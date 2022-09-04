Марина проводит ещё 2 экскурсии

Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
В этой по-европейски уютной части Москвы не повторяется ни один дом, придавая ей неповторимый облик и особое очарование.
Здесь витает дух модерна — скоротечного и яркого, который покорил столицу ещё в прошлом веке и который я научу вас распознавать! Мы разберём Патриаршие на улицы и переулки, поговорим о «главных героях» района и пропитаемся особой аурой места, увековеченного в романе Булгакова.
Начнём прогулку на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому, где поговорим об истории Садового кольца, сада «Аквариум», о театре Сатиры и, конечно, о памятнике. Через Благовещенский, Трехпрудный, Ермолаевский переулки подберёмся к дому Булгакова и по вашему желанию посетим один из музеев, посвящённых писателю. Затем углубимся в район Патриарших прудов, не спеша обойдём их по таинственных аллеям и отыщем памятник баснописцу и героев булгаковского романа. У нас по плану ещё несколько улиц с особняками-легендами, после которых мы придём на Богословский переулок и к финалу нашей экскурсии:)
Мир Патриарших: содержание
По пути я познакомлю вас с архитектурой модерна и научу «читать» фасады особняков, ведь в районе множество ярких примеров построек в этом стиле. Мы обсудим главных архитекторов, оставивших после себя самые фотографируемые дома в столице, поговорим о том, кто сейчас населяет Патриаршие и почему район носит славу «богемного». Конечно, я увлеку вас легендами таинственных прудов, верну на страницы романа «Мастер и Маргарита» и поделюсь любопытными фрагментами из биографии Булгакова.
По традиции я покажу кафе и рестораны в исторических зданиях Москвы, и, если вам захочется, мы обязательно в них зайдём.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в музей Булгакова (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Марина. Я экскурсовод по родному и горячо любимому городу Москве. Увлекаюсь древней историей Москвы, бытом, традициями прошлых веков, но при этом держу руку на пульсе города. Ведь Москва читать дальшеуменьшить
— это круговорот событий, людей, эмоций. От древности до современности здесь один шаг, и этот шаг я приглашаю сделать вместе со мной! Я провожу пешеходные и автоэкскурсии для взрослых и детей по самым интересным местам Москвы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Элла
Марина шикарный экскурсовод! У нас была программа на 10 человек и все остались довольны! Очень интересный маршрут и рассказ про Патриаршие! Сразу видно, что Марина увлечена своим делом и отдача чувствуется на 100% Рекомендую!!
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Татьяна
Замечательная и интересная экскурсия! Живем и родились в Москве (в центре), но не удавалось обратить внимание на такие красивые закоулки и узнать их историю. Благодаря Марине стали замечать многие здания и обязательно пойдем еще на экскурсию по Москве с Мариной. Перечитаем Маяковского, Цветаеву, Блока, и конечно Булгакова!
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Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась! Гид просто супер. Все было интересно и с погодой повезло. Большое спасибо!