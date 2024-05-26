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Классный, образованный гид Андрей! Спасибо большое за впечатления:) Наверно, если вы спрашиваете меня, что можно было бы сделать ЕЩЁ лучше, так это больше каких-то запоминающихся веселых или необычных фактов. Года, фамилии, забылись спустя несколько минут, а вот нестандартные необычные факты остались