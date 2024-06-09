Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей

Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Вы погрузитесь в мир русского модерна, где каждый фасад и интерьер — произведение искусства. Окажетесь в эпохе роскоши дореволюционных гостиниц, таких как «Савой» и «Метрополь». Узнаете, как Шехтель и Кекушев, мастера модерна, вдохнули жизнь в камень и стекло.

Завершите прогулку чаепитием в «Национале», где каждый элемент декора рассказывает уникальную историю.
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кузнецкий мост. Начнём экскурсию на одной из старейших улиц Москвы, которая славится архитектурными памятниками. Окунёмся во времена, когда улица была центром торговли и общественной жизни.
«Савой». Далее направимся к одному из символов русского модерна. Гостиница известна роскошным интерьером и историей, связанной со многими знаменитостями.
«Альпийская Роза» (бывший доходный дом княгини Туркестановой). Вы увидите яркий пример модерна с типичными архитектурными элементами и орнаментами.
«Метрополь» — одна из визитных карточек Москвы. Это не просто гостиница, но и исторический памятник. Здесь сохранились уникальные интерьеры, созданные ведущими мастерами своего времени.
Театральный проезд. Вы пройдёте мимо театральных учреждений, почувствуете дух старой Москвы и прикоснётесь к её культурному наследию.
Театральная площадь. Здесь вы ощутите атмосферу культурного центра столицы, где история русского искусства оживает прямо перед глазами.
«Националь». В гостинице впечатлитесь атмосферой роскоши и гостеприимства, характерной для дореволюционной Москвы.
Чаепитие по-московски. Эмоции от экскурсии дополните приятными гастровпечатлениями — ароматным чаем и десертом.

Организационные детали

  • Чаепитие включено в стоимость. Вы можете выбрать десерт по вкусу: черничный торт/ киевский торт/ромовая баба с цукатами/орешки со сгущёнкой.
  • Экскурсия проходит на улице. Учитывайте, пожалуйста, прогноз погоды.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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