Прогулка на частном катере в Подмосковье
Индивидуальная экскурсия в Москве

Прокатиться по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам в компании опытного капитана

Приглашаю отправиться в небольшое, но яркое путешествие! Мы прокатимся на белоснежном катере Аэлита по двум водохранилищам и заедем в Московский яхтенный клуб.

Вы попадёте в волшебный мир с парусными и моторными кораблями и позитивными людьми с горящими глазами. Получите заряд энергии на несколько месяцев вперёд и раскроете город с новой стороны.
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

По Подмосковью с ветерком!

Мы встретимся в яхт-клубе Ореховая бухта в Мытищинском районе Москвы и отправимся на часовую речную прогулку. Покатаемся по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам и заедем в Московский яхтенный порт, где находится фотогеничная стоянка катеров. В пути я расскажу о жизни яхтсмена в Москве, её радостях и сложностях. Вы узнаете, как у нас всё работает и куда можно добраться из «порта пяти морей» на собственном катере.

Организационные детали

  • Прогулка начинается и заканчивается в яхт-клубе Ореховая бухта. Он находится в 20 мин. на машине от метро Медведково.
  • По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)
  • На катер можно брать еду и напитки (безалкогольные и некрепкие алкогольные). Запрещено приносить красное вино, жирную еду и фрукты-ягоды, которые могут оставить следы.
  • Можно с небольшими питомцами

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе Ореховая бухта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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