экскурсовода! Мы молодцы)))
- ТТатьяна29 апреля 2024Хорошая, содержательная экскурсия, группа была большая, так как были теплые праздничные дни, но это не повлияло на впечатления, гид был в микрофоне, все было прекрасно слышно
- ААндрей5 мая 2022Всё отлично, только между точками 1 и 2 большое расстояние
- ЮЮлия10 апреля 2022Интересная экскурсия и формат.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Посольства»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Посольства" можно забронировать 3 экскурсии от 490 до 700. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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