Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков

Секреты посольств Москвы

Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков

Что вы увидите 🤩

  • Посольство Франции — особняк купца Игумнова
  • Резиденция посла Австралии — особняк Дерожинской
  • Посольство Австрии — особняк Миндовского
  • Посольство Канады — особняк купца Казакова
  • Посольство Норвегии — особняк Грачева
  • Бывшее посольство Новой Зеландии — особняк Миндовского
  • Посольство США
  • Резиденция посла США — особняк Второва
  • Посольство Италии — особняк Берга
Отправляйтесь на прогулку по 9 наиболее примечательным посольствам западной части центра Москвы. Вы пройдете к посольствам и резиденциям послов Франции, США, Канады, Италии, Австралии и другим.
Узнаете много интересного, малоизвестного и таинственного об истории посольств и зданий, где они находятся. Посмотрите на уникальные, всемирно известные переулки западной части Москвы.
Вы узнаете, какое посольство хранит самую страшную историю, где останавливались Черчилль и Де Голль, какой архитектор повсюду изображал свой символ и много других интересных историй.
Начнем прогулку от посольства Франции на Якиманке и закончим вблизи Смоленской площади у Итальянского посольства.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
490 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации мест, где можно перекусить по пути
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1
Завершение: Денежный переулок, 8
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские🧒Для детей🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров⚙️Необычные🌇Вечерние👨‍👩‍👧‍👦Семейные🔭Обзорные🏰Дворцы, замки и особняки#Необычные дома#Интерактивные#Тематические экскурсии🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
4.4
25
700
за 1 чел.
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
В течение 2-х часовой экскурсии по посольствам Москвы вы увидите особняк...
вт, чт. 19:00, сб, вс. 13:00
Сердце Москвы: история старого города
700
за 1 чел.
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города, узнаем, как расцветала и росла Москва, как...
по субботам в 12.00
Свидание со Старой Москвой
Индивидуальная экскурсия
5
134
2ч 30м
400
за 1 чел.
Свидание со Старой Москвой
Солянка, Хитровка, Яуза и другие чудесные островки прошлого на дружеской экскурсии
Загадки Старой Москвы
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 500
за 1-5 чел.
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Москва Купеческая. Замоскворечье
3
2
700
за 1 чел.
Москва Купеческая. Замоскворечье
Замоскворечье - необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками,...
В указанные даты в 13:00
Душа Москвы в скрытых дворах
5
2
2ч 30м
900
за 1 чел.
Душа Москвы в скрытых дворах
Какая для вас Москва
со 2-го по 9-е мая ежедневно в 14:00
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Индивидуальная экскурсия
4.3
9
3 500
за 1-10 чел.
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
«Если хотите понять и почувствовать Москву, погуляйте по Старому Донскому кладбищу. » Борис Акунин
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
4
6
500
за 1 чел.
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Вас ждет экскурсия по одному из самых криминальных мест старой Москвы
Каждую пятницу в 18:00
Секреты Ивановской горки
5
9
2ч 30м
500
за 1 чел.
Секреты Ивановской горки
Исследовать один из старейших районов Москвы и раскрыть историю его знаковых мест
Петровка — душа Москвы
Индивидуальная экскурсия
5
8
3 250
за 1-5 чел.
Петровка — душа Москвы
Раскрыть историю одной из старейших улиц столицы и прилегающих к ней переулков
Москва заповедная
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 000
за 1-6 чел.
Москва заповедная
Москва строилась и перестраивалась всегда
по запросу
Детский квест по переулкам Арбата
Индивидуальный квест
4.7
6
5 700
за 1-7 чел.
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию

WeGoTrip проводит ещё 12 экскурсий

Третьяковская галерея: входной билет с аудиотуром по шедеврам коллекции
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
1 090
за 1 чел.
Третьяковская галерея: входной билет с аудиотуром по шедеврам коллекции
Сокровищница, в которой хранятся шедевры отечественного искусства - так можно назвать Третьяковскую...
ВС, ВТ, СР: 10:00—18:00, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00—21:00, выходной ПН
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити: башни, арт-объекты и захватывающие панорамы
Индивидуальная экскурсия
2.7
3
600
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Москва-Сити: башни, арт-объекты и захватывающие панорамы
Мы поможем вам выбрать самый интересный маршрут и не заблудиться в лабиринтах "Москва-Сити"
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: прогулка по неизведанному Арбату
Индивидуальная экскурсия
5
1
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: прогулка по неизведанному Арбату
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Индивидуальный квест
5
5
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Устали от традиционных экскурсий с огромной толпой туристов
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Индивидуальная экскурсия
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Вы можете выбрать любое удобное время
Аудиоэкскурсия "Незнакомая Таганка" : прогулка по неизвестному району Москвы
Индивидуальная экскурсия
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Незнакомая Таганка" : прогулка по неизвестному району Москвы
Вы можете выбрать любое удобное время
Аудиоэкскурсия "Нескучный Парк Горького" : фотопрогулка по главному парку столицы
Индивидуальная фото-прогулка
5
1
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Нескучный Парк Горького" : фотопрогулка по главному парку столицы
Вы можете выбрать любое удобное время
"Как Москва в кино играла" : аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Индивидуальная экскурсия
5
1
990
за 1 чел.
"Как Москва в кино играла" : аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Вы можете выбрать любое удобное время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺