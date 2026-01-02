Свежий взгляд на старинный район Москвы и людей, которые выбирали этот район для проживания из-за престижа и роскоши.
Наш гид расскажет вам историю развития района от времён пригорода до момента превращения
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как вместо заливных лугов со стогами сена этот район превратился в один из самых престижных для проживания в Москве.
- Где в Москве чёрт носом порыл, и как эта история связана с чудотворной иконой.
- Вблизи храма Ильи Обыденного вспомним истоки празднования Дня народного единства и побываете там, где разворачивались ключевые события, за которые Минину и Пожарскому поставили памятник на Красной площади.
- Золотая миля — здесь вы пройдете по району-призраку и узнаете, почему он получил такое название.
- Зачатьевский монастырь — увидите первый женский монастырь в Москве и узнаете почему его символом является пчела.
Нам повстречаются дома в которых бывали Тургенев, Булгаков, Вахтангов и другие знаменитые личности. А также на пути вас ждут тихие дворики и переулки, удивляющие своей красотой и где снимали фрагменты известных фильмов. Важная информация:.
Экскурсия пешеходная, выбирайте одежду по погоде и удобную обувь.
По субботам в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Палаты 17 века
- Дом «под рюмкой» и его скрытые дворы
- Храм Ильи Обыденного
- Фрагменты элитного жилого района «Золотая миля»
- Зачатьевский монастырь
- Замок «Маргариты»
- Секретный московский дворик художников
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, площадь Пречистенские Ворота, 1
Завершение: Улица Пречистенка
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
