«Пречистенка + Остоженка = Престиженка» - экскурсия в мини-группе

Свежий взгляд на старинный район Москвы и людей, которые выбирали этот район для проживания из-за престижа и роскоши.

Наш гид расскажет вам историю развития района от времён пригорода до момента превращения
его в самый престижный район Москвы, не зря его в шутку называют «Престиженка».

Вы увидите палаты 17 века, дворы колодцы доходных домов 19 века, первый женский монастырь и уникальный московский дворик, где любят собираться художники.

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Как вместо заливных лугов со стогами сена этот район превратился в один из самых престижных для проживания в Москве.
  • Где в Москве чёрт носом порыл, и как эта история связана с чудотворной иконой.
  • Вблизи храма Ильи Обыденного вспомним истоки празднования Дня народного единства и побываете там, где разворачивались ключевые события, за которые Минину и Пожарскому поставили памятник на Красной площади.
  • Золотая миля — здесь вы пройдете по району-призраку и узнаете, почему он получил такое название.
  • Зачатьевский монастырь — увидите первый женский монастырь в Москве и узнаете почему его символом является пчела.
Нам повстречаются дома в которых бывали Тургенев, Булгаков, Вахтангов и другие знаменитые личности. А также на пути вас ждут тихие дворики и переулки, удивляющие своей красотой и где снимали фрагменты известных фильмов. Важная информация:.
Экскурсия пешеходная, выбирайте одежду по погоде и удобную обувь.

По субботам в 11:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Палаты 17 века
  • Дом «под рюмкой» и его скрытые дворы
  • Храм Ильи Обыденного
  • Фрагменты элитного жилого района «Золотая миля»
  • Зачатьевский монастырь
  • Замок «Маргариты»
  • Секретный московский дворик художников
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, площадь Пречистенские Ворота, 1
Завершение: Улица Пречистенка
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

