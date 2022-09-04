Марина проводит ещё 2 экскурсии

В этой по-европейски уютной части Москвы не повторяется ни один дом, придавая ей неповторимый облик и особое очарование. Здесь витает дух модерна — скоротечного и яркого, который покорил столицу ещё в прошлом веке и который я научу вас распознавать! Мы разберём Патриаршие на улицы и переулки, поговорим о «главных героях» района и пропитаемся особой аурой места, увековеченного в романе Булгакова.

Описание экскурсии

Мир Патриарших: форма

Начнём прогулку на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому, где поговорим об истории Садового кольца, сада «Аквариум», о театре Сатиры и, конечно, о памятнике. Через Благовещенский, Трехпрудный, Ермолаевский переулки подберёмся к дому Булгакова и по вашему желанию посетим один из музеев, посвящённых писателю. Затем углубимся в район Патриарших прудов, не спеша обойдём их по таинственных аллеям и отыщем памятник баснописцу и героев булгаковского романа.

У нас по плану ещё несколько улиц с особняками-легендами, после которых мы придём на Богословский переулок и к финалу нашей экскурсии:)

Мир Патриарших: содержание

По пути я познакомлю вас с архитектурой модерна и научу «читать» фасады особняков, ведь в районе множество ярких примеров построек в этом стиле. Мы обсудим главных архитекторов, оставивших после себя самые фотографируемые дома в столице, поговорим о том, кто сейчас населяет Патриаршие и почему район носит славу «богемного». Конечно, я увлеку вас легендами таинственных прудов, верну на страницы романа «Мастер и Маргарита» и поделюсь любопытными фрагментами из биографии Булгакова.

По традиции я покажу кафе и рестораны в исторических зданиях Москвы, и, если вам захочется, мы обязательно в них зайдём.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в музей Булгакова (по желанию)