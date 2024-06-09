Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Вы погрузитесь в мир русского модерна, где каждый фасад и интерьер — произведение искусства. Окажетесь в эпохе роскоши дореволюционных гостиниц, таких как «Савой» и «Метрополь». Узнаете, как Шехтель и Кекушев, мастера модерна, вдохнули жизнь в камень и стекло.
Завершите прогулку чаепитием в «Национале», где каждый элемент декора рассказывает уникальную историю.
Кузнецкий мост. Начнём экскурсию на одной из старейших улиц Москвы, которая славится архитектурными памятниками. Окунёмся во времена, когда улица была центром торговли и общественной жизни. «Савой». Далее направимся к одному из символов русского модерна. Гостиница известна роскошным интерьером и историей, связанной со многими знаменитостями. «Альпийская Роза» (бывший доходный дом княгини Туркестановой). Вы увидите яркий пример модерна с типичными архитектурными элементами и орнаментами. «Метрополь» — одна из визитных карточек Москвы. Это не просто гостиница, но и исторический памятник. Здесь сохранились уникальные интерьеры, созданные ведущими мастерами своего времени. Театральный проезд. Вы пройдёте мимо театральных учреждений, почувствуете дух старой Москвы и прикоснётесь к её культурному наследию. Театральная площадь. Здесь вы ощутите атмосферу культурного центра столицы, где история русского искусства оживает прямо перед глазами. «Националь». В гостинице впечатлитесь атмосферой роскоши и гостеприимства, характерной для дореволюционной Москвы. Чаепитие по-московски. Эмоции от экскурсии дополните приятными гастровпечатлениями — ароматным чаем и десертом.
Организационные детали
Чаепитие включено в стоимость. Вы можете выбрать десерт по вкусу: черничный торт/ киевский торт/ромовая баба с цукатами/орешки со сгущёнкой.
Экскурсия проходит на улице. Учитывайте, пожалуйста, прогноз погоды.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Моя команда гидов проведёт интересную столичную экскурсию и раскроет городские секреты. Рассказы наших гидов яркие, а озвученные ими факты — запоминающиеся. Все экскурсии живые: мы рассказываем про Москву, жителей, памятники и героев. С нами вы увидите и прочувствуете исторический и гастрономический вкус города. Присоединяйтесь к нашим путешествиям!