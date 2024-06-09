Вы погрузитесь в мир русского модерна, где каждый фасад и интерьер — произведение искусства. Окажетесь в эпохе роскоши дореволюционных гостиниц, таких как «Савой» и «Метрополь». Узнаете, как Шехтель и Кекушев, мастера модерна, вдохнули жизнь в камень и стекло. Завершите прогулку чаепитием в «Национале», где каждый элемент декора рассказывает уникальную историю.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кузнецкий мост. Начнём экскурсию на одной из старейших улиц Москвы, которая славится архитектурными памятниками. Окунёмся во времена, когда улица была центром торговли и общественной жизни.

«Савой». Далее направимся к одному из символов русского модерна. Гостиница известна роскошным интерьером и историей, связанной со многими знаменитостями.

«Альпийская Роза» (бывший доходный дом княгини Туркестановой). Вы увидите яркий пример модерна с типичными архитектурными элементами и орнаментами.

«Метрополь» — одна из визитных карточек Москвы. Это не просто гостиница, но и исторический памятник. Здесь сохранились уникальные интерьеры, созданные ведущими мастерами своего времени.

Театральный проезд. Вы пройдёте мимо театральных учреждений, почувствуете дух старой Москвы и прикоснётесь к её культурному наследию.

Театральная площадь. Здесь вы ощутите атмосферу культурного центра столицы, где история русского искусства оживает прямо перед глазами.

«Националь». В гостинице впечатлитесь атмосферой роскоши и гостеприимства, характерной для дореволюционной Москвы.

Чаепитие по-московски. Эмоции от экскурсии дополните приятными гастровпечатлениями — ароматным чаем и десертом.

Организационные детали