Отправляйтесь на прогулку по 9 наиболее примечательным посольствам западной части центра Москвы. Вы пройдете к посольствам и резиденциям послов Франции, США, Канады, Италии, Австралии и другим.

Узнаете много интересного, малоизвестного и таинственного об истории посольств и зданий, где они находятся. Посмотрите на уникальные, всемирно известные переулки западной части Москвы.

Вы узнаете, какое посольство хранит самую страшную историю, где останавливались Черчилль и Де Голль, какой архитектор повсюду изображал свой символ и много других интересных историй.

Начнем прогулку от посольства Франции на Якиманке и закончим вблизи Смоленской площади у Итальянского посольства.