Посольства – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Посольства» в Москве, цены от 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
15 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
«Поговорим даже о привидениях, живущих в посольстве Туниса, и о том, как сотрудники от них спасаются»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Групповая
2 часа
76 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
«Но самое главное заключается в том, что посольства хранят удивительные тайны и истории, которые можно узнать на нашей экскурсии»
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1
«Вы узнаете, какое посольство хранит самую страшную историю, где останавливались Черчилль и Де Голль, какой архитектор повсюду изображал свой символ и много других интересных историй»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Посольства»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Посольства" можно забронировать 3 экскурсии от 490 до 700. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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