Вы узнаете:

Как вместо заливных лугов со стогами сена этот район превратился в один из самых престижных для проживания в Москве.

Где в Москве чёрт носом порыл, и как эта история связана с чудотворной иконой.

Вблизи храма Ильи Обыденного вспомним истоки празднования Дня народного единства и побываете там, где разворачивались ключевые события, за которые Минину и Пожарскому поставили памятник на Красной площади.

Золотая миля — здесь вы пройдете по району-призраку и узнаете, почему он получил такое название.

Зачатьевский монастырь — увидите первый женский монастырь в Москве и узнаете почему его символом является пчела.

Нам повстречаются дома в которых бывали Тургенев, Булгаков, Вахтангов и другие знаменитые личности. А также на пути вас ждут тихие дворики и переулки, удивляющие своей красотой и где снимали фрагменты известных фильмов. Важная информация:.

Нам повстречаются дома в которых бывали Тургенев, Булгаков, Вахтангов и другие знаменитые личности. А также на пути вас ждут тихие дворики и переулки, удивляющие своей красотой и где снимали фрагменты известных фильмов. Важная информация:.

Экскурсия пешеходная, выбирайте одежду по погоде и удобную обувь.